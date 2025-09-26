Mua ghẹ, cứ học thuộc mẹo này là biết ngay ghẹ tươi hay ghẹ óp

So với các loại cua biển, ghẹ có giá mềm hơn nhưng thịt vẫn cực kỳ thơm ngon. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn. Rất nhiều người chỉ chăm chăm chọn con to nhất, cuối cùng lại rước phải ghẹ óp, ít thịt, bên trong rỗng tuếch.

Vậy đâu là bí kíp chọn mua ghẹ chuẩn mà dân bán hải sản lâu năm truyền lại?

1. Nhìn bụng

Trước tiên, muốn ăn đúng vị thì phải phân biệt ghẹ đực và ghẹ cái. Ghẹ đực sẽ cho phần gạch mềm, béo bùi; còn ghẹ cái có trứng vàng ươm, ăn đã miệng.

Cách phân biệt cũng không khó: lật ngửa con ghẹ, nếu thấy yếm nhọn hình tam giác thì đó là ghẹ đực, còn nếu yếm tròn hơn thì là ghẹ cái. Ngay cả thời điểm chọn ghẹ ngon cũng khác nhau. Dân gian hay nói: "Tháng 9 ăn ghẹ cái, tháng 10 ăn ghẹ đực" vì tháng 9 trứng ghẹ cái căng tròn nhất, còn sang tháng 10, ghẹ đực mới tích đủ dinh dưỡng để gạch dày và béo.

2. Nhìn màu sắc

Tiếp theo, hãy nhìn màu sắc vỏ ghẹ. Con ghẹ tươi, khỏe mạnh sẽ có mai xanh ánh xám, vỏ sáng bóng, đảm bảo chắc thịt. Nếu vỏ ghẹ xỉn màu, lấm tấm đen hoặc mờ đục thì khả năng cao là ghẹ đã để lâu, thịt không còn ngon.

Một mẹo nữa là dùng tay bóp thử phần yếm, mai và các cạnh bên. Ghẹ chắc thịt sẽ cứng, đầy, còn ghẹ ốm sẽ mềm, lõm hoặc thậm chí rỉ nước. Đừng cầm lên cảm nhận bằng tay, con nào cầm thấy nặng tay mới có thịt đầy, còn loại nhẹ bẫng thì chỉ có vỏ, mua phí tiền.

3. Bóp thử ghẹ

Khi chọn ghẹ, bạn có thể dùng tay bóp nhẹ vào bụng, mai hoặc hai cạnh nhọn. Nếu ghẹ chắc tay, cứng cáp thì đó là con nhiều thịt, tươi ngon. Ngược lại, nếu bóp vào thấy mềm, rỗng, thậm chí có nước rỉ ra thì chứng tỏ ghẹ bị ốp, ít thịt và không nên mua.

4. Kiểm tra mắt

Để tránh ghẹ bò lung tung, người bán thường buộc lại khiến ghẹ nằm im, khó phân biệt còn sống hay đã chết. Cách đơn giản nhất để kiểm tra là dùng tay chạm nhẹ vào mắt ghẹ: nếu mắt thụt vào ngay thì cua vẫn tươi sống, ngược lại nếu không có phản ứng thì đó là ghẹ đã chết, không còn tươi ngon.

Đặc biệt, hãy ghi nhớ là khi chọn mua ghẹ, điều quan trọng nhất là phải chọn ghẹ còn sống, kể cả khi người bán khẳng định chúng "mới chết" cũng không mua. Nguyên nhân là sau khi ghẹ chết, các chất dinh dưỡng sẽ nhanh chóng bị phân hủy, đồng thời vi khuẩn phát triển mạnh. Nếu ăn phải, người tiêu dùng rất dễ gặp các triệu chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa như đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa. Nghiêm trọng hơn, ghẹ chết còn có thể gây ngộ độc histamine, dẫn đến khó thở hoặc sốc phản vệ.

Nguồn: Sohu