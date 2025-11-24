Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng nhiều tuyến đèo huyết mạch ở Lâm Đồng, Đèo Cả lập tức hành động

Những ngày qua, mưa lớn kéo dài gây lũ lụt và sạt lở nhiều tuyến đường ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hàng loạt điểm sạt trượt nghiêm trọng trên các tuyến đèo huyết mạch như Prenn, Khánh Lê, D’ran, Mimosa… làm gián đoạn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Mưa lớn liên tục và kéo dài với lưu lượng nước tập trung lớn đã gây xói lở móng tường chắn, làm sập tường chắn và đứt gần nửa mặt đường tuyến đèo Prenn tại Km224+650. Đây là vị trí địa hình dốc, nền địa chất phức tạp và đang tiếp tục có nguy cơ sạt trượt do thời tiết vẫn đang diễn biến xấu.

Ngày 17/11/2025, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 2193/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km224+600 - Km224+700 trên tuyến đèo Prenn - cửa ngõ chính kết nối Đà Lạt.

Theo lời đề nghị từ Ban QLDA, Đèo Cả đã thống nhất hỗ trợ tỉnh các công việc cấp bách gồm lắp dựng hàng rào, biển cảnh báo ATGT, ép cọc ván thép qua điểm sạt nguy hiểm để tạo mặt bằng lưu thông tạm.

Ngay trong ngày 19/11/2025, DCC đã hoàn thiện phương án kỹ thuật và điều động nhân sự, thiết bị đến hiện trường để triển khai thi công. Song song với đó là phối hợp điều tiết giao thông, khảo sát và lập phương án thiết kế ổn định lâu dài để tham mưu cho địa phương triển khai.

Theo kế hoạch, ngày 24/11 sẽ hoàn thành cơ bản phần ép cừ, lắp hàng rào tôn và biển báo. Sau đó Sở Xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra và thống nhất phương án phân luồng tổ chức giao thông trên tuyến đèo Prenn.

Song song với việc sửa chữa mặt đường thì đơn vị thi công đang triển khai lắp dựng hàng rào, biển cảnh báo ATGT,… để thực hiện cho xe lưu thông tạm 1 chiều.

Đại diện Công ty DCC cho biết, điều kiện thi công rất phức tạp, nền đáy mũi cừ cứng và lẫn đá nên phương án xử lý buộc phải khoan dẫn trước khi ép cừ, gây khó khăn và thi công tốn nhiều thời gian.

Để đảm bảo tiến độ thông tuyến hai làn tạm thời vào ngày 25/11, đơn vị thi công tổ chức thực hiện cả ban đêm.

Dự án nâng cấp, mở rộng đèo Prenn được khởi công xây dựng ngày 10/2/2023, đến tháng 01/2024 đã thông xe, đưa đoạn tuyến từ thác Đatanla đến cuối tuyến vào khai thác, sử dụng.

Ngày 26/7/2024, Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành công trình và được Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng (nay là Sở Xây dựng) chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành đưa công trình vào khai thác, thời gian bảo hành 1 năm (26/7/2024 - 26/7/2025).

Mặt đường đèo cũ chỉ rộng 7m với 2 làn xe, đi qua khu vực địa hình đồi núi cao và nhiều đoạn tuyến khá quanh co, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông gây mất an toàn.

Sau khi nâng cấp mở rộng, đèo Prenn là tuyến đường đèo có quy mô mặt đường rộng nhất Việt Nam với mặt đường rộng 14,5m, 4 làn xe - tương đương quy mô đường cao tốc hạn chế (đầu tư giai đoạn 1), có hệ thống chiếu sáng toàn tuyến đã góp phần nâng cao năng lực lưu thông, đảm bảo an toàn giao thông.