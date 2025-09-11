Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu

11-09-2025 - 21:22 PM | Xã hội

Khoảng 18 giờ 30 phút hôm nay (11-9), mưa lớn kéo dài kết hợp triều cường tiếp tục gây ngập sâu trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TP HCM).

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu- Ảnh 1.

Đường Trần Xuân Soạn bị ngập do mưa lớn kết hợp triều cường

Đến khoảng 19 giờ, nước dâng cao, tràn lên mặt đường khiến nhiều đoạn ngập sâu quá nửa bánh xe máy. Người dân di chuyển khó khăn, phải len lỏi để tránh những hố trũng, cống thoát nước ngập.

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu- Ảnh 2.

Xe bị "chết máy" trong lúc người dân di chuyển trên đường Trần Xuân Soạn

CLIP: Ngập nặng ở đường Trần Xuân Soạn

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu- Ảnh 3.
Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu- Ảnh 4.

Người dân vất vả di chuyển trên tuyến đường bị ngập nước

Anh Trần Thanh Nhã (SN 2002), sống tại khu vực này, cho biết: "Hôm nay nước lên muộn hơn hai hôm trước. Mặc dù năm nay triều cường không tràn vào nhà, song giao thông vẫn bị ảnh hưởng. Đoạn đường này xe container ra vào nhiều, mưa to nước lên vào giờ tan tầm nên giao thông ách tắc, di chuyển khó khăn".

Theo ghi nhận, tình trạng ngập trên tuyến đường này tái diễn thường xuyên, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân trong khu vực.

Mưa lớn kết hợp triều cường, đường Trần Xuân Soạn ngập sâu- Ảnh 5.

Sau cơn mưa, triều cường vẫn chưa xuống, nước ngoài sông tiếp tục tràn vào đường


Theo Chí Nguyên

Người lao động

