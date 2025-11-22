Mưa, lũ còn rất phức tạp

Ngày 21-11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký quyết định hỗ trợ khẩn cấp 700 tỉ đồng cho các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên để khắc phục thiệt hại do mưa, lũ gây ra. Trong đó, hỗ trợ tỉnh Khánh Hòa 200 tỉ đồng, Lâm Đồng 200 tỉ đồng, Gia Lai 150 tỉ đồng và Đắk Lắk 150 tỉ đồng.

Đắk Lắk công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai

Trước tình hình mưa, lũ diễn biến phức tạp, trưa 21-11, chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường. Trong ngày, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng lực lượng chức năng đã giải cứu, hỗ trợ hàng ngàn người dân bị cô lập 3 ngày qua tại thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh.

Nhà ông Nguyễn Văn Sự ở thôn Phú Phong được xây khá kiên cố nên đợt lũ này có hơn 30 người đến tá túc để chờ cứu nạn. Chiều 21-11, hơn 30 người ở trong nhà ông Sự đã được giải cứu an toàn.

Chị Nguyễn Thị Hạnh khóc nức nở khi đón con gái 5 tuổi từ tay lực lượng cứu nạn. Chị cho biết 3 ngày trước, chị có việc đi xa vài ngày, sau đó nước lũ lên cao nên không thể về nhà. "3 ngày qua, chồng và con gái phải ngồi trên nóc nhà, nay lực lượng công an đến hỗ trợ, chồng con tôi được an toàn rồi" - chị Hạnh xúc động.

Tại các xã Phú Hòa 1, Phú Hòa 2,… lực lượng chức năng cũng đã giải cứu thành công nhiều người dân mắc kẹt trên ngọn cây, mái nhà.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (ngụ thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) đón con gái 5 tuổi từ tay lực lượng cứu nạn. Ảnh: CAO NGUYÊN

Có mặt chỉ đạo ứng cứu người dân tại xã Hòa Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị nghiên cứu phương án làm "túi an sinh" với đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men… để cứu trợ hiệu quả, nhanh chóng cho người dân.

Gia Lai tiếp tục cứu trợ người dân vùng lũ

Chiều 21-11, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi đời sống người dân tại tỉnh Gia Lai. Chia sẻ với địa phương những mất mát, thiệt hại do mưa lũ, Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn xem việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ cấp bách và ưu tiên hàng đầu. Chính phủ sẽ sớm có chính sách hỗ trợ địa phương và người dân ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Đến trưa 21-11, Gia Lai vẫn còn khoảng 6.500 hộ dân bị ngập nước, chủ yếu ở các xã, phường vùng trũng phía Đông của tỉnh. Nước chưa rút, đời sống người dân còn rất khó khăn nên từng chuyến ca nô, thuyền thúng vẫn ngày đêm mang lương thực, thực phẩm đến tiếp tế cho bà con. Các lực lượng cũng tổ chức cứu nhiều người giữa lúc mưa lũ diễn biến phức tạp.

Lâm Đồng: Ưu tiên giải ngân tiền hỗ trợ người dân

Trưa cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thực tế và làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng về khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Lâm Đồng sớm triển khai các phương án khắc phục thiệt hại do mưa lũ, đặc biệt là đối với hệ thống hạ tầng giao thông, trong đó có các tuyến đèo trọng điểm như Prenn, Mimosa, D'ran... Bên cạnh đó, tỉnh cần nghiên cứu nâng mức hỗ trợ thiệt hại cho người dân.

"Trung ương đã hỗ trợ 200 tỉ đồng cho Lâm Đồng, địa phương cần giải ngân hỗ trợ người dân trong thời gian càng sớm càng tốt, đây là ưu tiên số 1. Trong một tuần, Lâm Đồng phải có phương án nhanh chóng phân bổ tiền hỗ trợ, gạo cho người dân thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, nếu địa phương không giải ngân kịp thời thì sẽ phải chịu trách nhiệm" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Khánh Hòa: Hơn 9.600 người dân được giải cứu

Những ngày qua, tỉnh Khánh Hòa đã huy động các lực lượng gồm bộ đội, biên phòng, dân quân tự vệ, công an,… với tổng quân số 16.629 người cùng các phương tiện tổ chức ứng cứu người dân gặp nạn trong mưa, lũ. Lực lượng chức năng đã đưa 9.635 người dân đến nơi an toàn; hỗ trợ hơn 3 tấn lương thực, thực phẩm, tổ chức các điểm y tế cứu chữa người bị nạn…

Ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang, thông tin: "Người dân không đói, không khát nhưng đang cần điện, cần nước sạch để sinh hoạt". Còn tại phường Tây Nha Trang, ông Nguyễn Đình Anh Minh, Chủ tịch UBND phường, cho biết đã mở một trạm tiếp tế tiền phương cung ứng lương thực, thực phẩm. "Hiện phường Tây Nha Trang đang rất cần nước sạch và đề nghị khẩn trương phun tiêu độc, khử trùng tại những nơi người dân đang tạm trú" - ông Minh nói.

Mấy ngày qua, ngập lụt, mất điện nên nhiều khu vực ở tỉnh Khánh Hòa bị mất sóng điện thoại khiến việc điều hành, ứng cứu, cứu trợ gặp nhiều khó khăn. Ông Trần Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu khẩn trương khôi phục đường điện. Đối với nơi còn ngập lụt, các đơn vị viễn thông sử dụng xe phát sóng lưu động để kết nối.

Lũ tiếp tục lên Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trong ngày 22 và 23-11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lũ trên các sông từ Gia Lai đến Khánh Hòa đang xuống. Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Đồng Nai (Đồng Nai) đang lên. Trong đó, lũ trên sông Krông Ana có khả năng đạt đỉnh trên mức báo động III từ 2,55-2,6 m; sông Đồng Nai dưới mức báo động III. Ngập lụt diện rộng sẽ diễn ra tại các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa. L.Thúy



