Mưa lũ khiến 68 người chết và mất tích, 28.460 nhà ngập, thiệt hại 8.980 tỷ đồng

22-11-2025 - 09:11 AM | Xã hội

Tính đến 6h sáng nay, mưa lũ ở các tỉnh miền Trung khiến 68 người chết và mất tích, 946 nhà bị hư hỏng, hiện còn 28.460 nhà ngập, thiệt hại sơ bộ hơn 8.980 tỷ đồng.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, tính đến 6h ngày 22/11, mưa lũ ở miền Trung những ngày qua khiến 68 người chết, mất tích (tăng 10 người chết và 4 người mất tích tại Đắk Lắk so với báo cáo lúc 16h ngày 21/11).

Trong đó, 55 người chết (Huế 2, Đà Nẵng 2, Gia Lai 5, Đắk Lắk 27, Khánh Hòa 14, Lâm Đồng 5); 13 người mất tích (Quảng Trị 1, Đà Nẵng 2, Đắk Lắk 8, Khánh Hòa 2).

Mưa lũ khiến 68 người chết và mất tích, 28.460 nhà ngập, thiệt hại 8.980 tỷ đồng- Ảnh 1.

CSGT Đắk Lắk vượt lũ mang quan tài giúp lo hậu sự cho cháu bé 12 tuổi.

Thiên tai làm 946 nhà bị hư hỏng (Quảng Trị 3, Đà Nẵng 46, Quảng Ngãi 80, Gia Lai 29, Đắk Lắk 9, Khánh Hòa 5, Lâm Đồng 774); hiện còn 28.460 nhà ngập (Gia Lai 6.500, Đắk Lắk 11.586, Khánh Hòa 10.374).

Mưa lũ khiến 79.908 ha lúa, hoa màu và 100.014 ha cây trồng lâu năm, hàng năm bị thiệt hại; 3.244.312 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.157 ha thủy sản thiệt hại.

Hiện còn 16 vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở gây ách tắc giao thông và 180 vị trí trên các tuyến tỉnh lộ, đường liên xã bị ngập lụt, sạt lở.

Về đường sắt, ngày 21/11, dừng 8 chuyến tàu khách; ngày 22/11, tiếp tục dừng 6 chuyến tàu khách qua khu vực miền Trung.

Ước thiệt hại sơ bộ ban đầu về kinh tế khoảng hơn 8.980 tỷ đồng. Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai dự báo, ngày 22/11, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ trên 120mm. Ngày 23/11, khu vực TP Huế và phía Đông các tỉnh từ TP Đà Nẵng đến Gia Lai có mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ trên 120mm.

Lũ trên sông Krông Ana (Đắk Lắk), sông Dinh Ninh Hòa (Khánh Hòa) đang xuống; sông Ba (Đắk Lắk) dao động; sông Srêpôk (Đắk Lắk) đang lên.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Krông Ana sẽ xuống và ở trên báo động 3; sông Dinh Ninh Hòa ở báo động 2 - báo động 3; hạ lưu sông Ba tại Phú Lâm ở báo động 1; sông Srêpôk tại Bản Đôn trên mức báo động 3.

Mưa lũ khiến 68 người chết và mất tích, 28.460 nhà ngập, thiệt hại 8.980 tỷ đồng- Ảnh 2.

Minh Tuệ/ VTC News

VTC News

