Mưa lũ nghiêm trọng tại Mỹ: Nước lũ tràn vào ga tàu New York, 10.000 chuyến bay bị hoãn trên cả nước

Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) đã ban hành cảnh báo lũ quét cho nhiều khu vực đông dân cư bao gồm Thành phố New York, Washington D.C., Baltimore, Newark (New Jersey) và Arlington (Virginia) đến hết tối ngày 14/7 (giờ địa phương).

Đến 5 giờ sáng ngày 15/7 (giờ địa phương), NWS tiếp tục đưa ra cảnh báo lũ lụt mới cho các khu vực thuộc Bắc Carolina và Virginia, kéo dài từ 2 giờ chiều cùng ngày cho đến cuối ngày. Các quận Caswell, Rockingham, Stokes, Surry, Wilkes và Yadkin ở Bắc Carolina cùng các quận Botetourt, Franklin, Henry, Patrick, Roanoke và Rockbridge ở Virginia nằm trong danh sách những nơi có nguy cơ cao hứng chịu lượng mưa lớn.

“Dự kiến lượng mưa có thể đạt từ 5 đến 10 cm mỗi giờ, khả năng cao gây ra lũ quét và sảt lở” NWS cảnh báo.

Tại thành phố New York, video được ghi lại tối ngày 14/7 cho thấy nước lũ tràn vào ga tàu điện ngầm Đường 28 khi hành khách vẫn đang có mặt trên tàu. Sở Giao thông Vận tải Thành phố (NYPD) cũng đã buộc phải phong tỏa cả hai chiều của Đường cao tốc Cross Bronxvì ngập sâu.

Nhiều khu vực khác cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Quận Bergen ở đông bắc New Jersey và Quận Westchester ở New York cũng được đặt trong tình trạng báo động do lũ quét. Nhiều phương tiện được báo cáo bị mắc kẹt do nước lũ tại các khu vực như Quận Union (New Jersey) và Quận Westchester.

Ngành hàng không cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thống kê, đến hết ngày 14/7, đã có 1.966 chuyến bay bị hủy và hơn 10.090 chuyến bay bị hoãn trên toàn quốc, với phần lớn là ở khu vực Bờ Đông. United Airlines cho biết đã phải tạm ngừng hoạt động để “quản lý khối lượng chuyến bay và hạn chế tình trạng tắc nghẽn” do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt.

Thống đốc bang New Jersey, ông Phil Murphy, đã ban bố tình trạng khẩn cấp do lũ quét và “lượng mưa lớn ở một số khu vực trong bang”. Ông khuyến cáo người dân nên “ở trong nhà và tránh đi lại không cần thiết.”

Các chuyên gia thời tiết dự báo tình trạng thời tiết bất thường sẽ còn tiếp diễn ít nhất đến hết ngày 15/7 với lượng mưa từ 7 đến 10 cm mỗi giờ. Riêng tại một số khu vực phía bắc và trung tâm bang New Jersey, lượng mưa đã đạt ngưỡng 12,7 cm chỉ trong ngày 14/7.

Lũ quét cũng được ghi nhận tại Quận Lancaster, phía nam bang Pennsylvania, khi những trận mưa xối xả trút xuống khu vực này từ sáng sớm ngày 14/7 gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng.

Nguồn: ABC News