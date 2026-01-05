Sau cú rung lắc trên đỉnh 4.500 USD, giá vàng thế giới tiếp tục có diễn biến mới đầu năm 2026

Sáng đầu phiên giao dịch ngày 5/1/2026, giá vàng thế giới tiếp tục neo ở mức rất cao và có xu hướng tăng so với cuối tuần trước. Trên thị trường quốc tế, vàng giao ngay trong phiên sáng đầu tuần dao dịch quanh 4.370-4.400 USD/ounce, tăng vọt khoảng 40-70 USD/ounce, tương đương hơn 1,5% so với giá đóng cửa tuần trước (4.332 USD/ounce).

Nhìn lại tuần qua, thị trường vàng quốc tế vừa khép lại một tuần giao dịch đầy cảm xúc, đánh dấu sự chuyển giao giữa một năm 2025 rực rỡ và những kỳ vọng bùng nổ của năm 2026.

Sau khi thiết lập đỉnh cao mọi thời đại ở ngưỡng 4.550 USD/ounce vào đêm Giáng sinh, kim loại quý đã bước vào một giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật đầy khốc liệt nhưng cũng không kém phần hứa hẹn.

Những ngày cuối cùng của năm 2025 chứng kiến một làn sóng chốt lời mạnh mẽ khi các quỹ đầu tư lớn thực hiện tất toán trạng thái để hiện thực hóa lợi nhuận sau một năm vàng tăng trưởng tới 65%.

Áp lực bán tháo này đã đẩy giá giao dịch từ vùng đỉnh cao nhất lịch sử lùi về quanh mốc 4.300-4.330 USD/ounce vào thời điểm đóng cửa năm cũ.

Số liệu thống kê từ các sàn giao dịch cho thấy giá vàng trên thị trường kỳ hạn (tương lai) đã có lúc giảm gần 5% trong tuần, đóng cửa ở khoảng 4.329,6 USD/ounce, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng liên tiếp trước đó và cho thấy sự rối loạn giữa động lực tăng trưởng và các lực kéo điều chỉnh mạnh trong ngắn hạn.

Nhiều chuyên gia phân tích nhận định lực mua an toàn không còn mạnh như trước và dòng tiền đang bị chia rẽ giữa kỳ vọng về những đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và việc đồng USD phục hồi nhẹ trong những thời điểm nhất định.

Tuy nhiên, sự sụt giảm này được giới phân tích đánh giá chỉ là một "nhịp nghỉ" cần thiết để thị trường tích lũy động lực mới.

Ngay khi bước sang những phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, niềm tin của nhà đầu tư đã nhanh chóng quay trở lại, đưa giá vàng giao ngay phục hồi lên mức 4.328 USD/ounce và có thời điểm áp sát ngưỡng kháng cự 4.390 USD/ounce trong sáng ngày 5/1.

Động lực thúc đẩy sự hồi sinh của giá vàng ngay đầu năm mới đến từ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố vĩ mô và địa chính trị phức tạp.

Biên bản cuộc họp gần nhất của Fed cho thấy cơ quan này đang ngày càng cởi mở hơn với lộ trình nới lỏng chính sách tiền tệ nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, tạo nên tâm lý lạc quan về một môi trường lãi suất thấp vốn luôn là "trợ lực" cho tài sản không sinh lời như vàng.

Song song đó, bản đồ địa chính trị thế giới vẫn tiếp tục nóng lên với những diễn biến mới tại Ukraine và Venezuela, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn trở thành ưu tiên hàng đầu của dòng vốn quốc tế.

Giữa tuần trước, vàng từng có thời điểm phục hồi nhẹ do những căng thẳng địa chính trị mới nổi, đặc biệt là thông tin liên quan đến sự bất ổn ở khu vực Mỹ Latinh, khiến nhu cầu trú ẩn trở lại. Điều này đẩy giá lên gần ngưỡng 4.370-4.380 USD/ounce trong phiên giao dịch châu Á, phản ánh vai trò truyền thống của vàng như một tài sản an toàn trước biến động toàn cầu.

Nhìn vào bức tranh dài hạn hơn, các định chế tài chính lớn như J.P. Morgan và Goldman Sachs đang đồng loạt nâng dự báo giá vàng trong năm 2026 lên mức 4.900 hay thậm chí là 5.000 USD/ounce. Niềm tin này dựa trên sức mua ròng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương và sự trở lại của các quỹ ETF vàng sau thời gian dài đứng ngoài cuộc.

Tại thị trường trong nước, giá vàng tuần qua ghi nhận diễn biến giảm khá rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng cuối năm trước, phản ánh nhịp điều chỉnh theo xu hướng giá quốc tế và tâm lý chốt lời tại thị trường nội địa.

Thương hiệu quốc gia SJC ghi nhận một tuần giao dịch đầy sóng gió khi giá vàng miếng "bốc hơi" gần 7 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 7 ngày. Sau khi neo ở mức cao kỷ lục 159,7 triệu đồng/lượng vào ngày 27/12/2025, giá vàng miếng SJC đã liên tục giảm mạnh và chốt phiên cuối tuần tại ngưỡng 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

Tương tự, vàng nhẫn 9999 tại SJC cũng không nằm ngoài xu hướng giảm khi lùi về mức 145,9-148,9 triệu đồng/lượng, phản ánh áp lực chốt lời lan rộng trên toàn thị trường.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, dòng vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo của thương hiệu này vẫn duy trì sức hút riêng với mức giá bán ra ổn định hơn, dao động quanh ngưỡng 155 triệu đồng/lượng vào thời điểm đầu năm mới 2026.