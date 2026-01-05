1 quốc gia mở toang cửa, mời Nga hợp tác khai thác 2 mặt hàng cả thế giới khao khát: Phương Tây phải dè chừng?

Theo hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Botswana, Botswana dự định sớm mở đại sứ quán tại Moscow và mời các nhà đầu tư Nga hợp tác trong lĩnh vực đất hiếm và kim cương.

Để đối đầu với phương Tây, Nga đang tìm cách củng cố vị thế của mình ở châu Phi.

"Chúng tôi tin chắc rằng Botswana là nơi đầu tư tốt nhất, xét về sự ổn định chính trị và kinh tế. Do đó, chúng tôi khuyến khích các nhà đầu tư Nga đến Botswana", Bộ trưởng Ngoại giao Botswana Phenyo Butale phát biểu.

Kim cương thường đóng góp khoảng 1/3 doanh thu quốc gia và 3/4 nguồn thu ngoại hối của Botswana.

Tập đoàn Norilsk Nickel của Nga, nhà sản xuất palladium và niken chất lượng cao lớn nhất thế giới, đã giải quyết bất đồng với chính phủ Botswana và Tập đoàn BCL vào năm 2021 về giao dịch bán tài sản của Nornickel ở châu Phi cho Tập đoàn BCL.

Theo Reuters