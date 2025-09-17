Mua lựu, cứ học thuộc "mẹo nhỏ" này là biết ngay là ngọt hay không

Mùa thu - Tết Trung thu, là thời điểm lựu được bày bán với số lượng lớn. Lựu vào thời điểm này vừa chất lượng lại rẻ. Lựu rất ngon và có công dụng nhất định với sức khỏe. Nhiều người rất thích ăn lựu nhưng lại không biết cách chọn, nên sau khi mua về nhà ăn chỉ thấy nhạt nhẽo hoặc chua. Thậm chí có người mua lựu về nhà, bóc ra thì hạt lựu bên trong vẫn chưa chín.

Vậy làm sao để chọn được những quả lựu ngọt, mọng nước, vỏ mỏng và kích thước lớn? Rất đơn giản. Hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn một vài mẹo nhỏ để nhận biết những quả lựu to, ngọt, vỏ mỏng và mọng nước. Chỉ cần xem mẹo nhỏ này ở trên là bạn chắc chắn sẽ chọn được quả lựu ưng ý.

Vậy trước tiên, hãy cùng xem xét những điểm mấu chốt khi chọn lựu.

1. Điều đầu tiên đập vào mắt chúng ta là kích thước và màu sắc của quả

Nhiều bạn thích chọn những quả lựu to, có màu đỏ khi hái. Nếu vậy thì bạn đã nhầm. Chẳng trách những quả lựu bạn mua về nhà lại không ngon, nhạt nhẽo, thậm chí hạt lựu bên trong còn non. Đó là vì lựu khác với các loại trái cây khác. Sẽ là một sự hiểu lầm nếu chỉ dựa vào màu sắc bên ngoài để đánh giá độ ngọt của lựu. Bạn đã bao giờ nghe câu nói: "Đào ở phía nắng, lựu ở phía râm" chưa?

Cây đào vốn ưa ánh sáng mạnh và cần nhiều nắng để ra hoa và đậu trái. Việc trồng ở nơi có nắng sẽ giúp cây phát triển khỏe mạnh, cho nhiều quả hơn. Nói cách khác, khi mua đào, chúng ta nên chọn mặt nắng. Vì đào ở mặt nắng có thể phân biệt được bằng màu sắc bề mặt. Nhìn chung, đào ở mặt nắng trông sẽ đỏ hơn, và toàn bộ quả cũng trông hơi tươi đỏ. Đào như vậy có vị ngọt và mọng nước hơn. Lựu hoàn toàn khác với đào và táo.

Cây lựu, với đặc tính ưa bóng râm để tránh hấp thụ quá nhiều nhiệt hoặc bị cháy nắng. Cho nên khi chọn lựu, chúng ta nên chọn những quả ở phía râm mát. Vì những quả lựu ở phía râm mát thường hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng toàn diện và đầy đủ hơn trong quá trình sinh trưởng, nhưng vỏ của chúng trông có màu trắng và vàng hơn, chứ không phải màu đỏ.

Bề mặt của quả lựu này trông rất hồng hào. Đây là quả mọc ở phía có nắng - thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Trong khi đó loại lựu này thường phải có màu vàng và cũng có những phần màu đỏ nhưng màu đỏ không đặc biệt rõ ràng, hoặc tỉ lệ diện tích màu đỏ tương đối nhỏ thì mới ngon.

Vậy nên chỉ cần so sánh màu sắc, nhiều bạn sẽ bị thu hút bởi những quả lựu có bề mặt đỏ tươi, màu hồng hào và cho rằng chúng thơm ngon. Và như vậy là hoàn toàn sai lầm. Cách chọn đúng đắn là chọn những quả lựu có màu vàng nhạt.

2. Khi chọn lựu, bạn cũng cần nhìn vào rốn quả

Mỗi quả lựu đều có rốn quả riêng và ở mỗi rốn quả đều có nhiều cánh trông giống hình hoa cúc khi xòe ra. Khi mua lựu, chúng ta có thể thấy có những trường hợp các cánh ở rốn quả trong 3 trạng thái: Không mở ra chút nào, chúng chụm kín lại với nhau; Cánh ở rốn quả mở xòe hoàn toàn; Cánh ở rốn quả nửa khép, nửa mở.

Thực tế, chúng ta sẽ đánh giá được mức độ chín của quả lựu thông qua độ mở của các cánh ở rốn quả. Nhìn chung, khi quả lựu chưa chín, các cánh ở rốn quả ở trạng thái hoàn chỉnh, kết dính hoàn toàn.

Quả lựu chưa chín ngọt khi các cánh ở rốn quả vẫn khép kín.

Khi quả lựu dài ra, to hơn và chín hơn, các cánh ở rốn quả sẽ từ từ nở ra và ngày càng xòe to hơn. Do đó, quả lựu càng chín thì phần cánh ở rốn quả càng nở rộng giống như một cánh hoa hoàn toàn rủ xuống.

Khi quả lựu ngon và chín thì phần cánh ở rốn quả sẽ nở xòe hoàn toàn (quả bên trái màn hình).

3. Chọn lựu dựa vào hình dạng,

Nhiều người khi đi mua lựu thường chọn những quả lựu to, đỏ và tròn. Thực ra, lựu là loại trái cây đặc khá đặc biệt. Vỏ ngoài của lựu bao bọc một lượng lớn "thịt" bên trong. Phần "thịt" này cũng khác với các loại trái cây khác. Bởi vì nó không phải là một tổng thể mà tồn tại là những hạt riêng độc lập.

Do đó, chúng ta không thể chỉ dựa vào hình dạng bề mặt để đánh giá độ chín và hương vị của quả lựu. Nếu hạt lựu bên trong tương đối đầy đặn, nó sẽ trông đặc biệt chắc, hạt lựu cũng sẽ rất to. Lúc này, hạt lựu sẽ phình ra, và trong quá trình phình ra, vỏ lựu cũng sẽ bị đẩy ra ngoài. Các hạt lựu bên trong không được phân bố đều, vì vậy khi các hạt lựu nở ra hoàn toàn, vỏ lựu cũng sẽ bị phồng lên.

Nếu quả lựu chúng ta mua trông tròn đều, điều đó có nghĩa là vỏ lựu khá dày, phần thịt bên trong chưa chín và đầy đặn. Do đó quả lựu đó vẫn chủ yếu là lớp vỏ, bao bọc chặt phần hạt non chưa chín bên trong. Loại lựu này không ngọt lắm, hạt lựu bên trong thường nhỏ hơn, không căng mọng hoặc chưa chín hẳn, dẫn đến vỏ lựu không mở hoàn toàn.

Lựu chín hoàn toàn có vỏ không đều, thậm chí có xu hướng khối, trông có vẻ góc cạnh. Ngoài việc nhìn hình dạng, chúng ta còn có thể cảm nhận bằng tay, và chúng ta có thể thấy các góc cạnh rất rõ ràng. Loại lựu này chín hơn, hạt đầy đặn hơn và có vị ngọt hơn.

4. Dùng tay ấn nhẹ quả lựu để cảm nhận độ cứng

Nếu vỏ lựu đặc biệt cứng và không đàn hồi trở lại sau khi ấn, điều đó có nghĩa là quả lựu chưa chín hẳn.

Vỏ lựu vốn cứng, nhưng nếu chúng ta ấn bằng tay mà có thể cảm nhận thấy các hạt bên trong và sau khi ấn nhẹ, nó có tính đàn hồi. Quả lựu như thế này có độ chín tương đối cao, nghĩa là phần thịt bên trong rất đầy đặn. Vỏ của loại lựu này cũng rất mỏng, nên khi ấn nhẹ, thực chất là ấn vào hạt lựu. Chính vì vậy, quả lựu có độ đàn hồi vừa phải, cảm giác mềm mại, nhưng không quá mềm cũng không quá cứng. Khi ấn vào, độ mềm và độ cứng vừa phải. Quả lựu như thế này có vị ngọt thanh, thơm ngon, độ chín vừa phải.

Bằng cách làm theo những mẹo này, chúng ta có thể chọn được những quả lựu to và ngọt. Nếu bạn cũng thích ăn lựu, hãy áp dụng những phương pháp này và thử nghiệm nhé. Chắc chắn bạn sẽ chọn được loại lựu phù hợp và nhận được giá trị tốt nhất với số tiền bỏ ra.