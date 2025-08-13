Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mua một chiếc xe 'second-hand' giá 250 triệu, cất kỹ trong nhà 40 năm không ra đường 1 bước - người đàn ông giờ phát tài khi 'báu vật' này được trả giá 25 tỷ đồng

13-08-2025 - 11:06 AM | Thị trường

Trong các cuộc đấu giá, chiếc xe này có thể được trả giá từ 1,5 đến 4 triệu USD.

Mua một chiếc xe 'second-hand' giá 250 triệu, cất kỹ trong nhà 40 năm không ra đường 1 bước - người đàn ông giờ phát tài khi 'báu vật' này được trả giá 25 tỷ đồng- Ảnh 1.

Lamborghini Miura gây chú ý khi ra mắt gần 6 thập kỷ trước, được cho là mẫu xe "định nghĩa lại" khái niệm về siêu xe. Là mẫu xe thể thao đầu tiên trang bị động cơ V12 của Lamborhini, nó đã đặt nền móng cho các dòng xe động cơ đặt giữa và kể từ đó trở thành một trong những mẫu xe sưu tầm được săn đón nhất thế giới.

Giá cả của xe tăng dần theo thời gian và một chủ sở hữu ở New York đã lặng lẽ giữ chiếc Miura của mình trong nhà kho không dưới 40 năm trước khi chính thức rao bán. Với vẻ đẹp và sự quý hiếm của nó, thật khó để trách người đàn ông vì đã giữ nó kỹ lưỡng như vậy.

Những người mua xe đến nhà ông và thấy chiếc Miura được đặt giữa những món đồ nội thất, được bảo vệ khỏi mùa đông khắc nghiệt của New York bằng hệ thống điều hòa nhiệt độ trong nhiều thập kỷ.

Sau khi đánh giá, họ kết luận đây là một chiếc Lamborghini Miura P400 S được sơn màu Luchi Del Bosco – màu kim loại đậm được cho là chỉ có đúng 3 chiếc thuộc dòng Series II. Số khung gầm và số động cơ trùng khớp đã khẳng định tính xác thực của nó và tăng sức hấp dẫn đối với các nhà sưu tầm.

Việc đưa nó ra khỏi phòng khách đòi hỏi họ phải phá một bức tường ngăn cách nó với gara. Mặc dù đã nằm im lìm trong nhiều thập kỷ, chiếc Miura S dường như vẫn ở trong tình trạng rất tốt với lớp sơn và nội thất nguyên bản.

Mua một chiếc xe 'second-hand' giá 250 triệu, cất kỹ trong nhà 40 năm không ra đường 1 bước - người đàn ông giờ phát tài khi 'báu vật' này được trả giá 25 tỷ đồng- Ảnh 2.

Mặc dù cần phải phục chế để đưa xe về tình trạng có thể lưu thông trên đường, việc hầu hết các bộ phận còn nguyên bản sẽ giúp việc phục chế trở nên tương đối dễ dàng đối với các chuyên gia xe cổ hoặc bộ phận phục chế của Lamborghini.

Chiếc Miura này được bán với giá 1-1,2 triệu USD (26-31,5 tỷ đồng). Người bán cho biết ông mua chiếc xe đã qua sử dụng này với giá chỉ 10.000 USD (khoảng 260 triệu) – tương đương khoảng 35.000 USD nếu tính cả lạm phát hiện nay. Như vậy, giá trị của chiếc xe đã tăng gấp khoảng 100 lần sau 40 năm cất giữ.

Sau khi bán, chiếc Miura được chất lên xe chuyên dụng và vận chuyển đến một cơ sở lưu trữ an toàn. Ngày nay, một chiếc Miura có thể có giá 1,5 đến hơn 4 triệu USD trong các buổi đấu giá. Một chiếc Miura S tương tự được tìm thấy tại Đức năm 2019 đã được bán đấu đấu giá với giá 1,6 triệu USD.


Đức Nam

