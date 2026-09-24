Mua nhà của người quen, cặp vợ chồng bị lừa 2,7 tỷ đồng

Sun - Một người đàn ông sống tại Thượng Hải (Trung Quốc), vừa bị kết án 10 năm 3 tháng tù vì lừa đảo sau khi chiếm quyền kiểm soát một căn hộ bỏ trống rồi giả danh chủ nhà để bán cho một cặp vợ chồng quen biết gần 30 năm.

Theo thông tin được công bố, Sun từng sở hữu 2 cửa hàng nhưng làm ăn thất bại. Trước đó, anh ta cũng từng phải đi tù vì hành vi lừa đảo. Sau khi ra tù vào năm 2017, Sun được 1 cặp vợ chồng ở Thượng Hải (Trung Quốc) giúp đỡ về chỗ ở cũng như việc làm.

Cảm động trước sự giúp đỡ của đôi vợ chồng, Sun từng nói sẽ tìm cách báo đáp họ. Khi cặp vợ chồng có nhu cầu tìm một căn nhà giá vừa phải để ổn định cuộc sống, Sun nhanh chóng nắm lấy cơ hội này. Anh ta nói mình có thể tìm được những căn hộ giá ưu đãi mà người bình thường khó tiếp cận.

Từ năm 2023, Sun bắt đầu nhận tiền từ đôi vợ chồng với lý do đây là các khoản thanh toán và tiền vay phục vụ việc mua nhà. Anh ta hứa những khoản tiền này sẽ được trừ vào giá căn hộ cuối cùng. Tổng cộng, cặp vợ chồng đã đưa cho Sun 700.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng). Đến 2 năm sau, Sun thông báo đã tìm được cho họ một căn hộ tái định cư. Tuy nhiên, để hoàn tất giao dịch, anh ta yêu cầu họ đưa thêm 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Tuy nhiên tực tế, căn hộ này hoàn toàn không thuộc quyền sở hữu của Sun.

Sun đã nhắm đến một căn hộ trong khu nhà tái định cư bị bỏ trống trong thời gian dài. Chủ nhân thực sự của căn hộ là một người họ Wang, đã để nhà trống hơn 3 tháng trong lúc chờ môi giới tìm người thuê. Khoảng thời gian này đã tạo điều kiện để Sun thực hiện kế hoạch.

Ảnh minh họa

Sun thuê một thợ khóa đến thay ổ khóa với lý do làm mất chìa khóa. Sun không xuất trình bất kỳ giấy tờ nào chứng minh mình là chủ sở hữu căn hộ nhưng vẫn yêu cầu thợ khóa thực hiện công việc. Sau khi có chìa khóa mới, Sun đưa cặp vợ chồng đến xem nhà. Anh ta giao chìa khóa cho họ và ký với họ một hợp đồng mua bán giả, khiến đôi vợ chồng tin rằng căn hộ đã thực sự thuộc về mình.

Kế hoạch chỉ bị phát hiện vào tháng 5/2025, khi Wang - Chủ nhân thực sự của căn nhà, đưa một khách thuê tiềm năng tới xem căn hộ. Người chủ bất ngờ phát hiện chìa khóa của mình không còn mở được cửa. Kiểm tra camera an ninh, Wang phát hiện ổ khóa đã bị thay đổi nên lập tức báo cảnh sát.

Sau khi bị bắt, Sun thừa nhận toàn bộ số tiền nhận từ cặp vợ chồng đã được sử dụng để trả các khoản nợ và trang trải cuộc sống. Điều này khiến khả năng họ có thể thu hồi lại số tiền đã mất trở nên khó khăn. Cặp vợ chồng chưa thanh toán khoản tiền còn lại theo yêu cầu của Sun, nhưng tổng thiệt hại họ phải chịu vẫn đã vượt quá 700.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng).

Vụ việc nhanh chóng gây phẫn nộ trên MXH Trung Quốc, đặc biệt bởi nạn nhân lại là những người từng giúp đỡ Sun trong suốt nhiều năm.

Một số ý kiến cho rằng cặp vợ chồng có thể đã quá tin tưởng người quen nên không kiểm tra kỹ giấy tờ chứng minh quyền sở hữu căn hộ trước khi giao tiền. Một người bình luận rằng họ có lẽ đã đặt niềm tin vào mối quan hệ kéo dài gần 30 năm mà bỏ qua bước xác minh quan trọng này.

Nhiều người khác chỉ trích hành vi của Sun và cho rằng việc lợi dụng lòng tin của những người từng giúp đỡ mình để chiếm đoạt tiền là điều khó chấp nhận.

Từ câu chuyện này, một số người dùng mạng cũng nhắc đến rủi ro khi mua nhà thông qua người quen. Việc được giới thiệu một căn nhà với giá ưu đãi hay thông qua các mối quan hệ cá nhân không thể thay thế quy trình xác minh quyền sở hữu và giấy tờ pháp lý. Đặc biệt với những giao dịch có giá trị lớn, người mua cần kiểm tra trực tiếp thông tin chủ sở hữu, hồ sơ nhà đất và thực hiện hợp đồng thông qua các kênh chính thức thay vì chỉ dựa vào lời giới thiệu của người quen.

(Nguồn: SCMP)