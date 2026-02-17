Mùng 1 Tết, chuyển khoản lì xì cho người thân, bạn bè số tiền này: Vừa mang ý nghĩa, vừa độc lạ

Những năm gần đây, khi lì xì online trở nên phổ biến, nhiều người không còn chuyển khoản số tiền tròn như 100.000 hay 200.000 đồng mà bắt đầu "chơi số". Chỉ vài chữ số phía sau đã có thể thay cho lời chúc tài lộc, tình duyên hoặc may mắn, khiến bao lì xì điện tử trở nên thú vị hơn cả phong bao truyền thống.

Với nhiều người, chọn số tiền đẹp đầu năm mang ý nghĩa khởi đầu suôn sẻ. Người nhận không chỉ nhận được tiền mà còn hiểu được thông điệp người gửi muốn truyền tải.

Những con số gắn với tài lộc và công việc

Nhóm số được dùng nhiều nhất thường liên quan đến làm ăn, sự nghiệp và tiền bạc. Đây cũng là lựa chọn phổ biến khi lì xì đồng nghiệp hoặc người kinh doanh.

132: Tài lộc bền vững, công việc ổn định

168 / 168.000 / 168.168: Nhất lộc phát, khởi đầu thuận lợi

178: Phát đạt trong sự nghiệp

188: Mau phát tài

413: Làm ăn hanh thông

686 / 868: Lộc phát – phát lộc

279 / 739: Thần tài gõ cửa

Những dãy số này thường được chọn khi gửi đầu năm với hàm ý chúc "một năm kiếm tiền thuận lợi".

Dãy số may mắn và thuận lợi

Ngoài ý nghĩa tiền bạc, nhiều người thích các số lặp vì tạo cảm giác tròn đầy và vui mắt khi nhận thông báo chuyển khoản.

66 / 666 / 6666: Lộc, thuận buồm xuôi gió

88 / 888 / 8888: Phát triển, thăng tiến

99 / 999 / 9999: Bền lâu, trường tồn

555: Sinh sôi, hạnh phúc

1001: Độc nhất vô nhị

2026: Lời chúc đúng năm mới

1234: Mọi việc tiến lên

Các khoản chuyển như 66.666 đồng hay 888.888 đồng thường tạo cảm giác "lì xì có chuẩn bị", khiến người nhận dễ nhớ hơn so với số tròn.

Lì xì cho người yêu, người thân: con số thay lời nói

Với bạn bè thân hoặc người yêu, nhiều người chọn những dãy số mang nghĩa tình cảm. Khi đi kèm lời chúc Tết, chúng trở thành một kiểu nhắn gửi riêng tư.

520: Anh yêu em

1314: Trọn đời trọn kiếp

999: Tình cảm lâu dài

1001: Duy nhất

3344: Mãi mãi bên nhau

Các con số này thường xuất hiện nhiều trong lì xì chuyển khoản hơn là tiền mặt, bởi dễ chọn chính xác từng đồng.

Vì sao lì xì online ngày càng phổ biến?

Nếu lì xì truyền thống phụ thuộc mệnh giá tiền, thì chuyển khoản giúp cá nhân hóa thông điệp. Chỉ cần vài thao tác, người gửi có thể tạo một khoản tiền "có câu chuyện", thay cho lời chúc đầu năm.

Chính vì vậy, nhiều người trẻ xem việc chọn con số lì xì là một phần niềm vui ngày Tết. Có người còn chuẩn bị sẵn danh sách số cho từng người nhận: đồng nghiệp – tài lộc, bạn thân – may mắn, người yêu – tình cảm.

Một khoản tiền không lớn, nhưng "đúng số", đôi khi lại khiến người nhận ấn tượng hơn cả giá trị của bao lì xì.