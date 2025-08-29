Mừng đại lễ - Đón tân gia với căn studio The Ninety Complex đẳng cấp

Đa tầng lợi ích, trải nghiệm sống chuẩn cao cấp

The Ninety Complex tung chính sách kích cầu cuối cùng trước thời điểm bàn giao, biến cơ hội sở hữu căn Business Suite mơ ước thành hiện thực. Đây còn là thời điểm vàng để nắm bắt, bởi các ưu đãi này có số lượng giới hạn và chỉ áp dụng trong thời gian ngắn nhân dịp Đại Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 (từ 23/8/2025 đến 10/9/2025).

Chương trình ưu đãi tập trung vào sản phẩm studio với những lợi ích thiết thực, dễ dàng tiếp cận và khai thác. Chỉ với số vốn ban đầu từ 1,2 tỷ (tương đương 30% giá trị sản phẩm), cộng hưởng với vay ưu đãi 0% lãi suất tới 21 tháng, miễn phí vận hành 24 tháng, nhà đầu tư có thể nhận ngay sản phẩm hoàn thiện trong tháng 9/2025 để sử dụng và khai thác sinh lời ngay mà không có bất cứ áp lực tài chính nào khác. Thêm vào đó, với chính sách ưu đãi đặc biệt dành riêng cho sản phẩm, chủ nhân căn studio sẽ nhận hỗ trợ tiền thuê 10 triệu đồng mỗi tháng trong 12 tháng. Như vậy không chỉ khai thác tức thời, chủ nhân căn studio còn đón "dòng lợi kép" khi vừa vận hành cho thuê, vừa được tặng thêm hỗ trợ tiền thuê trực tiếp và đều đặn trong 12 tháng đầu tiên.

Đặc biệt, chính sách bán hàng chào mừng Đại Lễ 2/9 cho căn Studio (diện tích trong khoảng 32m2 đến 38m2) với quà tặng nội thất Dynamic trị giá 80 triệu đồng để hoàn thiện sản phẩm, nâng tầm trải nghiệm sống hiện đại, tiện nghi ngay tại trung tâm Hà Nội. Cùng với đó, tất cả sản phẩm giao dịch mới trong thời gian này đều được nhận thêm 2 chỉ vàng thần tài may mắn, mang giá trị tinh thần đặc biệt cho chủ nhân trong dịp lễ Quốc khánh.

Tiện ích vượt trội mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn

Không chỉ nổi bật nhờ ưu đãi, The Ninety Complex còn ghi điểm với hệ thống tiện ích nội khu cao cấp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng. Bể bơi 4 mùa dài mang đến trải nghiệm thư giãn quanh năm, khu thể thao tổng hợp gym - yoga nội khu lên đến 300 m² với trang thiết bị hiện đại giúp duy trì lối sống năng động, tiện ích sky garden ² tạo không gian thư giãn trên cao, kết hợp khu vui chơi trẻ em giúp gia đình tận hưởng thời gian bên nhau. Những tiện ích này được quản lý bài bản, mang lại trải nghiệm sống liền mạch, thuận tiện và chuẩn cao cấp, vượt trội so với các dự án cùng phân khúc vốn chỉ có bể bơi ngoài trời hoặc phòng gym nhỏ.

Vị trí tại 90 Đường Láng là một lợi thế chiến lược. Khách hàng có thể kết nối nhanh chóng đến khu công nghiệp Bắc Ninh chỉ trong 30 – 40 phút, trung tâm Hà Nội 15 – 20 phút, đồng thời tiếp cận các tiện ích công cộng như trường học phổ thông, trường quốc tế, cụm trường Đại học lớn, bệnh viện đa khoa và các khu trung tâm thương mại. Nhờ vị trí đắt giá The Ninety Complex mang đến trải nghiệm sống linh hoạt, cân bằng giữa công việc, học tập và giải trí, đồng thời tối ưu hóa khả năng khai thác sản phẩm nếu khách hàng muốn đầu tư sinh lời.

Cơ hội đầu tư hiếm có trên thị trường

Trên thị trường, phân khúc studio trung tâm Hà Nội có tốc độ hấp thụ cao nhờ nhu cầu lưu trú của các chuyên gia, các nhà đầu tư với nguồn vốn linh hoạt hướng tới các sản phẩm có dòng tiền, dễ vận hành sinh lời. Tuy nhiên, nhiều dự án cùng phân khúc chưa sẵn sàng khai thác hoặc thiếu tiện ích, khiến giá trị sử dụng thực tế chưa tối ưu. Trong khi đó, The Ninety Complex kết hợp đa tầng ưu đãi và sản phẩm bàn giao hoàn chỉnh, giúp khách hàng trải nghiệm sản phẩm và dịch vụ ngay, giảm thiểu chi phí phát sinh, tận dụng tối đa giá trị đầu tư.

Ưu đãi hỗ trợ tiền thuê 12 tháng và gói nội thất 80 triệu đồng càng nâng cao sức hấp dẫn của sản phẩm, biến căn studio trở thành món hời hiếm có trên thị trường. Trong khi đó, The Ninety Complex cho phép trải nghiệm sống và khai thác ngay khi nhận sản phẩm, có cơ hôi tạo ra dòng lợi nhuận ngay tức thời từ tháng đầu tiên sở hữu, tạo ra lợi thế vượt trội cho những nhà đầu tư nhanh nhạy.

Ngoài ra, nếu khai thác cho thuê, căn studio có tiềm năng thu nhập trung bình 15 – 20 triệu đồng/tháng (theo các đánh giá khảo sát tại khu vực), tương đương tỷ suất sinh lời 8 – 10%/năm, vượt trội so với nhiều sản phẩm cùng phân khúc chưa bàn giao hoặc thiếu tiện ích, càng khẳng định giá trị thực tế và khả năng sinh lời lâu dài.

Chương trình ưu đãi diễn ra từ 23/8 đến 10/9/2025 với số lượng sản phẩm có hạn cho các nhà đầu tư "thạo tin" thị trường. Vốn đầu tư ban đầu nhỏ và dòng tiền thụ động hàng tháng là lựa chọn chắc thắng của NĐT khi sở hữu The Ninety Complex.