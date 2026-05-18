Muốn biết gan khỏe hay không, nhìn móng tay là biết: Thấy 4 dấu hiệu này phải đi khám ngay!

Vì sao bệnh gan có thể biểu hiện ở móng tay?

Gan tham gia nhiều hoạt động quan trọng của cơ thể như lọc độc tố, tạo dịch tiêu hóa, sản xuất protein thiết yếu và chuyển hóa hormone. Khi chức năng gan suy giảm, cơ thể có thể rơi vào tình trạng tích tụ độc tố, thiếu hụt dinh dưỡng, sản xuất protein không đủ hoặc mất cân bằng nội tiết. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe móng tay.

Theo Liver Disease News, một số bệnh gan như xơ gan hoặc ung thư gan thường liên quan nhiều hơn đến các bất thường ở móng. Tuy vậy, thay đổi ở móng không đồng nghĩa chắc chắn mắc bệnh gan, vì chúng cũng có thể gặp trong các vấn đề sức khỏe khác, chẳng hạn bệnh thận mạn tính. Vì thế, khi thấy móng tay thay đổi bất thường, người dân nên đi khám để được đánh giá đúng nguyên nhân.

4 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo gan đang bị tổn thương

1. Móng Terry

Móng Terry là một dấu hiệu cảnh báo bệnh gan.

Móng Terry là tình trạng móng có vẻ hơi đục, phần lớn móng chuyển trắng, chỉ còn một dải hồng hoặc nâu mỏng gần đầu móng. Phần bán nguyệt ở gốc móng thường biến mất.

Dạng móng này từng được ghi nhận ở khoảng 40% người mắc bệnh gan và có thể gặp ở tới 80% người bị xơ gan, Liver Disease News thông tin. Nguyên nhân chính xác chưa được xác định đầy đủ, nhưng có thể liên quan đến thay đổi lưu lượng máu và mô bên dưới móng.

2. Vạch Muehrcke

Vạch Muehrcke trên móng tay.

Vạch Muehrcke là những dải trắng chạy ngang móng, thường xuất hiện ở ba móng giữa. Các đường này nằm song song với phần bán nguyệt ở gốc móng, mờ đi khi ấn vào móng và không di chuyển theo sự phát triển của móng.

Bất thường này thường liên quan đến nồng độ albumin trong máu thấp. Albumin là protein do gan sản xuất, có vai trò duy trì cân bằng dịch trong máu, vận chuyển chất dinh dưỡng, hormone và hỗ trợ quá trình lành vết thương. Khi gan bị bệnh, khả năng tạo albumin có thể bị ảnh hưởng.

3. Móng tay dùi trống

Móng tay dùi trống.

Móng tay dùi trống có thể liên quan đến nhiều bệnh lý, trong đó có ung thư gan và xơ gan. Khi gặp tình trạng này, móng cong ra ngoài và cụp xuống quanh đầu ngón tay, tạo dáng tròn, phồng như dùi trống. Đầu ngón tay cũng có thể trông to hơn bình thường.

Đây là dấu hiệu không nên xem nhẹ, đặc biệt nếu xuất hiện cùng các biểu hiện bất thường khác của cơ thể. Người bệnh cần đi khám để loại trừ các nguyên nhân nghiêm trọng.

4. Móng lõm hình thìa

Móng lõm hình thìa.

Móng lõm hình thìa là tình trạng móng mỏng, lõm xuống ở giữa và cong vào trong như lòng chiếc thìa, trong khi rìa móng có xu hướng nhô lên.

Dạng móng này có thể xuất hiện tự nhiên ở một số người, nhưng cũng liên quan đến một số vấn đề sức khỏe, trong đó có xơ gan. Tình trạng này có thể là biểu hiện của thiếu máu do thiếu sắt, xảy ra khi cơ thể kém hấp thu chất dinh dưỡng trong bệnh gan. Ngoài ra, móng lõm cũng có thể liên quan đến bệnh ứ sắt, tình trạng tích tụ quá nhiều sắt trong gan và có thể dẫn đến bệnh gan, xơ gan.

Làm gì để bảo vệ gan?

Ngoài 4 dấu hiệu trên, người có sức khỏe gan kém còn có thể gặp móng giòn, dễ tách, bong tróc hoặc móng tách khỏi nền móng. Khi đã được chẩn đoán mắc bệnh gan, việc điều trị và kiểm soát bệnh là yếu tố quan trọng để bảo vệ sức khỏe toàn thân, trong đó có móng tay.

Để giảm nguy cơ tổn thương gan, mọi người nên tránh rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và tiêm vaccine phòng một số dạng viêm gan virus nếu có chỉ định. Chế độ ăn đủ vitamin, khoáng chất và protein cũng hỗ trợ sự phát triển của móng. Bên cạnh đó, nên hạn chế hóa chất mạnh, giữ móng gọn, dưỡng ẩm và đeo găng khi làm việc nhà để tránh móng yếu thêm.

Điều quan trọng nhất là không tự chẩn đoán chỉ dựa vào móng tay. Nếu móng đổi màu, dày giòn, có vạch lạ hoặc tách khỏi nền móng, người dân nên đi khám để tìm nguyên nhân và điều trị kịp thời.

Nguồn: Liver Disease News