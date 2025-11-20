Muốn được giảm 30% tiền thuê đất năm 2025, người dân cần làm ngay việc này trước 30/11

Theo đó, nội dung thư ngỏ nêu rõ, Ngày 19/8/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 230/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024. Trong đó tại khoản 5 Điều 6 Nghị định về giảm tiền thuê đất năm 2025 quy định:

"5. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2025

a) Người sử dụng đất nộp 01 Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều này (bằng một trong các phương thức: Gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế) cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2025. Không áp dụng giảm tiền thuê đất của năm 2025 theo quy định tại Nghị định này đối với trường hợp người sử dụng đất nộp hồ sơ sau ngày 30 tháng 11 năm 2025".

Căn cứ quy định nêu trên, Thuế Thành phố Hà Nội đề nghị Quý doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất rà soát, xác định đối tượng giảm tiền thuê đất quy định tại Điều 6 Nghị định, nộp hồ sơ gửi đến cơ quan quản lý thu tiền thuê đất trực tiếp chậm nhất ngày 30/11/2025 để được giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2025 theo quy định tại Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ.

Thủ tục Giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2025

a. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người sử dụng đất nộp 01 Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất theo quy định tại khoản 4 Điều 6 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ cho cơ quan thuế hoặc cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý thuế kể từ ngày 19/8/2025 đến hết ngày 30/11/2025.

Bước 2: Căn cứ Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất do người sử dụng đất nộp theo quy định và Thông báo nộp tiền thuê đất năm 2025 của người sử dụng đất (nếu có); cơ quan, người có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

b. Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, gửi qua dịch vụ bưu chính, gửi qua phương thức điện tử, gửi qua Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc gửi qua hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c. Thành phần hồ sơ (khoản 4 Điều 6 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ): Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2025: 01 bản chính.

d. Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ Hồ sơ.

đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng đất

e. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Cơ quan thuế.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2025.

h. Phí, lệ phí: Không có.

i. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

k. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Điều 6 Nghị định số 230/2025/NĐ-CP ngày 19/8/2025 của Chính phủ quy định các trường hợp khác được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.