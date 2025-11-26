Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

‘Mượn’ thông tin cá nhân, điện thoại của bạn bè rồi biến họ thành con nợ

26-11-2025 - 11:20 AM | Kinh tế số

Ngày 26/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Hoài (SN 1997, trú tại tổ 3, xã Na Son, tỉnh Điện Biên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến hết năm 2024, Lò Thị Hoài là nhân viên kinh doanh của Công ty Home Credit Việt Nam. Sau khi nghỉ việc và không có thu nhập ổn định, Hoài nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của Công ty bằng cách lợi dụng sự quen biết, tiếp cận người thân, bạn bè trên địa bàn tỉnh Điện Biên để thu thập thông tin cá nhân. Hoài đưa ra thông tin gian dối rằng: Bản thân vẫn đang làm việc tại Công ty Home Credit Việt Nam và cần mượn thông tin cá nhân của người khác nhằm “đảm bảo chỉ tiêu doanh số”. Tin tưởng lời Hoài, 5 người đã cung cấp căn cước công dân, tài khoản ngân hàng và điện thoại di động.

‘Mượn’ thông tin cá nhân, điện thoại của bạn bè rồi biến họ thành con nợ- Ảnh 1.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lò Thị Hoài.

Sau đó, Hoài sử dụng chính điện thoại của các bị hại để tải ứng dụng của Công ty Home Credit Việt Nam, nhập thông tin cá nhân và lập các hợp đồng vay với tổng số tiền hơn 350 triệu đồng. Khi Công ty giải ngân vào tài khoản của các nạn nhân, Hoài lập tức chuyển toàn bộ số tiền sang tài khoản cá nhân và chi tiêu hết.

Để che giấu hành vi phạm tội, Hoài tiếp tục vay mượn tiền để trả gốc và lãi cho Công ty cho đến khi mất khả năng chi trả, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương từ tháng 9/2025. Chỉ đến khi Công ty gửi thông báo chậm thanh toán, các nạn nhân mới phát hiện mình đã bị lợi dụng và trình báo cơ quan chức năng.

‘Mượn’ thông tin cá nhân, điện thoại của bạn bè rồi biến họ thành con nợ- Ảnh 2.

Đối tượng Lò Thị Hoài tại cơ quan công an.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam Lò Thị Hoài theo khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng theo quy định.

Theo Thu Hằng - Thành Đạt

Tiền phong

