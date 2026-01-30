Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MV Tết 2026 của Đen: Lời tự sự từ tấm lòng cha mẹ

30-01-2026 - 10:02 AM | Lifestyle

Mới đây, Đen Ra Mắt MV Tết 2026 mang tên “Việc lớn”, đánh dấu sự kết hợp lần đầu tiên giữa nam rapper và thương hiệu PNJ trong một sản phẩm âm nhạc dịp Tết.

“Việc lớn” được xây dựng với nhịp điệu chậm, không sử dụng lời thoại hay cao trào kịch tính. Nội dung MV xoay quanh hai đứa trẻ sống ở hai thời điểm khác nhau, cách nhau khoảng ba thập kỷ. Cậu bé trong quá khứ lớn lên với sự đồng hành của người cha, trong khi cô bé ở hiện tại lại quen với việc chờ cha từ những công trình xa trở về. Hai hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng phản ánh một điểm chung: sự hy sinh và mong muốn mang đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái của những người làm cha.

Thông qua các hình ảnh đời thường và phần âm nhạc mang màu sắc tự sự, MV khắc họa tình yêu của người cha không nằm ở sự hiện diện thường xuyên, mà thể hiện qua trách nhiệm, sự bền bỉ và những nỗ lực âm thầm vì gia đình. Ca từ trong bài hát tiếp tục khai thác những suy nghĩ giản dị của người làm cha, đặt con cái làm trung tâm của mọi mong cầu.

Trong MV, hình ảnh Tết không được thể hiện bằng sự sung túc vật chất mà tập trung vào khoảnh khắc sum họp và niềm vui trọn vẹn của con trẻ. Đây cũng là thông điệp chính mà sản phẩm muốn truyền tải: hạnh phúc của gia đình đôi khi đến từ những điều giản dị, là kết quả của quá trình vun đắp lâu dài.

Việc hợp tác giữa Đen và PNJ trong “Việc lớn” cho thấy sự tương đồng trong định hướng giá trị khi cùng tôn vinh những nỗ lực thầm lặng của người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ. Thông điệp “Để những đứa trẻ được vui như Tết thì nỗ lực của người lớn quý như vàng” được thể hiện xuyên suốt thông qua câu chuyện và hình ảnh trong MV.

Ra mắt trong bối cảnh nhiều gia đình Việt đang đối mặt với áp lực kinh tế và công việc, hình ảnh người cha xa nhà mưu sinh trong “Việc lớn” phản ánh một thực tế quen thuộc, qua đó tạo sự gần gũi với khán giả. Với MV Tết 2026, Đen và PNJ mang đến một sản phẩm âm nhạc mang tính thời điểm nhưng hướng tới những giá trị gia đình bền vững, gắn với tinh thần sum vầy của dịp Tết Nguyên đán.

Theo Trang Đào

