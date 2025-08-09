MWG muốn niêm yết độc lập chuỗi Thế Giới Di Động và Bách Hóa Xanh

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố chiến lược đến 2030 với định hướng tăng trưởng bằng “chất” thông qua tối ưu nền tảng hiện hữu, cá nhân hóa trải nghiệm, tích hợp dịch vụ và mở rộng ra khu vực.

Theo đó, MWG sẽ không tham gia cuộc đua cạnh tranh giá mà tập trung bán sự an tâm, tốc độ, trải nghiệm và dịch vụ. Đồng thời, tiếp tục phát triển thế giới sản phẩm chiến lược tạo hiệu ứng “nước chảy chỗ trũng”. MWG sẽ tái cấu trúc ”giảm lượng – tăng chất” với cơ chế khoán và tư duy làm chủ.

Từ bán lẻ đơn thuần, MWG hướng đến dịch vụ trọn vòng đời sản phẩm gồm: bán hàng – tài chính – bảo hành – bảo trì – nâng cấp, qua đó tạo ra nguồn doanh thu, lợi nhuận, traffic “mới” và khó sao chép. Đồng thời, dịch chuyển trở thành điểm chạm tiêu dùng, cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, đáng tin cậy.

Ngoài ra, MWG sẽ cho ra mắt Super App - một nền tảng đa dịch vụ làm chủ traffic khách hàng, cá nhân hoá hành vi tiêu dùng, vận hành hơn chức năng của một sàn TMĐT nhờ vượt trội về hậu mãi và dịch vụ từ offline.

Niêm yết độc lập chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (MW)

MWG cho biết, chuỗi Thế Giới Di Động/Điện Máy Xanh (MW) đã sẵn sàng vươn mình, phá vỡ định kiến thị trường bão hoà, mở ra dư địa mới. Đây là thời điểm chín muồi để tiếp nối di sản, dẫn dắt hành trình tăng trưởng mới của MW 2030, đồng thời là bàn đạp để vươn tầm Đông Nam Á.

Ban lãnh đạo và thế hệ kế thừa sẵn sàng bước vào cuộc chơi lớn là hiện thực hóa hành trình IPO MW 2030. Công ty đặt mục tiêu gia tăng gấp đôi mức lợi nhuận 2025 vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng duy trì trên 15%/năm.

“IPO không nhằm mục đích gọi vốn, mà là bước đi chiến lược để MW vận hành độc lập, minh bạch và đúng tầm theo đặc thù từng giai đoạn, từng chuỗi. Đây là thời điểm vàng để nhà đầu tư đồng hành cùng MW – với nền tảng vững chắc, tầm nhìn khu vực”, ban lãnh đạo MWG nhấn mạnh.

Từ cửa hàng đầu tiên trên đường Nguyễn Đình Chiểu, TP.HCM vào năm 2004, MW đã vươn lên trở thành “ông trùm” trong lĩnh vực bán lẻ thiết bị di động, điện máy với hàng nghìn cửa hàng cùng thị phần hiện chiếm khoảng 50-60%. Năm ngoái, MW đóng góp cho MWG gần 90.000 tỷ doanh thu.

Bách Hóa Xanh (BHX) tăng tốc mục tiêu niêm yết

MWG đánh giá thị trường thực phẩm và FMCGs Việt Nam có quy mô đến 60 tỷ USD, còn dư địa tăng trưởng rất lớn cho Bách Hóa Xanh (BHX). Ban lãnh đạo công ty cho rằng đây là thời điểm để BHX tăng tốc hiện thực hoá tầm nhìn 2030 và mục tiêu niêm yết.

Sự gia tăng nhanh chóng của thế hệ người tiêu dùng mới với hành vi mua sắm mới đang định hình lại thị trường: khách hàng ưa chuộng sự thuận tiện, nhanh chóng và quan tâm đến an toàn sức khỏe. Họ đang dẫn dắt xu hướng dịch chuyển từ kênh truyền thống sang kênh bán lẻ hiện đại.

BHX đã xây dựng thành công mô hình bán lẻ thực phẩm tươi sống và FMCG phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, hiệu quả vận hành được chứng minh trong 2 năm gần đây. Hướng đến tầm nhìn 2030, Bách Hóa Xanh quyết tâm bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ với ba trọng tâm chiến lược:

(1) Tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ thông qua (i) tăng tốc mở rộng đồng thời kênh offline và online và (ii) tăng trưởng doanh thu cửa hàng cũ.

(2) Đảm bảo hàng hóa chất lượng và an toàn trên kệ thông qua tăng cường hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp uy tín sẵn sàng cam kết cùng BHX giữ vững tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm và sản lượng ổn định.

(3) Cải thiện lợi nhuận nhờ (i) doanh thu tăng, (ii) tiếp tục tối ưu vận hành đến từng chi tiết, và (iii) triển khai văn hóa “Familyship” với nhà cung cấp để tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả cho cả BHX và nhà cung cấp.