Mỹ: 6 hãng xếp hạng tín nhiệm bị phạt gần 50 triệu USD vì sai sót nghiêm trọng

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) thông báo.

Tuyên bố của SEC nêu rõ án phạt trên là do các hãng xếp hạng tín nhiệm và nhân viên của họ không duy trì và đảm bảo thông tin liên lạc điện tử. Moody's và S&P Global Ratings bị phạt nặng nhất với khoản tiền 20 triệu USD cho mỗi công ty, trong khi Fitch Ratings đã chấp nhận mức phạt 8 triệu USD.

Ba hãng còn lại là HR Ratings de Mexico, A.M. Best Rating Services và Demotech sẽ phải nộp các khoản tiền phạt thấp hơn.

Theo SEC, cả 6 công ty trên đều thừa nhận đã vi phạm các điều khoản lưu trữ hồ sơ theo luật chứng khoán liên bang Mỹ.

Phó Giám đốc Bộ phận Thực thi luật pháp của SEC - Sanjay Wadhwa - nêu rõ cả 6 hãng đang thực hiện các biện pháp cải thiện nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định. Theo luật, các công ty tài chính phải lưu trữ thông tin liên lạc đề phòng có cáo buộc xảy ra sai phạm.

Tháng 8, SEC thông báo đã phạt tổng cộng gần 393 triệu USD đối với hơn 20 công ty tài chính, sau khi điều tra cho thấy các doanh nghiệp này đã không lưu trữ thông tin liên lạc điện tử theo đúng quy định của luật liên bang.

Trong số các công ty vi phạm, có một chi nhánh của Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) phải nộp phạt 45 triệu USD và Ngân hàng New York Mellon Corporation phải trả 40 triệu USD.

Bốn công ty khác gồm Ameriprise Financial Services, Edward D. Jones & Co., LPL Financial và Raymond James & Associates, mỗi công ty đồng ý nộp phạt 50 triệu USD.