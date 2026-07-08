Mỹ bắn tín hiệu, Iran đứng trước cơ hội giành lại từ tay Nga khách hàng từng mua hàng triệu thùng dầu

Các nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu nhà nước của Ấn Độ đang xem xét khả năng nối lại nhập khẩu dầu thô từ Iran trong trường hợp Mỹ gia hạn hoặc tiếp tục nới lỏng các biện pháp miễn trừ liên quan đến hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran sau tháng 8/2026.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Washington hồi tháng 6 đã cho phép tạm thời hoạt động sản xuất, vận chuyển và bán dầu thô, sản phẩm hóa dầu và nhiên liệu tinh chế của Iran đến ngày 21/8/2026. Quyết định này mở ra cơ hội để dầu Iran quay trở lại một số thị trường châu Á sau nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt nghiêm ngặt.

Theo Oilprice, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã bắt đầu trao đổi với các công ty kinh doanh dầu mỏ của Iran sau khi một số hạn chế được nới lỏng. Dù vậy, việc ký kết các hợp đồng mua bán lớn vẫn chưa diễn ra.

Một trong những nguyên nhân là các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã hoàn tất phần lớn kế hoạch nhập khẩu dầu cho tháng 7 và tháng 8 trước khi Mỹ công bố cơ chế miễn trừ. Bên cạnh đó, việc eo biển Hormuz được duy trì hoạt động ổn định cũng giúp nguồn cung từ Trung Đông không bị gián đoạn như lo ngại trước đó.

Các doanh nghiệp Ấn Độ cũng không muốn đối mặt với rủi ro nếu Washington thay đổi lập trường hoặc chấm dứt cơ chế miễn trừ trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nếu Iran đưa ra mức chiết khấu đủ hấp dẫn, một số lô dầu vẫn có thể được các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cân nhắc mua trong giai đoạn từ nay đến ngày 21/8.

Dầu Iran gặp khó ngoài thị trường Trung Quốc

Trong nhiều tuần qua, Iran đã tích cực chào bán dầu thô cho các khách hàng tại châu Á. Tuy nhiên, nhu cầu ngoài thị trường Trung Quốc vẫn được đánh giá là khá hạn chế.

Một trong những nguyên nhân là giá dầu từ các nhà sản xuất vùng Vịnh như Saudi Arabia, Iraq và Kuwait đã giảm đáng kể sau khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục. Nguồn cung dồi dào từ khu vực Trung Đông khiến lợi thế cạnh tranh của dầu Iran suy giảm.

Trong bối cảnh đó, các nhà máy lọc dầu châu Á có thêm nhiều lựa chọn về nguồn cung, thay vì phải tìm đến dầu Iran như trong các giai đoạn thiếu hụt trước đây.

Nga tiếp tục là nguồn cung lớn nhất của Ấn Độ

Theo dữ liệu từ Kpler, Ấn Độ đã nhập khẩu trung bình 4,93 triệu thùng dầu thô/ngày trong tháng 6, mức cao nhất từng ghi nhận đối với tháng này.

Trong đó, dầu Nga tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 2,6 triệu thùng/ngày, giúp Moscow duy trì vị thế nhà cung cấp dầu hàng đầu cho nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.

Ngoài Nga, Ấn Độ cũng đang tăng cường nhập khẩu từ châu Phi, Venezuela và nhiều quốc gia khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung năng lượng.

Các chuyên gia cho biết phần lớn nhu cầu dầu của Ấn Độ trong hai tháng 7 và 8 đã được bảo đảm từ trước, do các nhà máy lọc dầu thường ký hợp đồng trước từ một đến hai tháng. Điều này khiến khả năng dầu Iran nhanh chóng quay trở lại thị trường Ấn Độ trong ngắn hạn vẫn còn khá hạn chế.

Dù vậy, nếu Mỹ tiếp tục kéo dài thời gian miễn trừ sau tháng 8 và Iran duy trì chính sách giá cạnh tranh, quốc gia Nam Á này có thể trở thành một trong những khách hàng tiềm năng giúp Tehran mở rộng đầu ra cho dầu thô trong giai đoạn tới.