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Quan chức cấp cao Campuchia tiết lộ tổng số vàng khai thác được trong 5 năm qua

| | Thị trường

Theo một quan chức cấp cao của Campuchia, nước này đã khai thác được 20 tấn vàng thỏi trong 5 năm qua.

“Kể từ khi bắt đầu khai thác vàng vào tháng 6/2021, Campuchia đã sản xuất được khoảng 20 tấn vàng thỏi”, ông Ung Dipola - Tổng Cục trưởng Cục Tài nguyên Khoáng sản thuộc Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia - cho biết trong một cuộc họp báo hôm 6/7.

Cơ quan này cho biết hiện có 7 công ty được cấp phép tinh luyện vàng tại các tỉnh Mondulkiri, Kratie, Preah Vihear và Kampong Thom của Campuchia.

Một cơ sở khai thác vàng hoạt động tại tỉnh Kratie của Campuchia, nơi tinh luyện vàng được khai thác từ các địa điểm địa phương. Ảnh: AKP

Ông Thong Mengdavid - Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia - cho biết sản lượng khai thác vàng ngày càng tăng phản ánh sự chuyển đổi rõ rệt của Campuchia từ hình thức đãi vàng tự phát sang nền kinh tế khai thác công nghiệp được quản lý chặt chẽ.

“Mặc dù nguồn thu này là một khoản dự trữ tài chính mới đáng mừng cho ngân sách nhà nước, nhưng nó vẫn chỉ là một đóng góp khiêm tốn so với các trụ cột kinh tế chủ chốt của Campuchia như ngành may mặc và du lịch”, ông trao đổi với hãng tin Tân Hoa Xã vào ngày 7/7.

Ông Mengdavid cho biết, triển vọng của ngành khai thác vàng Campuchia trong tương lai phụ thuộc vào việc gia tăng giá trị trong nước, chẳng hạn như tinh luyện vàng tại chỗ và quản trị chặt chẽ.

“Thước đo thực sự của sự thành công đối với đợt bùng nổ này không chỉ là khối lượng vàng khai thác được, mà còn là việc nhà nước [Campuchia] thực thi hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường như thế nào để đảm bảo những lợi ích kinh tế này không gây tổn hại đến cộng đồng địa phương, đa dạng sinh học và tính toàn diện”, ông nói.


Theo Duy Nguyễn

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
vàng, Campuchia

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