Ông Hoàng Đạo Hiệp đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc Zeit Media

Sau thời gian tăng trưởng nhanh và tạo dựng dấu ấn nổi bật trong các lĩnh vực Tổ chức Sự kiện, Sản xuất Nội dung, Gameshows, Phát triển Nền tảng Mạng Xã hội và các Dự án Xây dựng Thương hiệu, Zeit Media đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới với trọng tâm là nâng cấp Năng lực Tư vấn Tích hợp, mở rộng Hệ Sinh thái Chiến lược - Sáng tạo - Trải nghiệm và xây dựng Nền tảng Tăng trưởng bền vững. Việc bổ nhiệm một lãnh đạo uy tín và truyền cảm hứng như ông Hoàng Đạo Hiệp được xem là bước đi then chốt để thực sự nâng tầm các giá trị xây dựng Thương hiệu & Phát triển Kinh doanh cho các khách hàng của Zeit Media.

Trước khi gia nhập Zeit Media, ông Hoàng Đạo Hiệp đảm nhiệm vai trò Giám đốc Cấp cao phụ trách Chiến lược Kinh doanh tại Dentsu Redder. Ông có 30 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp từ cả hai phía Doanh nghiệp & Tư vấn, trong các lĩnh vực Quảng cáo Truyền thông, Marketing, và Phát triển Kinh doanh. Ông đã từng kinh qua các vị trí lãnh đạo cấp cao như Tổng Giám đốc Saatchi & Saatchi Vietnam, Phó Tổng Giám đốc SABECO, Giám đốc Truyền thông & Dịch vụ Nestlé Vietnam, và Giám đốc Marketing Khu vực Đông Nam Á của Carlsberg Breweries. Ông cũng từng được Giải thưởng Lãnh đạo Marketing Xuất sắc từ Kotler Awards cho sự nghiệp Marketing của ông.

Với các cống hiến đầy giá trị cho các công cuộc Chuyển mình Toàn diện & Tăng trưởng của các Thương hiệu, cũng như kinh nghiệm đa chiều trong Hoạch định Chiến lược, Phát triển Kinh doanh, Quản trị Sáng tạo và Vận hành Tổ chức, ông Hoàng Đạo Hiệp được kỳ vọng sẽ đóng vai trò Định hướng Chiến lược & Lãnh đạo Zeit Media trong kỷ nguyên phát triển mới theo hướng có chiều sâu và bền vững.

Ông Hoàng Đạo Hiệp chính thức trở thành Tổng Giám Đốc (CEO) của Zeit Media

Ông Nguyễn Hữu Trung, Nhà Sáng lập của Zeit Media chia sẻ: "Zeit đã đi qua một giai đoạn phát triển rất đặc biệt, nơi đội ngũ đã và đang liên tục thử thách bản thân qua những dự án có quy mô, áp lực và yêu cầu sáng tạo ngày càng cao. Zeit được xây dựng từ rất nhiều năng lượng, cảm hứng và những tiêu chuẩn khắt khe với chính mình. Nhưng để đi xa, cảm hứng cần được đặt trong một hệ thống đủ vững. Anh Hiệp là một nhà lãnh đạo truyền cảm hứng với tư duy kinh doanh sắc sảo, có thể tạo nên giá trị dung hòa giữa tầm nhìn sáng tạo, năng lực tổ chức và phát triển kinh doanh. Tôi tin tưởng rằng sự dẫn dắt của anh Hiệp sẽ giúp Zeit mở ra một giai đoạn phát triển đột phá, bền vững, đồng thời giữ vững tinh thần sáng tạo và tiêu chuẩn thẩm mỹ đã làm nên bản sắc của công ty."

Ông Hoàng Đạo Hiệp, tân Tổng Giám đốc Zeit Media cho biết: "Tôi nhìn thấy ở Zeit những nguồn năng lượng thật là đặc biệt: Trẻ trung, Quyết liệt, với khát khao tạo sự Khác biệt qua Ý thức cũng như Uy tín Triển khai về Thẩm mỹ rất rõ nét, ở một trình độ rất cao, và luôn sẵn sàng bước vào những bài toán lớn của Xây dựng Thương hiệu với hiệu quả Tích hợp cao nhất. Đấy là nền tảng quan trọng cho hành trình phía trước của Zeit, một Kỷ Nguyên Phát triển mới – mà chúng tôi gọi là The Zeit Era. Về bản chất đây sẽ là một cuộc Chuyển mình Toàn diện thực sự để cùng nhau đạt được những Mục tiêu mới về Tăng trưởng, về Hệ thống, và về Hiệu quả Kinh doanh mà chúng tôi đã cùng đặt ra. Qua đó cùng mang lại không chỉ những giải pháp mang tính khác biệt và hiệu quả đột phá cho khách hàng của chúng tôi, mà còn khẳng định được vị thế của Zeit như là một biểu tượng được yêu mến của văn hóa Việt Nam đương đại."

The Zeit Era 2026-2030 được Zeit Media xác định là chu kỳ phát triển mới, với trọng tâm là nâng cấp mô hình Hệ Sinh thái tích hợp, kết nối chặt chẽ hơn giữa Hoạch định Chiến lược, Sáng tạo & Sản xuất được tăng tốc với Công nghệ, và Thiết kế Trải nghiệm Thương hiệu từ đầu đến cuối thông qua các giải pháp Truyền thông Mạng Xã hội và Sự kiện, cũng như các chương trình Kích hoạt Thương hiệu đa dạng. Việc bổ nhiệm ông Hoàng Đạo Hiệp ở vị trí Tổng Giám đốc phản ánh tầm nhìn chiến lược dài hạn của Zeit Media trong việc tiếp tục giữ vững uy tín về chất lượng triển khai, tiêu chuẩn thẩm mỹ và năng lực tổ chức các chương trình quy mô lớn; đồng thời mở rộng vai trò trở thành một hệ sinh thái truyền thông tích hợp gắn với văn hóa Việt Nam đương đại, một thương hiệu sáng tạo có bản sắc riêng và có sức mạnh cạnh tranh trên thị trường.

Văn phòng mới của Zeit Media HCM tại địa chỉ 262/3 Trần Não, An Khánh, TP. Hồ Chí Minh

Cùng với việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, Zeit Media cũng đã chính thức khai trương văn phòng mới tại TP.HCM, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình phát triển của công ty. Không gian mới được thiết kế theo phong cách hiện đại, cởi mở và giàu cảm hứng nghệ thuật, phản ánh tinh thần Sáng tạo, tiêu chuẩn Thẩm mỹ cao và Khát vọng Phát triển của Zeit trong kỷ nguyên mới.

Về Zeit Media

Zeit Media là công ty sáng tạo đa nhiệm, cung cấp các giải pháp tích hợp trong lĩnh vực marketing, truyền thông, xây dựng thương hiệu, thiết kế, sáng tạo nội dung, sản xuất chương trình truyền hình và tổ chức sự kiện quy mô lớn. Với tinh thần Art Comes First, Zeit đặt sáng tạo, thẩm mỹ và chất lượng thực thi làm nền tảng trong quá trình kiến tạo các dự án, hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm truyền thông có chiều sâu, có dấu ấn và có sức ảnh hưởng.

Trong quá trình phát triển, Zeit Media đã ghi dấu ấn qua nhiều dự án có quy mô và tính biểu tượng, tiêu biểu như Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng, Chương trình nghệ thuật "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, dự án tái định vị thương hiệu Petrolimex, cùng chuỗi chương trình "Vinh Quang Công an nhân dân" và TV Shows Chiến sĩ Quả cảm kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân…

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Zeit đặt mục tiêu tiếp tục nâng cấp mô hình agency tích hợp, mở rộng và phát triển hệ sinh thái sáng tạo - truyền thông - trải nghiệm theo hướng bài bản, bền vững.