Mỹ đổ bộ kiểm tra tàu chở dầu ở Biển Ả Rập, siết chặt phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran

Quân đội Mỹ cho biết lực lượng của nước này đã kiểm tra tàu chở dầu M/T Charminar mang cờ Comoros trên Biển Ả Rập vào sáng sớm ngày 26/7, trong khuôn khổ chiến dịch thực thi lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), việc kiểm tra đã hoàn tất và con tàu được phép tiếp tục hành trình. Washington khẳng định "lệnh phong tỏa hải quân đối với Iran vẫn đang được thực hiện đầy đủ".

"Sáng sớm nay, lực lượng Mỹ đã hoàn tất việc kiểm tra tàu chở dầu M/T Charminar mang cờ Comoros ở Biển Ả Rập, và tàu hiện đang tiếp tục hành trình", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Lực lượng Mỹ đổ bộ kiểm tra tàu chở dầu ở Biển Ả Rập.

CENTCOM cũng công bố thêm thông tin về vụ việc xảy ra một ngày trước đó, cho biết tàu chở dầu M/T Lavine mang cờ Mozambique đã bị vô hiệu hóa tại Vịnh Oman sau khi bị cáo buộc vi phạm lệnh phong tỏa và phớt lờ nhiều cảnh báo từ lực lượng Mỹ. Theo phía Mỹ, sau khi bị chặn, con tàu này không còn tiếp tục hành trình tới Iran.

Kể từ khi tái áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vào đầu tháng, quân đội Mỹ cho biết đã chuyển hướng 12 tàu thương mại, vô hiệu hóa hai tàu không tuân thủ và kiểm tra hai tàu khác nhằm bảo đảm việc chấp hành lệnh phong tỏa.

Sau 13 đêm liên tiếp tấn công Iran, Mỹ không thông báo bất kỳ cuộc tấn công mới nào trong đêm qua. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu (24/7) đã ra tín hiệu, rằng các cuộc đàm phán với Iran đang trở nên nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, một quan chức Iran đã bác bỏ nhận định này, khẳng định cuộc xung đột hiện nay là "một cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc".

Ở một diễn biến khác, nguy cơ mở rộng xung đột trong khu vực tiếp tục gia tăng khi giao tranh giữa lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn và Ả Rập Xê Út leo thang. Quân đội Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Houthi tại Yemen trong ngày 25/7, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào nhiều cơ sở của nước này dọc theo bờ Biển Đỏ.