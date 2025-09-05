Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao

05-09-2025 - 08:50 AM | Tài chính quốc tế

Chính phủ Mỹ đã kêu gọi tòa án hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngày 29-8

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 3-9 đã đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao khi đề nghị các thẩm phán sớm ra phán quyết rằng tổng thống có thẩm quyền áp đặt các loại thuế nhập khẩu diện rộng theo luật liên bang.

Theo AP, chính phủ Mỹ đã kêu gọi tòa án hủy bỏ phán quyết của Tòa Phúc thẩm Liên bang ngày 29-8 - theo đó, hầu hết thuế quan mà ông Donald Trump áp đặt lên các quốc gia khác là hành vi sử dụng trái phép Đạo luật Quyền hạn kinh tế khẩn cấp quốc tế (IEEPA) năm 1977.

Cụ thể, ông Donald Trump đã viện dẫn IEEPA để áp mức thuế cao đối với các đối tác thương mại, xem thâm hụt ngân sách liên bang của Mỹ với các nước là một tình trạng khẩn cấp quốc gia. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm khẳng định thuế quan là "quyền cốt lõi" của quốc hội, chứ không thuộc thẩm quyền của tổng thống.

Dù vậy, tòa phúc thẩm đã tạm hoãn việc thi hành phán quyết của mình đến ngày 14-10, tạo điều kiện để ông Donald Trump có thời gian đề nghị Tòa án Tối cao xem xét kháng cáo. Tòa án Tối cao cũng có thể ban hành lệnh hoãn vô thời hạn phán quyết trên cho đến khi giải quyết xong đơn kháng cáo.

Mỹ đưa cuộc chiến pháp lý về thuế quan lên Tòa án Tối cao- Ảnh 1.

Bộ trưởng Công nghiệp Hàn Quốc Kim Jung-kwan (trái), Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo (giữa) và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick tại cuộc đàm phán về thuế quan ở thủ đô Washington hôm 24-7. Ảnh: BỘ THƯƠNG MẠI, CÔNG NGHIỆP VÀ NĂNG LƯỢNG HÀN QUỐC

Theo đài NBC News, Tổng thống Donald Trump đề nghị Tòa án Tối cao xem xét các lập luận về đơn kháng cáo của mình vào đầu tháng 11 và đưa ra phán quyết cuối cùng về tính hợp pháp của các mức thuế đang tranh chấp ngay sau đó. Thông thường, Tòa án Tối cao phải đến đầu mùa hè năm sau mới đưa ra được một phán quyết như vậy. 

Tuy nhiên, phía chính quyền ông Donald Trump cho rằng nếu phải chờ đến tháng 6-2026 mới có phán quyết thì có thể lúc đó "đã thu được từ 750 tỉ đến 1.000 tỉ USD tiền thuế và việc hoàn trả số tiền này có thể gây ra những xáo trộn lớn".

Tổng thống Donald Trump ngày 3-9 cũng cho rằng nếu Tòa án Tối cao không lật ngược phán quyết của tòa phúc thẩm, Mỹ có thể phải hủy bỏ thỏa thuận thương mại đã đạt được với Liên minh châu Âu (EU), Hàn Quốc và nhiều nước khác. Điều này sẽ khiến Mỹ phải chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cho rằng chính phủ của ông sẽ thắng vụ kiện này.

Ở chiều ngược lại, luật sư Jeffrey Schwab tại Trung tâm Công lý Tự do - tổ chức đại diện cho các nguyên đơn trong vụ kiện ngăn chặn thuế quan - cho hay cả hai tòa án liên bang đều nhất trí rằng IEEPA không trao cho tổng thống quyền áp thuế vô hạn. 

Theo ông Schwab, những mức thuế "bất hợp pháp" này đang gây tổn hại nghiêm trọng cho các doanh nghiệp nhỏ và đe dọa sự tồn tại của họ. 

Quốc gia BRICS có động thái khiến Mỹ bất ngờ: Đưa hàng trăm nghìn tấn hàng sang Mỹ dù bị áp thuế 50%, vẽ lại cuộc chơi mang tên 'vàng đỏ'

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Putin và quan chức Nga 'bật đèn xanh', tập đoàn năng lượng Mỹ bị tịch thu 4 tỷ USD tài sản nay rục rịch trở lại với dự án khí đốt có công suất 22 triệu mét khối/ngày

Ông Putin và quan chức Nga 'bật đèn xanh', tập đoàn năng lượng Mỹ bị tịch thu 4 tỷ USD tài sản nay rục rịch trở lại với dự án khí đốt có công suất 22 triệu mét khối/ngày Nổi bật

Bong bóng pin mặt trời của Trung Quốc vỡ tung: Top 6 doanh nghiệp lỗ hàng tỷ USD, giá bán rơi tự do, Bắc Kinh cân nhắc thành lập quỹ giải cứu

Bong bóng pin mặt trời của Trung Quốc vỡ tung: Top 6 doanh nghiệp lỗ hàng tỷ USD, giá bán rơi tự do, Bắc Kinh cân nhắc thành lập quỹ giải cứu Nổi bật

Dự trữ quốc gia đạt cao nhất mọi thời đại nhưng nước ASEAN này lại đang lo lắng

Dự trữ quốc gia đạt cao nhất mọi thời đại nhưng nước ASEAN này lại đang lo lắng

08:00 , 05/09/2025
Tại sao 'Chiến dịch Beluga' lại dùng âm nhạc cổ điển để giải cứu 2.000 cá voi trắng giữa biển băng Bắc Cực?

Tại sao 'Chiến dịch Beluga' lại dùng âm nhạc cổ điển để giải cứu 2.000 cá voi trắng giữa biển băng Bắc Cực?

07:33 , 05/09/2025
Mỹ phản đối Italy phân loại cầu treo dài nhất thế giới vào chi tiêu quốc phòng NATO

Mỹ phản đối Italy phân loại cầu treo dài nhất thế giới vào chi tiêu quốc phòng NATO

07:14 , 05/09/2025
"Vua thời trang" Giorgio Armani qua đời tuổi 91

"Vua thời trang" Giorgio Armani qua đời tuổi 91

23:24 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên