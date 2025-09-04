Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ứng phó với thuế quan của Mỹ, siêu cường châu Á cân nhắc gia nhập khối liên kết kinh tế lớn thứ 3 thế giới, có Việt Nam là thành viên

04-09-2025 - 13:10 PM | Tài chính quốc tế

Hiện hàng xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ phải chịu mức thuế đối ứng 15%.

Hàn Quốc sẽ cân nhắc gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong bối cảnh nguy cơ thuế quan từ Mỹ có thể tác động tiêu cực đến xuất khẩu của nước này.

Theo tài liệu do Bộ Kinh tế Hàn Quốc công bố ngày 3/9, Seoul sẽ cân nhắc việc tham gia CPTPP nhằm xây dựng mạng lưới liên minh kinh tế với các quốc gia có chung lợi ích. Đây là một trong những biện pháp tiềm năng nhằm ứng phó với các cuộc đàm phán thuế quan đang diễn ra với Washington. Hàn Quốc hiện chịu mức thuế đối ứng 15% cho hàng xuất khẩu sang Mỹ.

CPTPP là khối liên kết kinh thế lớn thứ 3 thế giới, có hiệu lực từ năm 2018. Hiệp định hiện bao gồm 12 quốc gia thành viên: Việt Nam, Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Vương quốc Anh. Hiệp định này giúp cắt giảm thuế quan, mở cửa dịch vụ và tự do hóa đầu tư. Việc gia nhập đòi hỏi sự chấp thuận trong nước của quốc gia xin gia nhập và tất cả các thành viên chấp thuận.

Dưới thời Tổng thống Moon Jae-in (2017–2022), Hàn Quốc từng xem xét khả năng nộp đơn gia nhập CPTPP nhưng vấp phải sự phản đối từ ngành công nghiệp và nông nghiệp trong nước, do lo ngại phải cắt giảm thuế quan. Ngoài ra, tranh chấp lịch sử với Nhật Bản cũng khiến quan hệ song phương xấu đi.

Tuy nhiên, quan hệ Tokyo–Seoul đã được cải thiện dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol và tiếp tục được thúc đẩy trong nhiệm kỳ của Tổng thống đương nhiệm Lee Jae Myung. Hồi tháng 8, ông Lee đã gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba tại Tokyo. Hai bên nhất trí phát triển “quan hệ hướng tới tương lai”, đồng thời bày tỏ quan ngại chung như chính sách thuế quan và an ninh của chính quyền ông Trump.

Hiện tại, hiệp định thương mại duy nhất liên kết Nhật Bản và Hàn Quốc là Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), trong đó có sự tham gia của Trung Quốc. Điều này đã thúc đẩy nỗ lực tham gia CPTPP của Seoul nhằm nâng cấp mức độ hợp tác kinh tế.

Trong khi đó, Nhật Bản từ lâu đã yêu cầu Hàn Quốc dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu một số sản phẩm thủy sản từ khu vực Fukushima, được áp dụng sau thảm họa hạt nhân năm 2011.

 

 

Y Vân

Đời Sống Pháp Luật

