Mỹ: 'Đưa ra ánh sáng' vụ lừa đảo, tịch thu 15 tỷ USD bitcoin lớn nhất lịch sử

Chen Zhi, còn được gọi là Vincent, nhà sáng lập và Chủ tịch của Prince Holding Group - Ảnh: Financial Times

Bị cáo bị truy tố về tội âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền, do chỉ đạo Prince Group vận hành các khu phức hợp lừa đảo giam giữ và sử dụng lao động cưỡng bức trên khắp Campuchia.

Những người bị giam giữ trong các khu này bị buộc tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử, qua đó chiếm đoạt hàng tỷ USD từ các nạn nhân tại Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp

Cùng ngày, Văn phòng Luật sư tại Quận Đông New York phối hợp với Ban An ninh Quốc gia (DOJ) đã đệ đơn khiếu nại tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 bitcoin, trị giá xấp xỉ 15 tỷ USD, được xác định là tiền thu được từ hành vi phạm tội và phương tiện thực hiện các âm mưu lừa đảo, rửa tiền của bị cáo.

Số bitcoin này từng được lưu trong các ví điện tử không lưu ký (unhosted wallets) do bị cáo trực tiếp nắm giữ khóa riêng, và hiện do Chính phủ Mỹ quản lý. Đây là vụ kiện có số tài sản bị tịch thu lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.

Tổng Chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng Chưởng lý Todd Blanche cho biết đây là "một trong những bước đi mạnh mẽ nhất nhằm vào nạn buôn người và gian lận tài chính trên không gian mạng", đồng thời khẳng định Mỹ sẽ "sử dụng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản bị đánh cắp và đưa những kẻ trục lợi ra trước công lý".

Giám đốc FBI Kash Patel nhấn mạnh đây là "một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử", cáo buộc Chen Zhi điều hành "một mạng lưới tội phạm liên lục địa gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản".

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho rằng bị cáo là kẻ chủ mưu đứng sau một đế chế lừa đảo trực tuyến toàn cầu, được xây dựng trên nỗi thống khổ của con người.

Chen Zhi điều hành các “trại điện thoại” - tức tổng đài tự động được sử dụng để hỗ trợ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử và tội phạm mạng khác

Hoạt động tội phạm và thủ đoạn rửa tiền

Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2015, Chen Zhi là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Group, tập đoàn điều hành hàng chục pháp nhân tại hơn 30 quốc gia.

Bề ngoài, tập đoàn này hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng; song trên thực tế, Prince Group đã bị biến thành một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, chuyên lừa đảo đầu tư tiền điện tử và thu lợi bất chính hàng tỷ USD.

Các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia được xây dựng và vận hành như những trại lao động cưỡng bức, bao quanh bởi tường cao và dây thép gai, nơi hàng trăm lao động bị giam giữ và buộc phải thực hiện các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bị cáo trực tiếp giám sát các khu này, lưu giữ sổ sách lợi nhuận, sơ đồ các "trại điện thoại" (phone farms) và tài liệu mô tả hành vi tra tấn, trừng phạt đối với nạn nhân.

Để che giấu hoạt động tội phạm, Chen Zhi và các đồng phạm bị cáo buộc đã hối lộ quan chức tại nhiều quốc gia, đồng thời rửa tiền thông qua các doanh nghiệp bình phong, trong đó có hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền điện tử.

Họ sử dụng các kỹ thuật rửa tiền tinh vi nhằm phân tán và tái hợp lượng lớn tiền điện tử để che giấu nguồn gốc. Một phần tài sản được rửa và chuyển thành tiền pháp định hoặc luân chuyển qua các sàn giao dịch tiền điện tử, trong khi phần còn lại được giữ trong các ví điện tử không lưu ký do Chen Zhi trực tiếp nắm giữ khóa riêng.

Tiền phạm tội cũng được chi cho du lịch, giải trí và mua sắm xa xỉ, gồm đồng hồ, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự nghỉ dưỡng, đồ sưu tầm và một bức tranh Picasso mua qua nhà đấu giá tại New York.

Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù.

Song song với vụ kiện, Bộ Tài chính Mỹ đã đưa Prince Group vào danh sách trừng phạt, xác định là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, đồng thời ban hành lệnh chế tài đối với Chen Zhi cùng các cá nhân và pháp nhân liên quan.

Bộ Ngoại giao, Khối Thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương ứng.