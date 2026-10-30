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Mỹ: Hai trực thăng va chạm, 3 người thiệt mạng

| | Tài chính quốc tế

Vụ va chạm giữa 2 chiếc trực thăng gần sân bay thành phố McMinnville, bang Oregon (Mỹ) khiến 3 người thiệt mạng, trong đó học viên phi công người Anh.

Ngày 29/10 (giờ địa phương), 2 trực thăng bất ngờ va chạm giữa không trung ở gần một sân bay phía Tây Bắc bang Oregon, Mỹ. Sự việc khiến Maddie Aasbo (22 tuổi) - huấn luyện viên đến từ Texas, Tyler Sturdevant (38 tuổi) - phi công đến từ Oregon và một học viên phi công người Anh thiệt mạng.

Theo thông tin từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Yamhill, đội cứu hộ có mặt tại hiện trường vào khoảng 14h15, sau khi nhận được báo cáo về vụ tai nạn. Đến tối cùng ngày, các nhà chức trách vẫn đang tiếp tục công tác tìm kiếm và cứu hộ.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng.

Những bức ảnh do lực lượng chức năng đăng tải cho thấy một chiếc trực thăng màu xanh lá cây bị lật úp trên cánh đồng, trong khi chiếc trực thăng màu đỏ bị vỡ vụn thành từng mảnh.

“Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những người liên quan, gia đình của họ và tất cả những người bị ảnh hưởng bởi sự việc này”, Công ty Jerry Trimble Helicopters - đơn vị vận hành một trong 2 chiếc trực thăng gặp nạn đăng tải trên mạng xã hội.

Hiện tại, Jerry Trimble Helicopters đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ để bảo vệ hiện trường cũng như xác định nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm. Theo FAA, vụ va chạm xảy ra giữa trực thăng Robinson R22 và Airbus H125.

Sở Giao thông Vận tải Oregon thông tin thêm Quốc lộ 233 bị đóng cửa, do vụ tai nạn. Hiện chưa có ước tính về thời gian mở lại tuyến đường. Ngoài ra, nhiều tuyến đường địa phương khác cũng bị phong tỏa. Văn phòng Cảnh sát trưởng kêu gọi người dân tránh xa khu vực này.

Cùng thời điểm, chiếc trực thăng quân sự CH-47 của Italy tham gia Lực lượng duy trì hòa bình và an ninh tại Bosnia và Herzegovina (Eufor Althea) của Liên minh châu Âu (EU) cũng bị rơi trong “cuộc huấn luyện thường lệ” ở Gorica thuộc vùng Brcko, cách thủ đô Sarajevo khoảng 180km về phía bắc. Vụ việc khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Trực thăng tấn công không người lái của Mỹ gây kinh ngạc

Theo Kông Anh/VTCnews

VTC News

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