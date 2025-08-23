Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ mở cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu tua bin gió

23-08-2025 - 14:50 PM | Tài chính quốc tế

Bộ Thương mại Mỹ mở điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu tua bin gió sau nhiều chỉ trích từ Tổng thống Donald Trump về nguồn năng lượng này.

Theo thông báo ngày 13/8, Cục Công nghiệp và An ninh thuộc Bộ Thương mại Mỹ sẽ xem xét mức độ phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài, khả năng các quốc gia khác sử dụng quyền kiểm soát nguồn cung để gây sức ép, cũng như các khoản trợ cấp chính phủ, hoạt động thương mại không công bằng và sự tập trung nhập khẩu từ một số ít quốc gia. Cuộc điều tra có thể dẫn tới việc áp thuế bổ sung, áp hạn ngạch hoặc biện pháp hạn chế thương mại khác nếu xác định gây phương hại tới an ninh quốc gia.

Trước đó, Nhà Trắng đã mở rộng phạm vi áp thuế 50% với thép và nhôm sang cả tua bin gió và linh kiện. Động thái này phù hợp với chính sách rộng hơn của chính quyền Tổng thống Trump, vốn nhiều lần chỉ trích điện gió là "xấu xí", thiếu ổn định, chi phí cao và phụ thuộc lớn vào nguồn cung nước ngoài, đặc biệt từ Trung Quốc. Ông Trump viết trên nền tảng Truth Social rằng các bang phụ thuộc vào điện gió và điện Mặt trời đang phải đối mặt với chi phí năng lượng tăng kỷ lục, gọi đây là "vụ lừa đảo thế kỷ".

Mỹ mở cuộc điều tra an ninh quốc gia về nhập khẩu tua bin gió- Ảnh 1.

Máy phát điện và cánh quạt chuẩn bị được vận chuyển ra biển cho dự án South Fork Wind tại New London, bang Connecticut, ngày 4/12/2023.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thúc đẩy Quốc hội bãi bỏ ưu đãi thuế cho điện gió, điện Mặt trời, siết chặt quy định cho thuê đất liên bang phát triển năng lượng tái tạo và hủy bỏ các khu vực ngoài khơi được chỉ định cho dự án điện gió.

Trong khi đó, Trung Quốc - nước phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới - đã đầu tư mạnh vào năng lượng tái tạo, với công suất điện gió và Mặt trời gần gấp đôi phần còn lại của thế giới cộng lại. Liên minh châu Âu (EU) cũng đang tiến hành điều tra các nhà cung cấp tua bin gió của Trung Quốc.

Theo Mạnh Dương

VTV

