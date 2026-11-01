Vấn đề đảm bảo an ninh cho Nga và Ukraine dự kiến sẽ được thảo luận tại Abu Dhabi vào tháng 11. Báo chí tin các đảm bảo cho Nga và Ukraine trong quá trình giải quyết xung đột nên mang tính tương hỗ. Ngoài ra, ông Zelensky thừa nhận Nga cũng cần được đảm bảo an ninh trong quá trình giải quyết xung đột.

Trước tình hình trên, nhà quan sát quân sự của trang Gazeta.Ru - Đại tá nghỉ hưu Mikhail Khodarenok đã phân tích những đảm bảo này có thể bao gồm những gì và liệu phương Tây có đồng ý với Nga không.

Đại tá nghỉ hưu Mikhail Khodarenok.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận Nga có thể nhận được các đảm bảo an ninh như một phần của thỏa thuận hòa bình để giải quyết xung đột, nhưng nhấn mạnh trước hết cần phải đáp ứng các nhu cầu của chính Ukraine.

Theo ông Khodarenok cái gọi là "các đảm bảo an ninh" là phát minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky và trước đây hầu như chưa từng được sử dụng trong thực tiễn ngoại giao.

Và chính nhà lãnh đạo Ukraine dường như không hề biết cụ thể những đảm bảo đó sẽ như thế nào và quan trọng hơn cả, "xưởng bảo hành" để cấp giấy chứng nhận tương ứng cho Ukraine nằm ở đâu.

Trong các bài phát biểu trước đây, Tổng thống Ukraine đã mô tả những đảm bảo đó là một quân đội hùng mạnh, cũng như tư cách thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.

Nhưng ngay cả khi điều này trở thành hiện thực, nó cũng không phải là giải pháp cho những cuộc chiến tranh tiềm tàng mà Ukraine có thể bị cuốn vào, bằng cách này hay cách khác, trong tương lai gần.

Ý tưởng về một Quân đội Ukraine hùng mạnh cũng rất đáng nghi vấn. Không có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi ai sẽ duy trì lực lượng vũ trang này trong tương lai, vì Ukraine hiện đã là một quốc gia suy tàn. Và trong thời bình, vũ khí, trang thiết bị quân sự tiên tiến khó có thể được cung cấp miễn phí cho họ.

Một số nguồn tin đã diễn giải các đảm bảo an ninh như sau: Khối G7 cam kết cung cấp cho Ukraine các thiết bị quân sự hiện đại, cung cấp thông tin tình báo, huấn luyện quân đội Ukraine, hỗ trợ phòng thủ mạng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng, tăng cường ổn định kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho cải cách, tăng cường các biện pháp trừng phạt chống Nga và duy trì việc đóng băng tài sản của Nga.

Nhưng ngay cả trong trường hợp này, câu hỏi về cơ bản vẫn như cũ: Ai sẽ tài trợ cho những tham vọng của Ukraine?

Ukraine liệu có nhận đủ đảm bảo từ các đối tác phương Tây?

Sau cuộc đàm phán Oslo ngày 20/10, Tổng thống Zelensky tuyên bố Mỹ đã xác nhận sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những đảm bảo "mạnh mẽ".

Ông cho biết những điều khoản liên quan đã được chính thức ghi chép và cần được các nhà đàm phán Mỹ gửi đến Nga. Ukraine đang trông chờ vào một cơ chế tương tự Điều 5 của Hiệp ước Phòng thủ Tập thể NATO.

Tuy nhiên, Điều 5 của hiệp ước NATO quá mơ hồ và không cụ thể đến nỗi ngay cả sau khi đọc 3 lần, họ vẫn không hiểu rõ nạn nhân của hành động gây hấn sẽ nhận được sự hỗ trợ gì, trong bao lâu và với số lượng bao nhiêu.

Do đó, mong muốn của Ukraine dựa vào ngôn từ của Điều 5 để đảm bảo an ninh của mình chỉ là ảo tưởng. Và không ai trong NATO thậm chí dám đề cập đến khả năng Ukraine viện dẫn điều khoản này.

Các đảm bảo an ninh vô điều kiện chỉ có thể dưới hình thức sau: Mỹ ký một hiệp ước liên minh với Ukraine. Văn bản này nêu rõ trong trường hợp Ukraine bị tấn công, Mỹ trong một khung thời gian cụ thể, sẽ cung cấp cho Ukraine tất cả các hỗ trợ quân sự và kinh tế cần thiết.

Những đảm bảo an ninh thực sự cho Nga có thể là quy chế trung lập và không liên kết đối với Ukraine, việc không triển khai quân đội và căn cứ nước ngoài trên lãnh thổ của nước này.

Bên cạnh đó, lãnh thổ Ukraine không được sử dụng để triển khai thiết bị tình báo của các quốc gia nước ngoài, số lượng binh lính của Lực lượng Vũ trang Ukraine cần được giảm bớt và cuối cùng được quyết định dựa trên kết quả đàm phán.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, Mỹ sẽ không bao giờ ký một hiệp ước như vậy. Cũng giống như Mỹ và NATO sẽ không bao giờ cung cấp bất kỳ sự đảm bảo an ninh ràng buộc về mặt pháp lý nào cho Nga.

Vì vậy, việc bàn luận về các đảm bảo cho Ukraine và Nga có lẽ sẽ không bao giờ vượt quá giai đoạn thảo luận mang tính giải trí", ông Mikhail Khodarenok nhấn mạnh.

Điều này cũng giống như việc thảo luận về việc khôi phục sự hiện diện quân sự của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại châu Âu về mức độ năm 1997. Tất nhiên, điều đó sẽ tốt và đáng mong muốn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thực tế.