Mỹ nhắm thẳng vào “bạn hàng” lớn nhất của dầu Nga: Quốc gia chủ chốt BRICS liệu có buông tay?

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Vance được hỏi liệu ông Trump có hành động với Bắc Kinh tương tự như với New Delhi tuần trước hay không. Khi đó, Tổng thống đã công bố mức thuế 25% với hàng nhập khẩu từ Ấn Độ vì nước này vẫn mua dầu Nga.

“Ông ấy nói đang cân nhắc, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Vấn đề Trung Quốc phức tạp hơn, vì quan hệ với Trung Quốc liên quan đến nhiều yếu tố khác không liên quan trực tiếp tới Nga. Tổng thống đang xem xét các lựa chọn và sẽ quyết định khi thấy cần thiết”, Phó Tổng thống Vance cho biết.

Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump cam kết sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraine ngay trong ngày đầu tiên nhậm chức. Sau hơn 6 tháng, ông đã tìm cách gia tăng sức ép với Tổng thống Nga Vladimir Putin nhưng chưa đạt được kết quả mong muốn.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington phản hồi rằng thương mại giữa Trung Quốc và Nga nằm trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Sắc lệnh hành pháp mà ông Trump sử dụng để tăng thuế với hàng Ấn Độ không nêu đích danh Trung Quốc. Tuy nhiên, sắc lệnh trao cho chính phủ Mỹ quyền giám sát bất kỳ quốc gia nào “trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu từ Liên bang Nga” và khuyến nghị áp dụng mức thuế tương tự.

Gần hai tuần trước, các quan chức kinh tế hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc vòng đàm phán cấp cao thứ ba tại Stockholm, Thụy Điển. Phía Trung Quốc cho biết hai bên đồng ý gia hạn tạm dừng tăng thuế, vốn dự kiến kết thúc ngày 12/8. Chính quyền ông Trump chưa xác nhận chính thức việc này.

Cuối tuần, ông Trump dự kiến gặp ông Putin để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt xung đột ở Ukraine. Chưa rõ ông ông Trump sẽ sử dụng công cụ thuế quan ở mức nào để cắt giảm nguồn thu từ dầu mỏ mà Nga dùng để tài trợ cho cuộc chiến.

Khi được hỏi về khả năng áp thêm thuế với hàng Trung Quốc, Phó Tổng thống Vance đã né tránh và tập trung nhấn mạnh thuế quan như một “công cụ đàm phán” hiệu quả.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, đóng vai trò như một “phao cứu sinh” kinh tế cho Moscow. Điều này khiến một số nước phương Tây cáo buộc Bắc Kinh gián tiếp hỗ trợ nỗ lực quân sự của Nga tại Ukraine.

Theo số liệu hải quan Trung Quốc, nước này nhập kỷ lục 108,5 triệu tấn dầu Nga trong năm 2024, chiếm gần 20% tổng lượng dầu nhập khẩu.

Theo SCMP