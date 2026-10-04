Mỹ nhân 27 tuổi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026: Mặc đẹp không cần cố, ngắm tủ đồ đời thường mà mê

Nguyễn Quỳnh Anh (SN 1999) là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý trong những ngày qua khi chính thức trở thành tân Miss Universe Vietnam 2026. Trước khi chạm tay tới ngôi vị cao nhất, người đẹp đã có hành trình khá nổi bật tại các đấu trường nhan sắc, đồng thời ghi dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu. Từ danh hiệu Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2024 đến chiếc vương miện năm nay, Quỳnh Anh cho thấy sự bền bỉ và ngày càng hoàn thiện về cả hình ảnh lẫn phong cách.

Sở hữu chiều cao 1m75, vóc dáng mảnh mai, gương mặt nhỏ cùng đường nét đậm chất Á Đông, Quỳnh Anh dễ dàng tạo thiện cảm mỗi khi xuất hiện. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc, gu thời trang của nàng Hậu cũng là điểm cộng lớn, khi cô thường lựa chọn những set đồ vừa tôn dáng, vừa có tính ứng dụng nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, sành điệu. Dù xuất hiện tại các sự kiện hay trong những khoảnh khắc đời thường, Quỳnh Anh đều cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau.

Tủ đồ váy vóc của Hoa hậu Quỳnh Anh chắc chắn sẽ khiến nhiều chị em mê mẩn bởi những thiết kế nịnh dáng, thanh lịch nhưng không quá cầu kỳ. Một trong những kiểu váy được nàng Hậu ưu ái là dáng dài, vừa tôn lên vẻ nữ tính vừa dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh. Điển hình như thiết kế váy trắng tinh khôi với 2 dây bản to, phần thân ôm vừa phải kết hợp dáng xòe nhẹ, tạo cảm giác thướt tha mà vẫn kín đáo, không phô trương. Đây là kiểu váy có thể diện đi chơi, dạo phố hay dự tiệc đều phù hợp, đặc biệt dễ phối phụ kiện và có tính ứng dụng cao. Chị em sắm một em trong tủ đồ cũng có thể biến tấu cho nhiều dịp khác nhau.

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Quỳnh Anh tiếp tục gợi ý một mẫu váy dáng dài tông trắng khác, vẫn giữ được vẻ thanh lịch nhưng không hề đơn điệu. Thiết kế ghi điểm với phần cổ chữ V, kiểu dáng không tay và chi tiết vạt chéo tạo điểm nhấn vừa đủ, giúp tổng thể trông mềm mại, hiện đại và tôn dáng. Chị em đừng ngại thử những mẫu váy trắng trơn vì lo thiếu điểm nhấn. Thực tế, một phom dáng đẹp, chất liệu chỉn chu và đường cắt may tôn dáng đôi khi đã đủ tạo nên sức hút cho cả bộ trang phục. Không cần quá nhiều họa tiết hay chi tiết cầu kỳ, chính sự tinh tế trong thiết kế mới là điểm nhấn đắt giá, giúp váy trắng giữ được vẻ sang trọng mà vẫn dễ mặc trong nhiều dịp.

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Style của Quỳnh Anh ghi điểm nhờ sự đơn giản nhưng vẫn sành điệu và có gu. Trong một outfit, nàng Hậu khéo léo kết hợp áo 2 dây cùng quần ống rộng, khoác hờ bên ngoài một chiếc sơ mi màu vàng nổi bật trên nền trang phục mang gam trung tính. Cách phối màu tưởng đơn giản nhưng lại tạo hiệu ứng rất bắt mắt, vừa thanh lịch vừa hiện đại. Đây cũng là set đồ rất dễ ứng dụng cho phong cách daily. Chị em chỉ cần thay đổi kiểu giày là tổng thể đã mang một sắc thái khác: cao gót cho vẻ nữ tính, sang chảnh, sneaker trẻ trung, năng động hay giày bệt nhẹ nhàng, thoải mái. Một công thức phối đồ đơn giản nhưng có thể biến tấu linh hoạt, diện đi làm, đi chơi hay dạo phố đều xinh.

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Diện áo ba lỗ dáng rộng, Quỳnh Anh gợi ý một set đồ trắng tinh giản nhưng vẫn xinh xắn, thời thượng khi kết hợp cùng quần ống rộng đồng điệu. Cách phối ton-sur-ton mang đến tổng thể thanh thoát, hiện đại, đồng thời tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng đúng tinh thần thời trang đời thường. Chị em có thể chọn một chiếc túi xách mang gam màu khác để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể set đồ trắng không bị đơn điệu mà vẫn giữ được vẻ thanh lịch. Một chiếc túi màu đen, nâu, đỏ hoặc gam màu nổi bật sẽ giúp outfit trông có điểm nhấn và thời thượng hơn mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện.

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Chị em đang tìm outfit cho những ngày thu mát mẻ có thể học Quỳnh Anh cách phối áo thun dài tay cùng quần short da, tạo nên tổng thể vừa trẻ trung, cá tính vừa không kém phần sành điệu. Nàng Hậu kết hợp thêm một đôi xỏ ngón cao gót để tăng vẻ nữ tính và giúp set đồ trông thời thượng hơn. Đầu thu là thời điểm lý tưởng để diện những mẫu áo dài tay có chất liệu mềm mại, vừa xinh vừa mang lại cảm giác thoải mái khi mặc.

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