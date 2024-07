Mỹ nhân cá tính nhất "Sex and the city": Kiên quyết không phẫu thuật thẩm mỹ, U60 nhan sắc vẫn tươi trẻ nhờ bí quyết đơn giản

Nữ diễn viên nói "không" với phẫu thuật thẩm mỹ

Sarah Jessica Parker (sinh năm 1965) là 1 nữ diễn viên chính trong "Sex and the City" – 1 trong những series phim thành công nhất của HBO từ năm 1998 đến 2004. Ở độ tuổi U60 bà có phong cách trẻ trung năng động như thanh niên, tuy nhiên nữ diễn viên khẳng định bà "không thẩm mỹ".

Tài năng của bà trưởng thành và "chín muồi" thông qua các tác phẩm truyền hình với nội dung chủ yếu hướng đến những người phụ nữ. Sarah Jessica Parker cũng có nhiều hành động thể hiện nữ quyền, thường xuyên chia sẻ cái nhìn sâu sắc về đời sống và những quan điểm liên quan đến làm đẹp của hội chị em phụ nữ.

Ở tuổi 59, Sarah Jessica Parker vẫn là nguồn cảm hứng về phong cách cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi

Vào năm 2021, khi phần đầu tiên của "And Just Like That" – ngoại truyện ra mắt, Sarah Jessica Parker cùng với các bạn diễn nữ của mình là Cynthia Nixon và Kristin Davis đã nhận được không ít lời chỉ trích của các khán giả. Họ cho rằng tuổi tác và diện mạo của các nữ diễn viên đã không còn phù hợp để thể hiện các nội dung phim về đời sống phụ nữ hiện đại nữa. Bởi tuổi tác của họ đã bước qua ngưỡng trung niên. Mái tóc điểm sợi bạc và gương mặt với những nếp nhăn của Parker trở thành đề tài bàn luận sôi nổi trên mạng hàng tháng liền.

Phát biểu với tờ The Telegraph năm 2023, bà cho biết: 'Tôi rất bối rối khi thấy phần lớn đàn ông ở độ tuổi của tôi chưa bao giờ được hỏi về vấn đề lão hóa. Chúng ta đều thức dậy mỗi sáng với hàng triệu thứ phải làm. Ai cũng nên tiếp tục sống 1 ngày của mình. Tôi chỉ không hiểu tại sao lại nhấn mạnh vào việc cần suy ngẫm về tuổi tác?". Ngôi sao của Sex And The City cũng chia sẻ rằng cô không có ý định tiêm Botox vì điều đó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp diễn xuất của cô.

'Tôi là một diễn viên - tôi phải biểu cảm bằng gương mặt. Tôi phải chia sẻ cảm xúc và giao tiếp bằng khuôn mặt của mình", nữ diễn viên chia sẻ. Bà cũng cho biết thêm rằng chồng của bà, nam diễn viên Matthew Broderick, có lẽ sẽ thích ý tưởng cô tiêm thuốc chống nhăn.

Trước đó, Sarah từng chia sẻ 3 sản phẩm làm đẹp mà bà ấy tin dùng: huyết thanh, son dưỡng mắt và kem chống nắng. 'Những gì hiệu quả với tôi cũng đã hiệu quả với rất nhiều phụ nữ trong nhiều thập kỷ với mức giá phải chăng. Chăm sóc da không phải là thứ chỉ dành số ít nhưng người có tiền, kiểu như "tôi không thể chi trả để làm đẹp hoặc phải thế chấp nhà để trả tiền cho nó".

Bí quyết giữ gìn sắc đẹp ở tuổ U60

Sarah Jessica Parker thường xuyên chia sẻ những mẹo làm đẹp đầy dễ áp dụng trên Instagram. Dù đã ở tuổi 60, Parker có vóc dáng thon gọn, vẻ ngoài rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn. Bí quyết của nữ diễn viên "Sex and The City" là kiên trì áp dụng lối "sống xanh", ăn uống lành mạnh, không quá kiêng khem và luôn lắng nghe cơ thể.

Bà chăm chỉ luyện tập thể dục để khỏe bên trong và rạng rỡ bên ngoài. Parker cho biết, bà luôn trân trọng và tận hưởng những điều nhỏ bé xung quanh, chẳng hạn như đi dạo giữa thiên nhiên hoặc đơn giản là hít thở chậm để xoa dịu tâm trí và khôi phục năng lượng. Bí quyết đặc biệt của Sarah Jessica Parker để gìn giữ sự trẻ trung là luôn giữ thái độ lạc quan đối với cuộc sống. Bà luôn cố gắng bỏ qua những điều độc hại và ưu tiên những niềm vui.

Dù bị nhiều ý kiến trái chiều về ngoại hình, nhưng Parker khẳng định bà sẽ sẽ không vì thế mà thay đổi quan điểm của chính mình. Nhiều chuyên gia đánh giá, quan điểm về làm đẹp và phong cách sống của bà lành mạnh và dễ dàng học theo.



Trí tuệ là cốt lõi của sự hấp dẫn: Theo Sarah Jessica Parker, người phụ nữ thông minh và trí tuệ sẽ có sức hấp dẫn với người đối diện hơn. "Bộ quần áo thời trang không tạo nên sự hấp dẫn thực sự. Sự tự tin và trí tuệ mới là điều quan trọng nhất".

Nói "không" với phẫu thuật thẩm mỹ: Nữ diễn viên cho biết "mỗi tuổi có vẻ đẹp riêng của nó. Tôi biết mình đang già đi, nhưng tôi không biết mình có thể làm gì trước sự lão hóa không thể tránh khỏi này". Chia sẻ trên Vogue French, Sarah Jessica Parker từng nói: "Tôi thực sự không nghĩ về tuổi tác, tôi không coi đó là điều đáng lo ngại". Bà cũng không còn dành nhiều thời gian để đứng trước gương nữa vì cảm thấy bản thân của hiện tại đã ổn.

Mặc dù lựa chọn không phẫu thuật thẩm mỹ nhưng Parker vẫn luôn tôn trọng và thấu hiểu những người có quan điểm và lựa chọn khác mình: "Tôi hiểu lí do những người khác lại phải thay đổi bản thân, vì xã hội hiện đại này quá chú trọng đến ngoại hình của phụ nữ."

Đời thường đơn giản: trên phim, Sarah Jessica Parker vốn nổi tiếng sành điệu và thời trang nhưng ngoài đời bà lại khác hẳn. Bà không ăn mặc cầu kỳ, không trang điểm, không sơn móng tay, hay tạo kiểu tóc.



Thay vì bỏ nhiều thời gian suy nghĩ về việc giữ gìn sắc đẹp và chuyện lão hóa, Sarah Jessica Parker cho rằng việc dành thời gian để tập trung phát triển bản thân quan trọng hơn. Bà hy vọng rằng những phụ nữ trẻ ý thức được rằng họ có rất nhiều thứ để cống hiến cho xã hội hơn là vẻ bề ngoài. "Giá trị thực sự của bạn chỉ được công nhận bạn không ngừng tập trung vào hiện tại để tiến về phía trước".

Theo Dailymail