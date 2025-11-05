Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước

05-11-2025 - 10:08 AM | Lifestyle

Năm 15 tuổi, nữ diễn viên này đã gây sốt vì nhan sắc trong trẻo của mình.

Trong dàn diễn viên trẻ của màn ảnh Việt, Tam Triều Dâng là cái tên vừa lạ, vừa khó quên. Cái tên nghe như một giai thoại, mang nét cổ xưa mà hiện đại và đúng như thế, cô gái ấy đã bước vào showbiz với con đường không hề dễ dàng, nhưng đầy dấu ấn riêng.

Từ cô bé 15 tuổi "gây bão" truyền hình

Sinh năm 1998 tại Tây Ninh, Tam Triều Dâng có tên đầy đủ là Lê Tam Triều Dâng, bắt đầu bén duyên với nghệ thuật từ rất sớm. Nhiều người khi nghe “Tam Triều Dâng” thường nghĩ đây là nghệ danh, nhưng thực tế, nó là tên thật, và mỗi chữ đều gắn với một câu chuyện nhỏ.

Gia đình cô có ba chị em, và khi sinh đến người con thứ ba, ba mẹ muốn đặt tên để biểu trưng cho sự biết ơn và dâng hiến. Tên “Tam” nghĩa là “ba” ba chị em trong nhà; còn “Triều Dâng” được ghép từ hai chữ “Triều” (sóng triều, tượng trưng cho sự vươn lên, dâng trào) và “Dâng” (dâng đời, dâng hiến những điều tốt đẹp).

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước- Ảnh 1.

Tam Triều Dâng năm 15 tuổi đã gây sốt vì nhan sắc nổi bần bật

Bố mẹ cô từng đùa rằng, nếu sau này có thêm em gái thứ tư, sẽ đặt tên là Tứ Đời, và khi ghép lại “Hương Hoa Dâng Đời” một cụm từ thể hiện mong muốn các con sống tử tế, nhân hậu, góp phần làm đẹp cho cuộc đời.

Mới 15 tuổi, cô đã trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả qua các chương trình tuổi teen, chụp ảnh tạp chí và đặc biệt là những vai diễn nhỏ nhưng đáng nhớ trên truyền hình.

Khi ấy, gương mặt cô bé gây thương nhớ bởi nét trong trẻo, mái tóc dài suôn thẳng và ánh mắt vừa ngây thơ vừa lanh lợi. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng Tam Triều Dâng đã thể hiện sự tự tin, dạn dĩ và khả năng biểu cảm rất tự nhiên điều hiếm có ở một diễn viên nhí thời điểm đó.

Truyền thông từng dành lời khen cho Tam Triều Dâng, cô không chỉ xinh đẹp và có gương mặt đậm chất điện ảnh, kiểu gương mặt dù chỉ xuất hiện vài giây cũng khiến khán giả nhớ mãi.

Nhan sắc thăng hạng thành mỹ nhân sang như “dát vàng lên mặt”

Sau hơn 10 năm, Tam Triều Dâng trở lại với diện mạo trưởng thành, quý phái. Ở tuổi 27, Tam Triều Dâng gần như “lột xác”. Gương mặt ngày nào từng gắn liền với hình ảnh tuổi học trò nay trở nên sang trọng, sắc nét và quý phái.

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước- Ảnh 2.

Không ồn ào mạng xã hội, không chiêu trò, Tam Triều Dâng chọn cách trưởng thành trong im lặng đầu tư cho diễn xuất, cho bản thân, và cho hình ảnh. Cô từng tạm rút khỏi làng giải trí suốt 3 năm để học Đại học Greenwich ngành Quản trị kinh doanh, rồi mới trở lại với màn ảnh bằng tinh thần chững chạc và nhiều trải nghiệm hơn.

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước- Ảnh 3.

Hình ảnh hiện tại của cô được netizen ví von: “Đẹp sang như dát vàng lên mặt” không chỉ vì ngoại hình, mà còn bởi khí chất tự tin, nền nã, trưởng thành, mang đậm phong thái của một “mỹ nhân màn ảnh có học thức”.

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước- Ảnh 4.

Không “nóng” như những gương mặt ồn ào, Tam Triều Dâng bước đi chậm mà chắc. Cô từng tham gia các bộ phim được khán giả chú ý như Hoa Vương, Tham Vọng Giàu Sang hay Tiểu Tam Không Có Lỗi? nơi cô chứng minh khả năng hóa thân đa dạng, từ gái ngoan, tiểu thư đài các cho đến vai phản diện đầy nội tâm.

Bẫy Tiền - màn tái xuất điện ảnh hứa hẹn bùng nổ

Năm 2025, Tam Triều Dâng trở lại màn ảnh rộng với phim điện ảnh Bẫy Tiền, dự kiến ra rạp cuối tháng 11. Nữ diễn viên cho biết cô phải nỗ lực rất nhiều để mang đến hình ảnh một người phụ nữ yêu mãnh liệt, sẵn sàng hi sinh vì người mình thương.

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước- Ảnh 5.

Đây là vai diễn không chỉ sắc vóc mà còn nội tâm sâu sắc. Gây ấn tượng trong lòng khán giả bởi nhan sắc trong veo cùng khả năng diễn xuất giàu cảm xúc, cô được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bất ngờ khi hóa thân vào một nhân vật phức tạp, nhiều chiều sâu.

Sự tái xuất này đánh dấu một bước ngoặt mới, khẳng định Tam Triều Dâng không chỉ còn là “mỹ nhân có cái tên lạ”, mà là một nữ diễn viên thật sự có thực lực.

Mỹ nhân có cái tên kỳ lạ nhất Việt Nam: Đẹp sang như dát vàng lên mặt, mới 15 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước- Ảnh 6.

Từ cô bé tuổi 15 gây chú ý trên màn ảnh nhỏ đến “mỹ nhân sang như dát vàng” của phim Việt hiện đại, Tam Triều Dâng là minh chứng cho hành trình trưởng thành tử tế, vững vàng và không ồn ào.

Bẫy Tiền sắp ra rạp không chỉ là phim mới, mà còn là tấm vé trở lại mạnh mẽ của Tam Triều Dâng người đẹp mang cái tên độc nhất showbiz Việt, và hành trình nghệ thuật không cần scandal vẫn đủ khiến người ta phải dõi theo.

Việt Nam có đúng 1 mỹ nhân càng lên cân càng đẹp: Nhan sắc bén đứt tay, nhìn xuống body mà ngộp thở

Theo Kim Tiền

Đời sống & pháp luật

