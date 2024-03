"Mỹ nhân đắt giá nhất hành tinh" Gal Gadot: Mẹ của 4 cô con gái, sở hữu bất động sản và bộ sưu tập siêu xe hàng trăm tỷ

Gal Gadot là nàng hậu hiếm hoi đi thi hoa hậu nhưng lại tìm đủ mọi cách để bản thân không giành được chiếc vương miện danh giá. Khi xuất hiện trên tạp chí Vanity Fair số ra tháng 11/2020, Gal Gadot đã chia sẻ rằng, thời điểm tham gia Miss Universe 2004, cô đã làm mọi thứ có thể để chắc chắn rằng bản thân không giành được vương miện.

Tuy nhiên, phát ngôn này đã khiến Gal Gadot phải hứng chịu sự chỉ trích từ công chúng. Nhiều người cho rằng, nàng hậu quá ích kỷ, giả tạo và tự cao khi nói không muốn chiến thắng tại cuộc thi nhan sắc Miss Universe.

Tuy không giành được bất cứ danh hiệu nào tại Miss Universe, nhưng Gal Gadot lại đạt được thành công khủng trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Thành công này cũng giúp Gal Gadot được công nhận là mộ trong những sao nữ 8X đắt giá nhất Hollywood.

Từ hoa hậu tới minh tinh đắt giá nhất hành tinh

Sinh năm 1985 tại Israel, Gal Gadot bắt đầu được biết đến thông qua vai phụ trong series phim "Fast and Furious" nhờ ngoại hình xinh đẹp quyến rũ cùng chiều cao khủng 1m78.

Trước khi trở thành nữ diễn viên nổi tiếng Hollywood, Gal Gadot từng tham gia cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Israel và giành được chiếc vương miện danh giá nhất. Tuy nhiên, câu chuyện đi thi hoa hậu của Gal Gadot lại khá hài hước. Trong khi nhiều người đẹp chuẩn bị rất lâu và mong muốn trở thành người nắm giữ chiếc vương miện danh giá, thì Gal Gadot lại đăng ký đi thi chỉ vì quá rảnh rỗi.

Nàng hậu Gal Gadot đăng ký thi Hoa hậu Israel vì quá rảnh rỗi

Xuất hiện trên tạp chí W vào năm 2017, Gal Gadot đã chia sẻ câu chuyện đằng sau quyết định đi thi hoa hậu của mình: "Thời điểm đó tôi vừa tốt nghiệp trung học và khá rảnh rỗi trước khi gia nhập quân đội. Rồi mẹ tôi đã gợi ý tôi về chuyện gửi ảnh và thử sức với cuộc thi nhan sắc này. Tôi tham gia mà chưa bao giờ nghĩ tới chuyện giành chiến thắng và rồi điều đó đã xảy ra, nó khiến tôi thấy sợ hãi" .

Sau khi trở thành Hoa hậu Israel, Gal Gadot đã lên đường tham gia Miss Universe cùng năm. Vốn không mấy quan tâm tới danh hiệu hoa hậu, thậm chí là có phần sợ hãi, Gal Gadot đã dùng mọi cách đề bản thân mất điểm trong mắt ban giám khảo, với mục đích giảm thiểu cơ hội chiến thắng. "Tôi đã cố ý đến muộn trong tất cả các buổi tập, không mặc trang phục dạ hội phù hợp cho bữa sáng. Khi đối mặt với phần câu hỏi vấn đáp, tôi đã né tránh bằng cách nói tiếng Anh bản thân không tốt" . Rồi hành trình tại Miss Unverse của Gal Gadot cũng kết thúc đúng như những gì người đẹp mong muốn.

Gal Gadot làm mọi thứ để không giành được cơ hội có được vương miện Miss Universe

Sau khi kết thúc chặng đường tham gia đấu trường nhan sắc, Gal Gadot trở về cuộc sống bình thường. Người đẹp trải qua 2 năm phục vụ trong Lực lượng phòng vệ Israel rồi theo học ngành luật tại quê nhà.

Năm 2008, Gal Gadot bất ngờ được mời thử vai trong tác phẩm "Quantum of Solace". Giống như việc tham gia đấu trường nhan sắc, Gal Gadot cũng không mấy mặn mà với chuyện trở thành diễn viên. Tuy nhiên vì phép lịch sự, Gal Gadot vẫn tới đoàn phim tham gia thử vai và kết quả là không thành công. Không lâu sau đó, Gal Gadot tham gia thử vai Gisele trong "Fast and Furious" và được chọn. Ngoại hình nổi bật cùng diễn xuất mạnh mẽ trong "Fast and Furious" giúp Gal Gadot một bước đặt chân đến Hollywood.

Gal Gadot trong "Fast and Furious"

Gal Gadot trở thành nữ minh tinh đắt giá nhất hành tinh nhờ "Wonder Woman"

Từng có thời gian phục vụ trong quân đội nên Gal Gadot đã quyết định thực hiện các pha hành động nguy hiểm trong phim. Điều này cũng giúp Gal Gadot tạo được hình tượng "đả nữ" trên màn ảnh. Sau thành công của loạt phim "Fast and Furious", Gal Gadot được chọn đảm nhận vai chính trong tác phẩm "Wonder Woman" của "vũ trụ điện ảnh D.C". Cũng nhờ tác phẩm này mà Gal Gadot trở thành nữ minh tinh đắt giá nhất hành tinh.

Theo thống kê được Forbes công bố hồi tháng 10/2020, người đẹp sinh năm 1984 đứng thứ 3 trong danh sách 10 nữ diễn viên được trả lương cao nhất năm. Tính đến năm 2023, giá trị tài sản ròng của Gal Gadot ước tính lên tới 30 triệu USD (gần 744 tỷ đồng).

Ngoài diễn xuất, Gal Gadot cũng tham gia một số lĩnh vực kinh doanh như: Công ty sản xuất, chuỗi thương hiệu quần áo, bất động sản... Riêng công ty sản xuất của Gal Gadot là Pilot Wave đã sản xuất một số bộ phim truyền hình và chương trình, bao gồm cả series "Wonder Woman". Người đẹp cũng cho ra thương hiệu Shein x Gal Gadot đã tạo thành công về mặt thương mại.

Căn nhà ngay bờ biển Malibu được Gal Gadot tậu vào năm 2020

Gal Gadot cũng sở hữu nhiều siêu xe giá trị

Gal Gadot khá kín tiếng về nơi sinh sống của mình và gia đình. Được biết, cô cùng gia đình chủ yếu sống ở căn biệt thự tại Israel trị giá 3 triệu USD (hơn 70 tỷ đồng). Căn nhà nằm gần biển được bao quanh bởi một bức tường đá và cây xanh. Bên cạnh đóm Gal Gadot cũng sở hữu một dinh thự thuộc một trong những căn đồi đắt giá nhất Los Angeles.

Năm 2020, Gal Gadot cũng chi khoảng 5 triệu USD (gần 118 tỷ đồng) để tậu một căn nhà bên bờ biển Malibu. Căn hộ rộng gần 2.000m2, có hai phòng ngủ và ba phòng tắm. Bất động sản này của Gal Gadot chỉ cách nhà hàng Nobu Malibu của tỷ phú Larry Ellison vài bước chân. Căn nhà nằm trong khu phức hợp được cho là đẹp nhất Malibu. Ngoài bất động sản, Gal Gadot từng sở hữu một khách sạn sang trọn ở Tel Aviv, Israel. Tuy nhiên, người đẹp đã bán khách sạn này vào năm 2015.

Gal Gadot cũng có bộ sưu tập xe hơi trị giá gần 900.000 USD (trên 22 tỷ đồng). Bộ sưu tập siêu xe của Gal Gadot bao gồm: BMW X5M, Cadillac Escalade, Jaguar F-Type, Mercedes-Benz GLB, Mini Cooper, Nissan 370Z AE Performance, Porsche 718 Boxster và Tesla Model X. Cô cũng sở hữu một chiếc Jaguar XJL và Range Rover SV Autobiography. Là người nổi tiếng, muốn đảm bảo sự riêng tư, nên Gal Gadot thường sử dụng phi cơ riêng để cùng gia đình di chuyển giữa Mỹ và Israel, cũng như đi du lịch trên khắp thế giới.

Mẹ của 4 nhóc tì dễ thương

Nếu trên màn ảnh lớn, Gal Gadot là một "đả nữ" chính hiệu thì khi về nhà, người đẹp sinh năm 1985 này lại hóa bà mẹ chính hiệu. Không giống nhiều mỹ nhân khác trong Hollywood bận bịu với sự nghiệp, Gal Gadot lại lựa chọn ổn định cuộc sống gia đình trước.

Gal Gadot quen doanh nhân Yaron Versano - ông xã cô tại một bữa tiệc ở Israel năm 2006. Thời điểm đó, người đẹp sinh năm 1985 mới 21 tuổi. Buổi trò chuyện của cả hai xoay quanh chủ đề về yoga, chakra cùng chế độ ăn uống lành mạnh. Gal Gadot cho biết, bữa tiệc khi đó dường như không thuộc về cô cùng ông xã. Chính những chủ đề về cuộc sống lành mạnh đã giúp cả hai đến bên nhau. Chỉ sau 2 lần hẹn hò, Gal Gadot đã được ông xã ngỏ lời yêu.

Gal Gadot kết hôn với ông xã doanh nhân năm 2008 khi sự nghiệp mới chớm

Năm 2008, khi Gal Gadot mới bắt đầu sự nghiệp ở Hollywood cô cùng chồng đã quyết định về chung 1 nhà và nhanh chóng lên chức cha mẹ khi con gái đầu lòng chào đời vào cùng năm đó. Mạnh mẽ là vậy trên màn ảnh nhưng ngoài đời thực, Gal Gadot đích thực là mẫu phụ của gia đình. Ông xã Gal Gadot là doanh nhân về lĩnh vực bất động sản, có tính cách hiền lành. Tuy nhiên, anh lại nhiều lần bị chê ngoại hình có phần đứng tuổi và không xứng với mỹ nhân "Wonder Woman".

Xuất hiện trên tạp chí Vogue vào tháng 4/2020, Gal Gadot tâm sự về thời điểm nhận được vai chính trong "Wonder Woman", cô đã lập tức gọi điện thông báo tin mừng này cho chồng, đồng thời tuyên bố bản thân muốn sinh thêm em bé. Suy nghĩ thời điểm đó của Gal Gadot được cho là rất mạo hiểm vì nó dễ dàng gây ảnh hưởng tới sự nghiệp. Thế nhưng người đẹp sinh năm 1985 vẫn quyết tâm thực hiện điều này và kết quả là cô vác cả bụng bầu lên phim trường "Wonder Woman".

Gia đình nhỏ của Gal Gadot

Tới năm 2021, Gal Gadot tiếp tục thông báo việc mang thai nhóc tì thứ 3. Khi không làm việc, mỹ nhân "Wonder Woman" sẽ dành thời gian bên gia đình, thức dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, cùng chồng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc vườn cây. Tới tối trước khi ngủ, cô sẽ đọc sách cho các con nghe.

Gal Gadot vừa thông báo lên chức mẹ lần thứ 4 vào đầu tháng 3/2024

Vào đầu tháng 3/2024 vừa qua, Gal Gadot khiến công chúng bất ngờ khi đăng hình ảnh vừa hạ sinh nhóc tì thứ 4. Như vậy là mỹ nhân sinh năm 1985 đã hạ sinh cho ông xã doanh nhân tổng cộng 4 cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Dù đã là mẹ của 4 nhóc tì, nhưng Gal Gadot vẫn sở hữu thân hình nuột nà, đáng mơ ước.