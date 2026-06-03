“Mỹ nhân đắt giá nhất showbiz” ở biệt thự 30 tỷ ven sông giữa lòng Thảo Điền: Đẳng cấp thượng lưu là đây!

Từ nhiều năm nay, Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những biểu tượng thành công bậc nhất của showbiz Việt. Không chỉ ghi dấu ấn với sự nghiệp ca hát, thời trang và vai trò huấn luyện viên các chương trình truyền hình thực tế, người đẹp sinh năm 1984 còn duy trì sức hút đặc biệt nhờ hình ảnh ngày càng viên mãn cả trong công việc lẫn cuộc sống cá nhân. Sau 26 năm hoạt động nghệ thuật, cái tên Hồ Ngọc Hà vẫn gắn liền với những mỹ từ như "nữ hoàng giải trí", "mỹ nhân đắt giá của Vbiz" hay hình mẫu phụ nữ hiện đại vừa thành công, vừa độc lập.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, tổ ấm của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Hiện gia đình nhỏ của nữ ca sĩ đang sinh sống trong căn biệt thự ven sông tại khu Thảo Điền (TP.HCM), được cho có giá trị khoảng 30 tỷ đồng. Cặp đôi chuyển về đây từ năm 2020, thời điểm chuẩn bị chào đón cặp song sinh Lisa và Leon. Với thiết kế hiện đại, nhiều mảng xanh cùng hồ bơi và khoảng sân rộng thoáng đãng, đây là nơi Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Phía trước căn biệt thự ven sông của Hồ Ngọc Hà

Nằm trong một khu villa biệt lập, an ninh nghiêm ngặt tại phường Thảo Điền, cơ ngơi của Hồ Ngọc Hà có diện tích rộng hơn 300m² với cấu trúc gồm 1 trệt và 2 lầu. Ngôi nhà sở hữu tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn lộng gió, mang lại không gian sống yên bình, tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào của phố thị.

Căn hộ rộng 300m2, thiết kế hiện đại, thanh lịch

Khác với sự lộng lẫy, cầu kỳ thường thấy trên sân khấu, Hồ Ngọc Hà lựa chọn phong cách modern minimalism (tối giản hiện đại) cho ngôi nhà của mình. Toàn bộ căn biệt thự được bao phủ bởi tông màu trắng - be thanh lịch, giúp không gian rộng rãi và nhẹ nhàng hơn. Nữ ca sĩ cũng đã khéo léo thay thế các mảng tường gạch truyền thống bằng hệ thống cửa kính kịch trần. Thiết kế này giúp tối ưu hóa ánh sáng tự nhiên và mở rộng tầm nhìn ra khu vườn xanh mát bên ngoài.

Căn biệt thự có tất cả 7 phòng ngủ, trong đó phòng khách thông với hồ bơi lớn.

Bên trong biệt thự, mọi chi tiết nội thất đều được lựa chọn tỉ mỉ, nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu và tích hợp công nghệ thông minh tự động hóa. Phòng khách được thiết kế sang trọng, sử dụng ghế sofa lớn tông màu trung tính, hạn chế góc cạnh để tạo không gian an toàn cho các con vui chơi.

Hồ Ngọc Hà đặc biệt đầu tư cho không gian ẩm thực. Đây là nơi gia đình giọng ca Cô Đơn Trên Sofa quây quần, chăm sóc cho nhau cũng như chia sẻ những khoảnh khắc ấm áp trong ngày, nên người đẹp đã đầu tư sang - xịn - mịn nhất có thể. với nhiều món đồ công nghệ như máy hút mùi âm bàn, bếp từ, nồi chảo... trị giá hàng trăm triệu đồng

Phòng ngủ của gia đình Hồ Ngọc Hà chú trọng cửa sổ lớn để có thể đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Dù không khoe quá nhiều về khu vực riêng tư nhưng theo những gì được chia sẻ, có thể thấy đây là một không thoải mái, dễ chịu để hai vợ chồng nghỉ ngơi và chơi đùa cùng con sau một ngày dài.

Bên cạnh các phòng chức năng cao cấp như phòng ngủ master hay phòng tập gym riêng, khoảng sân vườn bao quanh nhà là một trong những nơi được gia đình yêu thích nhất. Sân được phủ xanh bởi cây cảnh, các loại hoa tươi, có góc để trồng rau xanh và có khu vực vui chơi an toàn cho cặp song sinh Lisa - Leon.

Vào các dịp lễ Tết, góc sân và cổng biệt thự luôn được Hà Hồ tự tay trang hoàng rực rỡ, trở thành góc "check-in" quen thuộc của gia đình.