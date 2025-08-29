Mỹ nhân đắt show nhất Việt Nam hiện tại: 1 năm đóng 6 phim siêu hot, phủ sóng dày đặc đi đâu cũng thấy mặt

Nữ diễn viên Bích Ngọc thời gian gần đây liên tục được cư dân mạng gọi tên, lý do là bởi cô cùng lúc chuẩn bị tái xuất trong quá nhiều dự án. Với tần suất đóng phim dày đặc, không hề quá khi nói Bích Ngọc chính là mỹ nhân đắt show nhất Việt Nam hiện tại.

Cụ thể chỉ trong chưa đầy 1 tháng gần đây, Bích Ngọc đã xác nhận tham gia 2 dự án mới là phim Báu Vật Trời Ban và Thiên Đường Máu. Cả 2 tác phẩm đều chưa công bố nội dung và hiện các ekip đều đang trong thời gian ghi hình, nghĩa là Bích Ngọc sẽ phải đảm nhận 2 nhân vật trong cùng 1 thời điểm.

Bích Ngọc ở buổi khai máy Báu Vật Trời Ban

Bích Ngọc ở buổi khai máy Thiên Đường Máu

Trước 2 bộ phim điện ảnh này, Bích Ngọc cũng đang bất bật với bộ phim truyền hình Yêu Em Lần Sau. Hiện chưa biết nội dung cũng như lịch phát sóng của phim, chỉ biết Bích Ngọc sẽ đóng chính bên cạnh 2 nam diễn viên điển trai là Trường Thịnh và Anh Tài. Nhìn vào những hình ảnh hậu trường hiếm hoi đã tiết lộ thì đây có lẽ sẽ là tác phẩm mang đến màn lột xác ấn tượng của Bích Ngọc. Khác với hình tượng ngọt ngào, hiền lành trước đây, tạo hình ở Yêu Em Lần Sau nhìn cá tính, mạnh mẽ hơn hẳn.

Bích Ngọc khoe ảnh kết thúc ghi hình Yêu Em Lần Sau

Ngoài 3 bộ phim kể trên thì mới đây, Bích Ngọc còn bất ngờ xuất hiện trên tấm poster đầu tiên của bộ phim điện ảnh Bịt Mắt Bắt Nai. Trong phim cô đảm nhận vai nữ chính, đây cũng là vai chính điện ảnh đầu tiên của Bích Ngọc kể từ khi Nam tiến lập nghiệp. Nội dung phim hiện tại chưa được tiết lộ.

Poster Bịt Mắt Bắt Nai với Bích Ngọc trong vai trò nữ chính

Ngoài 4 dự án kể trên thì trong nửa đầu 2025, Bích Ngọc phủ sóng truyền hình từ Nam ra Bắc với 2 bộ phim là Không Thời Gian và Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp. Trong đó, ở Không Thời Gian, cô vào vai một người quân nhân kiên cường, quả cảm, gan dạ còn với Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp, cô lại hóa thân thành vị tiểu thư bị thất lạc gia đình từ nhỏ, mất trí nhớ và bị chính mẹ nuôi lừa gạt. Hai bộ phim với 2 màu sắc khác nhau, giúp Bích Ngọc khẳng định được năng lực diễn xuất trong mắt khán giả.

Không Thời Gian

Hạnh Phúc Bị Đánh Cắp

Một năm đóng liên tục 6 phim, toàn các dự án lớn bên cạnh dàn diễn viên đình đám lại còn có những màn lấn sân điện ảnh đáng mong chờ, Bích Ngọc hiện đang là tên tuổi đầy tiềm năng phát triển. Chưa kể thời gian gần đây, Bích Ngọc còn nhận về nhiều lời khen bởi nhan sắc ngày càng xinh đẹp, diễn xuất cũng tiến bộ hơn nhiều so với thời chủ yếu đóng phim truyền hình miền Bắc. Điều này càng khiến nữ diễn viên trẻ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp hơn.

Bích Ngọc sinh năm 1996, từng được chú ý trên sóng giờ vàng thông qua một số phim như Nhà Trọ Balanha, Tình Yêu Và Tham Vọng, Hương Vị Tình Với,... Ở những tác phẩm này, cô chủ yếu đóng đinh hình ảnh với dạng vai hiền lành. Những năm gần đây, Bích Ngọc hoạt động ở cả hai miền Nam - Bắc nhưng chủ yếu là đóng phim miền Nam, thường xuyên xuất hiện trong các dự án của đài THVL. 2025 đánh dấu bước tiến mới khi Bích Ngọc có nhiều dự án phim điện ảnh hơn, sự nghiệp ngày càng rộng mở.

Nguồn ảnh: VTV