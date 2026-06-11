Mỹ nhân ngành múa được khen đẹp hơn cả Lưu Diệc Phi: Mẹ đơn thân nhiều người theo đuổi, đến giờ vẫn chưa tái hôn

Người sở hữu nhan sắc “lấn át” Lưu Diệc Phi

Theo Sohu, nhà sản xuất nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ Trần Lam đã chia sẻ một đoạn video trên mạng xã hội Trung Quốc, kể lại nhiều câu chuyện xoay quanh Lưu Diệc Phi và mẹ ruột của nữ diễn viên.

Trong đó, bà dành nhiều lời khen cho “thần tiên tỷ tỷ”, nhận xét rằng Lưu Diệc Phi là hình mẫu tiêu biểu của một cô gái được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, thể hiện qua khí chất, cách ứng xử và nền tảng giáo dục.

Trần Lam còn cho biết bà Lưu Hiểu Lợi, mẹ của Lưu Diệc Phi, khi còn trẻ đã có nhan sắc rất ấn tượng. Thậm chí có người nhận xét bà còn nổi bật hơn cả con gái. Dù có nhiều người theo đuổi nhưng sau khi trải qua 2 cuộc hôn nhân không trọn vẹn, bà Lưu Hiểu Lợi không bước thêm bước nữa mà dành trọn thời gian và tâm huyết để chăm sóc, đồng hành cùng con gái.

“Bà Lưu là một tấm gương đáng ngưỡng mộ trong việc nuôi dạy con cái một cách trọn vẹn,” Trần Lam nhận xét khi nói về mẹ của Lưu Diệc Phi.

Theo chia sẻ, trong suốt những năm Lưu Diệc Phi tham gia đóng phim, mẹ cô gần như luôn có mặt tại phim trường, theo sát lịch làm việc và chăm lo cho con gái. Sự đồng hành kiên trì này được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần hình thành nên tính cách của nữ diễn viên: tự tin, độc lập nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng, tinh tế.

Gen “đại mỹ nhân” của cả gia đình

Mẹ của Lưu Diệc Phi từng là một vũ công chuyên nghiệp tại Trung Quốc. Khi con gái còn nhỏ, bà không chỉ tham gia biểu diễn mà còn đảm nhiệm công việc giảng dạy múa. Sau khi cha mẹ ly hôn, Lưu Diệc Phi sống cùng mẹ. Cũng trong khoảng thời gian đó, cô đổi sang họ mẹ là “Lưu”, từng sử dụng tên Lưu Tây Mỹ Tử trước khi chính thức hoạt động trong làng giải trí với nghệ danh Lưu Diệc Phi.

Mẹ của Lưu Diệc Phi sở hữu đường nét hài hòa với gương mặt trái xoan, đôi mắt to, sống mũi thẳng cùng hàm răng đều đặn. Làn da trắng sáng của bà cũng là điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù đã bước vào tuổi trung niên, bà Lưu Hiểu Lợi vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, dường như không bị thời gian ảnh hưởng nhiều.

Không chỉ có mẹ, bà ngoại của Lưu Diệc Phi cũng từng được nhắc đến như một “đại mỹ nhân” nhờ nhan sắc nổi bật. Qua những bức ảnh hiếm hoi do nữ diễn viên chia sẻ, người hâm mộ không khỏi ấn tượng trước vẻ đẹp của bà, dù chất lượng hình ảnh không cao. Bà sở hữu đôi mắt tròn long lanh, sống mũi thanh tú và đôi môi nhỏ xinh hình trái tim đầy duyên dáng. Tổng thể toát lên thần thái của một tiểu thư xuất thân gia giáo, nhẹ nhàng và thanh lịch.

Chính vì vậy, trong một cuộc phỏng vấn, Lưu Diệc Phi từng hài hước thừa nhận rằng mình là người kém nổi bật nhất trong gia đình về mặt nhan sắc.

Lưu Diệc Phi sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thức và nghệ thuật, nơi cô được thừa hưởng cả nền tảng tri thức lẫn gu thẩm mỹ tinh tế. Nhờ sự nỗ lực bền bỉ và nghiêm túc với nghề, Lưu Diệc Phi hiện đã trở thành một trong những ngôi sao hạng A của làng điện ảnh Hoa ngữ. Theo ước tính từ truyền thông Trung Quốc, khối tài sản của cô vào khoảng gần 2 tỷ NDT (tương đương hơn 7.400 tỷ đồng).

Thu nhập của nữ diễn viên đến từ nhiều nguồn khác nhau như đóng phim, tham gia quảng cáo, làm đại diện cho các thương hiệu lớn và đầu tư kinh doanh.

Theo trang QQ, gia đình cô còn sở hữu một biệt thự quy mô lớn tại khu Thuận Nghĩa, với diện tích vào khoảng 4.000-5.000 m². Công trình này được thiết kế theo phong cách kết hợp nhiều trường phái kiến trúc châu Âu như Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha, tạo nên tổng thể sang trọng và tinh tế.

Ngoài dinh thự tại Bắc Kinh, Lưu Diệc Phi được cho là sở hữu thêm biệt thự ven hồ ở Tô Châu và một căn nhà hai tầng màu trắng tại Mỹ với gara ngầm. Bộ sưu tập xe sang của cô gồm nhiều thương hiệu đắt giá như Rolls-Royce, Ferrari và Porsche.

(Tổng hợp/Ảnh minh họa: Internet)