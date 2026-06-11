Bí mật của Steve Jobs: Đây là điều duy nhất giúp bạn thực sự thành công

Steve Jobs đã đạt được thành công vang dội với tư cách là người đồng sáng lập Apple, nhưng ông cũng không hề xa lạ với những thất bại thảm hại.

Hãy nhớ lại thời điểm Jobs bị sa thải khỏi Apple ở tuổi 30. Hoặc những lần ông tung ra các sản phẩm thất bại? Bạn còn nhớ chúng không? Apple Lisa, Macintosh TV, Apple III, hay Power Mac G4 Cube.

Steve Jobs đã thất bại liên tục, như tất cả chúng ta

Ông đã từng mắc sai lầm, sai lầm lớn và thường xuyên. Nhưng có một bài học lớn hơn nằm ở đây.

Điều gì phân biệt người làm được việc với những kẻ mộng mơ?

Chắc chắn, chúng ta biết mình không thể thành công nếu không trải qua thất bại. Nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải đủ can đảm để hành động bất chấp nỗi sợ hãi. Và theo Steve Jobs, đó chính là yếu tố phân biệt giữa người dám làm và người chỉ biết mơ.

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại vào năm 1994 bởi Hiệp hội Lịch sử Thung lũng Santa Clara, Jobs đã chia sẻ:

“Hầu hết mọi người không bao giờ nhấc điện thoại lên. Hầu hết mọi người không bao giờ gọi điện và đặt câu hỏi. Và đó chính là điều phân biệt giữa những người làm được việc với những người chỉ biết mơ mộng về nó. Bạn phải hành động. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận thất bại. Bạn phải sẵn sàng đối mặt với việc đâm sầm và cháy rụi. Dù là trong việc gọi điện cho ai đó hay bắt đầu một công ty, nếu bạn sợ thất bại, bạn sẽ chẳng đi được đến đâu cả”.

Ông ấy nói đúng. Nỗi sợ thất bại có thể làm chúng ta tê liệt, khiến chúng ta không làm gì cả và cản trở chúng ta tiến xa. Một số nguyên nhân bao gồm: Sự miễn cưỡng thử nghiệm các ý tưởng mới và thử làm những điều mới mẻ. Và sau đó là sự trì hoãn. Bạn sợ thất bại nên bạn tránh thực hiện các mục tiêu đến cùng.

Chưa hết, lòng tự trọng hoặc sự tự tin thấp của chính bạn cũng ngăn bạn tới thành công. Ví dụ, những suy nghĩ như "Tôi sẽ không bao giờ thành công nên tôi thà quay lại tìm một công việc thực sự còn hơn", hoặc "tôi không đủ thông minh để khởi nghiệp" không chỉ là hình dung trong đầu, chúng thực sự quyết định cách bạn hành động và kết quả thực tế.

Điều tốt về nỗi sợ thất bại là chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định cách nhìn nhận nó. Góc nhìn rất quan trọng. Chúng ta có thể chọn coi thất bại là kịch bản tồi tệ nhất và bỏ cuộc, hoặc coi đó là một trải nghiệm học hỏi giúp chúng ta vực dậy, phát triển và trở nên tốt hơn nữa.

Bạn bắt buộc phải đối mặt với chính mình, dù sợ hãi đến đâu

Một cách chắc chắn để giảm bớt nỗi sợ thất bại

Đối mặt trực diện với thất bại và đón nhận nó là một hành động rất dũng cảm. Nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng để thực hiện bước nhảy vọt đó, có một cách chắc chắn giúp bạn giảm bớt nỗi sợ thất bại: đè bẹp những cuộc đối thoại tiêu cực trong đầu bạn.

Để làm dịu tiếng nói của sự chỉ trích, nghi ngờ hoặc sợ hãi, bạn phải bắt được những suy nghĩ tiêu cực đó. Việc tự trách mình hoặc tin rằng mình sẽ không thành công là công thức dẫn đến sự thụ động và trầm cảm.

Vì vậy, hãy thách thức những cuộc độc thoại nội tâm trong đầu bạn bằng cách định hình lại chúng. Ví dụ, hãy viết ra ba cách nhìn nhận khác nhau về một tình huống. Ngày mai, hãy bắt tay vào làm và hành động như thể ít nhất một trong những phương án thay thế đó là đúng.

Hạnh phúc và thành công được thắp sáng khi môi trường nội tâm của chúng ta được giải phóng khỏi những giả định tiêu cực. Việc phản kháng lại những suy nghĩ hủy hoại giúp chúng ta trở thành những người bạn tốt hơn với chính mình, đồng thời trở thành những đối tác, đồng nghiệp và cộng sự đáng mến hơn.