Vợ chồng diễn viên Chi Bảo giàu cỡ nào?

Sáng 10/6 trên trang cá nhân, diễn viên Chi Bảo gây chú ý khi khoe hình ảnh anh lái xế hộp mui trần chở vợ con từ trung tâm TP HCM về Côn Đảo chơi, thăm resort do anh xây dựng, nhân dịp nghỉ hè.

CEO Lý Thùy Chang tiết lộ, cơ ngơi ở Côn Đảo do ông xã đầu tư nhiều tâm huyết và âm thầm xây dựng suốt 10 năm qua. Resort tiêu chuẩn 5 sao, diện tích 120 ha, mặt trước hướng biển, sau lưng là rừng. Resort gồm khách sạn và các căn biệt thư nghỉ dưỡng tiện nghi, sang trọng, dự kiến hoàn tất việc xây dựng và khai trương, đón khách trong giai đoạn 2027-2028.

Chi Bảo nghỉ dưỡng cùng gia đình tại Resort Côn Đảo

“Anh Bảo kỹ tính và đây là resort 5 sao nên cần xây dựng tỷ mỉ, kỳ công, ko thể gấp rút, vội vàng được. Ông xã nói anh muốn tao nên một khu nghỉ dưỡng thật đẹp, tạo cảm giác bình yên, thư giãn, thoải mái cho bạn bè, khách hàng đế lưu trú cả tuần hoặc 10 ngày mà không chán”, Lý Thùy Chang nói.

Chi Bảo tiết lộ anh sẽ triển khai các hoạt động như ngồi thiền, tập yoga, dextox cơ thể để chữa lành và có các khu vực chơi pickleball, tập thể thao khi resort chính thức đi vào hoạt động. Diễn viên mong muốn bạn bè, khách hàng cũng như bản thân anh có thể đưa cả gia đình đến đây nghỉ ngơi thoải mái, nạp lại năng lượng vào mỗi cuối tuần hoăc các kỳ nghỉ lễ.

Resort Côn Sơn của Chi Bảo cách sân bay Côn Đảo khoảng 15 phút đi ô tô và mất 40 phút để bay từ Côn Đảo về trung tâm TP HCM. Thời gian di chuyển ngắn cùng phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, hung vĩ, không khí trong lành và những tiện ích ở resort hứa hẹn sẽ thu hút nhiều du khách đến nghỉ dưỡng ở đây.

CEO Lý Thùy Chang cùng các con

“Trước giờ mọi người chủ yếu biết đến Côn Đảo khi đến thăm mộ, đi lễ cô Sáu (anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu) mà chưa biết vùng biển nơi này đẹp thế nào. Nước biển ở đây trong vắt, xung quanh bao phủ bởi rừng cây xanh mát, hoang sơ, tràn ngập oxy tươi. Vợ chồng tôi mong resort hoàn thành đúng tiến độ để năm sau mọi người đi lễ cô Sáu có dịp dừng chân nghỉ dưỡng, tận hưởng cảm giác được chữa lành khi đến Côn Đảo”, Lý Thùy Chang nói.

Diễn viên Chi Bảo sinh năm 1973 ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 1994, Chi Bảo đăng ký tham gia lớp đào tạo diễn viên điện ảnh Tân Sơn Nhất. Sau đó, nhờ mối duyên gặp gỡ NSƯT Hữu Châu, anh tham gia một số vở kịch truyền hình.

Đến năm 1997, tên tuổi nam diễn viên bật sáng nhờ vai Toàn trong "Đồng tiền xương máu". Đây cũng là vai diễn thành công đầu tiên của anh trên màn ảnh nhỏ. Anh là gương mặt sáng giá của phim truyền hình Việt Nam giai đoạn thập niên 1990 và đầu những năm 2000.

Năm 2021, Chi Bảo tuyên bố giải nghệ để tập trung cho công việc kinh doanh và từ thiện. Ở tuổi 53, Chi Bảo đang có cuộc sống viên mãn bên người vợ thứ 2 kém 16 tuổi cũng là doanh nhân và sở hữu khối tài sản nghìn tỉ đồng Lý Thùy Chang.

Chi Bảo đang có cuộc hôn nhân viên mãn bên cạnh người vợ trẻ

Cựu diễn viên là người đứng tên hàng loạt doanh nghiệp bao gồm Công ty Cổ phần Du lịch Hiểu Về Trái Tim; Công ty TNHH Chi Bảo; CTCP Người nổi tiếng Celeb; CTCP Giáo dục Hiểu về Trái tim; Công ty TNHH Thương hiệu, CTCP truyền thông Hiểu về Trái tim, CTCP Du lịch Nghỉ dưỡng Hồ Lăk; CTCP Du lịch nghỉ dưỡng Thiền chư Yang Sin; CTCP Đầu tư Đất Tâm; CTCP Du lịch Đăk Nông.

Chi Bảo còn sở hữu khối bất động sản kếch xù, với nhiều ngôi nhà sang trọng, những siêu xe xa xỉ. Chỉ kể tới nơi ở, Chi Bảo có cả biệt thự sang trọng, đắt giá ở Hà Nội, TP.HCM và London (Anh).

Trong loạt ảnh mà vợ chồng Chi Bảo chia sẻ trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng choáng váng vì những cơ ngơi rộng rãi, tiện nghi và “toát ra mùi tiền” này.

Hiện tại, gia đình nam diễn viên đang sống trong một căn biệt thự sân vườn ở Quận 2 (TP.HCM). Cơ ngơi này của cặp đôi được hoàn thiện vào giữa năm 2023, được thiết kế riêng theo phong cách hiện đại, sang trọng có hồ bơi, diện tích rộng đủ để tổ chức tiệc với vài chục khách mời.