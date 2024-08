Mỹ nhân ngây thơ nhất “Sex and the city” là bà hoàng bất động sản, chưa từng lập gia đình: U60 hạnh phúc, rạng rỡ bên 2 con nuôi

Khối tài sản khủng

Kristin Davis là một nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ sinh năm 1965. Sau khi tham gia seri phim Sex and the City bà được giới phê bình đánh giá cao và trở thành nữ diễn viên "hot bỏng tay".

Kristin Davis vào vai Charlotte York

"Sex and the city" là một trong những series phim truyền hình cực kỳ thành công và nổi tiếng trên toàn cầu. Bộ phim xoay quanh những câu chuyện cuộc sống, tình yêu, tình bạn của bốn người phụ nữ là Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones và Miranda Hobbes.



Kristin Davis vào vai Charlotte York một cô gái ngây thơ và yêu mãnh liệt, luôn đi tìm người chồng lý tưởng của mình. Sau bộ phim, Davis đã được đề cử giải Emmy và Quả Cầu Vàng năm 2004, giải SAG (năm 2001 đến năm 2005).

Kristin Davis cực kỳ thành công và nổi tiếng

Bên cạnh bom tấn "Sex and the city", Kristin Davis cũng có rất nhiều tác phẩm xuất sắc như: Friends (1994-2004) và Will and Grace (1998-2020),Atomic Train,The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D,...



Ngoài diễn xuất, Kristin tham gia nhiều hoạt động từ thiện. Bà là đại sứ toàn cầu của Oxfam (một liên minh quốc tế của 20 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói và bất công) thường đi đến các quốc gia như Haiti, Nam Phi và Mozambique.

Bên cạnh đó, bà tích cực tham gia vào công tác bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt là cứu hộ voi ở Châu Phi.

Kristin là nhà từ thiện lớn

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật bà đã tích lũy cho mình khối tài sản khổng lồ lên tới 35 triệu đô. Kristin cũng sở hữu nhiều bất động sản kim cương ở Brentwood, Los Angeles với giá trị vào khoảng 700.000 đô la. Năm 2020 bà đã bán một căn nhà của mình với giá 2,45 triệu đô.



Kristin Davis sở hữu hàng loạt bất động sản giá trị

Bà cũng sở hữu nhiều bất động sản có giá khác như căn hộ áp mái ở khu Upper East Side của New York, ngôi biệt thự thuộc khu Brentwood Manse, căn biệt thự view núi với giá trị khoảng 5,3 triệu đô,....



U60 dẻo dai và trẻ trung

Nhân vật Charlotte của Kristin Davis trong "Sex and the City" là người yêu cuồng nhiệt và kết hôn đầu tiên. Nhưng ngược lại ngoài đời Kristin lại là người duy nhất trong nhóm chưa từng lập gia đình.

Ở tuổi 59, nữ diễn viên dành nhiều thời gian cho các hoạt động khám phá thiên nhiên, du lịch và trải nghiệm cuộc sống. Hơn nữa, Kristin cũng nhận 2 con nuôi một trai, một gái vào năm 2011 và 2018 và sống hạnh phúc bên các con.

Kristin dành nhiều thời gian cho sở thích cá nhân của mình

Chia sẻ về bí quyết trẻ khỏe và luôn giàu năng lượng Kristin Davis cho biết bản thân luôn cân bằng cuộc sống và công việc, dành nhiều thời gian cho bản thân và thường xuyên nhảy Trampoline - bạt nhún lò xo cùng các con yêu.



Theo bà đó là hoạt động rất thú vị, vừa gắn kết tình cảm mẹ con lại mang nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe. Nhảy Trampoline là phương pháp tập luyện cho toàn bộ cơ thể, năng lượng giải phóng khi nhảy giúp tạo cơ và đốt cháy chất béo một cách nhanh chóng.

Khi chơi bộ môn này sẽ làm săn chắc tất cả các bộ phận trên cơ thể như: Chân, đùi, cánh tay, hông và bụng và giúp chúng ta cải thiện sự nhanh nhẹn, giữ cân bằng hiệu quả.

Kristin Davis vừa thể dục vừa chơi cùng các con để tăng tình cảm

Hơn nữa, Kristin Davis cho biết trước khi bắt đầu đóng phim, bản thân từng là giáo viên dạy yoga. Chính vì vậy, bà luôn dành thời gian vận động để khoẻ và đẹp.