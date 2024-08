Mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the city" chia sẻ về điều khiến nhiều phụ nữ trẻ hối hận

“ Sex and the city ” là một trong những series phim truyền hình nổi tiếng bậc nhất của HBO. Nội dung phim xoay quanh những câu chuyện tình yêu, cuộc sống của bốn người phụ nữ Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones và Miranda Hobbes. Rất nhiều thế hệ khán giả từng say mê theo dõi hành trình của bốn cô nàng này.

Vai Charlotte York trong “Sex and the city” do nữ diễn viên Kristin Davis đảm nhận.

Dạo quanh các diễn đàn bàn luận về bộ phim, Charlotte York do Kristin Davis được nhiều người công nhận là mỹ nhân đẹp nhất phim “Sex and the city”. Vào năm 2020, chủ đề tương tự được khởi xướng trên mạng xã hội Reddit và đa phần những người tham gia bình luận cũng đều cho rằng Charlotte York chính là cô gái có nhan sắc nổi trội nhất.

Năm 2006, tờ báo nổi tiếng Daily Mail đăng tải thông tin về một cuộc bình chọn được thực hiện để tìm ra người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Có 4000 người tham gia bình chọn và họ đều là những phụ nữ ở độ tuổi 30. Kết quả, Kristin Davis cán đích ở vị trí đầu tiên. Cô vượt qua những ứng viên khác trong cuộc bình chọn này bao gồm Catherine Zeta-Jones, Halle Berry, Nicole Kidman, Charlize Theron, Kate Beckinsale, Kate Winslet, Eva Longoria, Jennifer Aniston và Angelina Jolie.

Kristin Davis được nhận xét là mỹ nhân đẹp nhất "Sex and the city".

Trong một bài phỏng vấn với allure, Kristin Davis chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ rằng những phụ nữ trẻ chưa hiểu hết tầm quan trọng của kem chống nắng và họ sẽ hối hận về sau. Tôi cực kỳ nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, vì vậy tôi sử dụng kem dưỡng ẩm kèm chống nắng" .

Được biết, sản phẩm dưỡng ẩm kiêm chống nắng được Kristin Davis lựa chọn là Protecting Moisturizing Lotion SPF 50 của thương hiệu AHAVA (Giá khoảng 1,4 triệu VNĐ/ 50ml)