Nữ doanh nhân "Sex and the City" U70 vẫn quyến rũ, trẻ trung hơn tuổi nhờ 3 bí quyết để đẹp từ trong ra ngoài

Loạt phim truyền hình ăn khách "Sex and the City" của đài HBO từng tạo nên cơn sốt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ cho lối sống của phụ nữ trên toàn thế giới kể từ khi lên sóng vào năm 1998. "Sex and the City" xuất hiện trong nhiều danh sách bầu chọn những bộ phim truyền hình hấp dẫn nhất mọi thời đại, nhận được 7 giải Emmy và 8 giải Quả Cầu Vàng.



Phim xoay quanh cuộc sống 4 người phụ nữ ở tuổi 30-40 tại New York (Mỹ) cùng những vấn đề liên quan đến thời trang, sự nghiệp, tiền bạc và tình yêu. Trong 4 vai chính trong "Sex and the City", vai doanh nhân Samantha Jones do diễn viên Kim Cattrall đảm nhận được đánh giá nhân vật có tính cách mạnh mẽ, lối sống táo bạo cùng nhiều quan điểm cởi mở nhất.

Kim Cattrall trong "Sex and the City"

Vai Samantha Jones mang lại cho Kim Cattrall một giải Quả Cầu Vàng năm 2003 và 5 đề cử giải Emmy. Kim Cattrall cũng là chị cả trong phim khi lớn hơn 3 diễn viên còn lại từ 8-9 tuổi. Dù vậy cô vẫn được khen ngợi bởi ngoại hình trẻ trung, quyến rũ.

Đến nay, khi đã ở độ tuổi U70, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ cuốn hút đáng ngưỡng mộ. Tờ Women and Hollywood từng nhận định Kim Cattrall là điển hình của thế hệ phụ nữ tự tin vào vẻ đẹp cơ thể mình. Bên cạnh việc nhờ đến sự hỗ trợ của công nghệ làm đẹp, Kim Cattrall còn duy trì nhiều thói quen để chống lão hoá, giữ được sự trẻ trung lâu dài.

Kim Cattrall ở tuổi U70

Tập thể dục 3-4 lần/tuần

Nữ chính "Sex and the City" có thói quen tập các bài cardio làm tăng nhịp tim từ 3-4 lần/tuần. Kim Cattrall cũng thích chạy bộ, bơi lội, tập yoga kết hợp với vật lý trị liệu.

Tập thể dục mang lại nhiều lợi ích sức khoẻ nhưng không phải ai cũng biết việc vận động thường xuyên còn giúp chống lão hoá. Nghiên cứu cho thấy tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm quá trình lão hóa trong nhiễm sắc thể của cơ thể, đồng thời làm chậm đồng hồ sinh học của cơ thể, giúp trẻ lâu.

Việc vận động còn giúp da bài tiết độc tố, lưu thông máu để đưa oxy và dưỡng chất đến làn da, từ đó nuôi dưỡng da săn chắc, tràn đầy sức sống. Tập thể dục cũng tác động tích cực đến cân nặng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tâm trạng – những yếu tố có liên quan đến quá trình lão hoá và tuổi thọ.

Hạn chế trang điểm, chăm sóc da mỗi ngày

Kim Cattrall có làn da nhạy cảm, vì vậy cô cố gắng hạn chế trang điểm hàng ngày để làn da được "thở". Nữ diễn viên thích tẩy tế bào chết cho da, sau đó sử dụng kem dưỡng ẩm sâu và không bao giờ quên chống nắng.

Dùng kem chống nắng giúp hạn chế được tia UVB gây đen sạm da và tia UVA là tác nhân gây lão hóa từ bên trong, ức chế tăng sinh collagen và phá hủy collagen có sẵn, từ đó tăng cường sức khoẻ cho làn da và ngừa ung thư da. Dưỡng ẩm cho da cũng góp phần vào quá trình giữ cho làn da sự tươi trẻ bởi da luôn ở trạng thái cân bằng, được che chắn bởi màng ẩm tự nhiên khỏe mạnh.

Ảnh minh hoạ

Chế độ ăn giàu chất chống oxy hoá và chống viêm

Kim Cattrall cho biết cô không quá nghiêm khắc với chế độ ăn uống, trừ trường hợp cần giảm cân vì công việc. Nữ diễn viên yêu thích chế độ ăn Perricone do một bác sĩ da liễu khởi xướng, tập trung vào việc giảm tình trạng viêm của cơ thể, từ đó làm chậm quá trình lão hoá.

Ảnh minh hoạ

Chế độ ăn Perricone bao gồm các thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hoá, chất chống viêm và chất béo tốt omega 3: quả mọng, cá hồi, dầu ô liu, rau xanh lá như rau chân vịt và cải kale, trứng, ức gà, sữa chua, trà xanh…



Đây đều là những thực phẩm được chứng minh có tác dụng hỗ trợ bảo vệ làn da và đẩy lùi dấu hiệu lão hoá, kéo dài tuổi thọ, đặc biệt là trà xanh cùng các loại quả mọng (dâu tây, việt quất, mâm xôi…). Ngoài ra, Kim Cattrall cũng tránh ăn nhiều các thực phẩm gây viêm chứa chất béo bão hoà, đường, thịt đỏ.