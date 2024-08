Sex And The City là một trong những series phim truyền hình kinh điển của HBO, thu hút lượng người xem khổng lồ trong suốt gần 6 năm công chiếu. Nội dung của phim xoay quanh cuộc sống và tình yêu đầy hấp dẫn của 4 người phụ nữ đến từ thành phố New York là Carrie, Samantha, Kristin Davis và Miranda. Mỗi người trong số họ đều sở hữu vẻ đẹp riêng, trong đó, nhân vật với mái tóc ngắn cá tính - Miranda Hobbes do Cynthia Nixon thủ vai lại là người thu hút nhiều nam giới nhất.

So với hình tượng nhân vật trong phim, thì diện mạo của Cynthia Nixon ngoài đời không quá khác biệt. Cô cũng để tóc ngắn, đôi khi còn tạo kiểu tém vô cùng phong cách. Cùng với đó là gu thời trang hiện đại, phóng khoáng cùng vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung.

Ở độ tuổi 58, nhan sắc của Cynthia Nixon không thay đổi nhiều so với khi thủ vai Miranda Hobbes. Đặc biệt, làn da của nữ diễn viên sinh năm 1966 vẫn giữ được độ mịn màng, hồng hào và rạng rỡ dù trước đó cô phải vật lộn với bệnh trứng cá đỏ. Sau thời gian thời gian dài điều trị, Cynthia đã cải thiện được tình trạng mụn trên da mặt và đúc kết những kinh nghiệm chăm sóc da cho chị em cùng tham khảo.

Bên cạnh sử dụng các loại mỹ phẩm và thuốc theo chỉ định của bác sĩ, Cynthia Nixon còn duy trì thói quen ăn uống điều độ, trong đó có 3 loại thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn bữa ăn hàng ngày của Cynthia. Đó là dứa, yến mạch và nước lọc. Đây đều là những ''thần dược'' tự nhiên góp phần giúp làn da của Cynthia ngày một mịn đẹp và tươi trẻ hơn.

1. Dứa

Trái cây là món ăn không thể thiếu trong bữa sáng của Cynthia Nixon. Nữ diễn viên đặc biệt yêu thích dứa vì hương vị ngọt mát, dễ ăn. Không những vậy, trong dứa còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, giàu chất xơ và nước rất tốt cho làn da của chị em. Ngoài ra, lượng vitamin C trong loại quả này còn hỗ trợ làm sáng và làm khỏe làn da.

Các nhà khoa học cũng chỉ ra những thành phần trong dứa còn giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tái tạo và phục hồi làn da. Do đó, nhiều người thường dùng dứa để hỗ trợ điều trị tình trạng mụn trứng cá, loại bỏ vết mụn thâm.

2. Yến mạch

Cùng với dứa, yến mạch là món ăn không thể thiếu vắng trong bữa sáng của Cynthia Nixon. Cô thường ăn yến mạch với các loại hạt, sau đó mới tráng miệng bằng quả dứa.

Theo một nghiên cứu năm 2018, các hợp chất thực vật gọi là avenanthramides trong yến mạch có tác dụng chống oxy hóa và chống viêm hiệu quả, giúp làn da săn chắc và khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, thành phần flavonoid trong yến mạch còn hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi các tác nhân gây hại như các gốc tự do bên trong cơ thể, chất độc và hóa chất từ bên ngoài môi trường, đồng thời hấp thụ tia UVA, làm giảm nguy cơ da bị cháy nám và lão hóa sớm.

3. Nước lọc

Nước lọc rất cần thiết đối với con người, do đó Cynthia Nixon chẳng thể nào bắt đầu một ngày mới nếu không nạp thứ ''năng lượng'' vào cơ thể. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, việc giữ đủ nước và uống nước giúp làn da của cô ẩm và mịn hơn. Nhờ đó, các lớp make up sẽ tệp vào da, đồng thời tạo độ bóng nhẹ giúp vẻ ngoài trông tươi tắn, trẻ trung hơn rất nhiều.

Cùng với những món ăn lành mạnh này, Cynthia Nixon còn duy trì thói quen tập luyện đều đặn và giữ tinh thần thoải mái để cơ thể ngày một dẻo dai, cũng như ngăn ngừa tình trạng lão hóa sớm. Những thói quen lành mạnh này được Cynthia Nixon áp dụng suốt mấy chục năm nay. Nó đã mang đến thành quả tuyệt vời đối với sức khỏe, tinh thần và ngoại hình của nữ diễn viên nổi tiếng.

Theo People, marieclaire