Mỹ nhân Vbiz rời sân khấu ngay đỉnh cao sự nghiệp, ngoại hình tới tài năng đều xứng đáng được biết đến

Mới đây, GiGi Hương Giang chính thức đánh dấu sự trở lại với The Records 5 - private show mang tên Ngày hoàng hôn rơi, diễn ra ngày 12/12/2025 tại Cine Sài Gòn (TP.HCM). Chương trình còn có sự góp mặt của dàn khách mời gồm Hồ Ngọc Hà, OSAD, GDucky và QuanXmas, mang đến không gian âm nhạc ấm cúng nhưng giàu màu sắc kết nối. Với quy mô giới hạn 500 khách mời, The Records 5 được xây dựng thể hiện tính cá nhân sâu sắc của nữ ca sĩ.

GiGi Hương Giang chính thức đánh dấu sự trở lại với The Records 5

Đêm liveshow đưa khán giả đi qua những ca khúc được yêu thích nhất trong sự nghiệp của GiGi

Đúng với tinh thần của EP Ngày hoàng hôn rơi, đêm liveshow đưa khán giả đi qua những ca khúc được yêu thích nhất trong sự nghiệp của GiGi, xen kẽ các bản phối mới và những tiết mục lần đầu tiên được trình diễn trên sân khấu. Tại private show lần này, nữ ca sĩ mang đến tổng cộng 17 ca khúc, trong đó có nhiều màn kết hợp cùng các khách mời, tạo nên những điểm nhấn cảm xúc xuyên suốt chương trình.

Đặc biệt, màn trình diễn Cô Đơn Trên Sofa của GiGi Hương Giang cùng Hồ Ngọc Hà - người thầy của cô tại The Voice 2012 đã thu hút nhiều sự chú ý và nhận về nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Khác với bản gốc mang màu sắc dance sôi động, ca khúc được làm mới với phần phối khí chậm rãi hơn, nhấn mạnh trống và bộ gõ, mở ra không gian âm nhạc mềm mại, lắng đọng và giàu cảm xúc. Trong màn song ca này, giọng hát của GiGi được đánh giá là hoàn toàn nổi bật, với chất giọng đặc trưng, dày và giàu nội lực, không hề bị lép vế khi đứng cạnh đàn chị giàu kinh nghiệm. Sau khi được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội, tiết mục nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên Facebook và TikTok, trở thành một trong những khoảnh khắc nổi bật nhất của The Records 5.

Màn trình diễn Cô Đơn Trên Sofa của GiGi Hương Giang cùng Hồ Ngọc Hà được quan tâm

GiGi Hương Giang là ca sĩ hoạt động độc lập của Vpop, được khán giả biết đến từ The Voice - Giọng hát Việt năm 2012 trong đội Hồ Ngọc Hà, trước khi trở lại chương trình vào năm 2018 dưới sự dẫn dắt của Lam Trường. Sau cuộc thi, nữ ca sĩ có một khoảng thời gian “ở ẩn” để chăm sóc gia đình. Trong giai đoạn này, GiGi từng trải qua không ít biến động, có lúc chật vật và thậm chí nghĩ đến việc gác lại con đường ca hát để rẽ hướng sang công việc khác.

Tuy nhiên, niềm đam mê âm nhạc đã thôi thúc GiGi Hương Giang quay trở lại. Năm 2018, GiGi Hương Giang gây chú ý với bản cover Người Lạ Ơi, ca khúc nhanh chóng leo thẳng lên Top 1 Trending YouTube với hơn 6,7 triệu lượt xem và trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ. Thời gian sau đó, nữ ca sĩ trở lại đều đặn hơn với loạt dự án được đầu tư chỉn chu như Anh đưa em đi, Du hành vào tâm trí hay Thương anh hơn tình yêu, đồng thời từng bước khẳng định hình ảnh nghệ sĩ trưởng thành, độc lập và có dấu ấn cá nhân rõ nét trong thị trường nhạc Việt.

GiGi Hương Giang được khán giả biết đến từ The Voice - Giọng hát Việt năm 2012

GiGi Hương Giang được đánh giá cao nhờ chất giọng nội lực, có độ khàn đặc trưng cùng khả năng tự sáng tác mang màu sắc nội tâm rõ rệt. Trong các sáng tác, nữ ca sĩ thường lựa chọn góc nhìn gần gũi với trải nghiệm cá nhân, phản ánh những chuyển biến cảm xúc một cách chừng mực và chân thật, không đặt nặng cao trào hay phô diễn kỹ thuật. Chính sự tiết chế này tạo nên dấu ấn riêng trong âm nhạc của GiGi, giúp cô dễ dàng kết nối với nhóm khán giả yêu thích sự lắng đọng.

Song song với sự trưởng thành trong âm nhạc, hình ảnh và phong thái biểu diễn của GiGi Hương Giang cũng ngày càng hoàn thiện. Sở hữu vóc dáng cân đối, quyến rũ cùng phong cách riêng biệt, nữ ca sĩ ưu tiên sự hài hòa với không gian sân khấu và tinh thần ca khúc hơn là chạy theo các xu hướng hình ảnh nổi bật. Trên sân khấu, GiGi gây ấn tượng bởi sự tập trung và điềm tĩnh, để giọng hát cá tính và cảm xúc trở thành điểm nhấn xuyên suốt mỗi phần trình diễn.

Hình ảnh và phong thái biểu diễn của GiGi Hương Giang cũng ngày càng hoàn thiện

Chính sự nhất quán giữa âm nhạc, hình ảnh và cách làm nghề giúp GiGi Hương Giang trở thành một trong những gương mặt khá đắt show phòng trà, được khán giả yêu mến nhờ khả năng làm chủ không gian biểu diễn và truyền tải cảm xúc tinh tế. Việc “đi chậm nhưng chắc”, duy trì kết nối với khán giả thông qua các bản cover, live session và những dự án mang tính thử nghiệm giúp cô dần xây dựng được một tệp người nghe trung thành, yêu mến vì âm nhạc hơn là hiệu ứng truyền thông.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng nhận được nhiều sự ủng hộ từ bạn bè, đồng nghiệp trong giới nhờ thái độ làm nghề nghiêm túc và tinh thần cầu thị. Sự cân bằng giữa hình ảnh ngày càng chín muồi, phong thái biểu diễn chững chạc cùng năng lực chuyên môn trong ca hát lẫn sáng tác giúp GiGi Hương Giang được đánh giá là gương mặt hội tụ đầy đủ tiềm năng để tiến xa hơn, xứng đáng được biết đến rộng rãi hơn trong thị trường nhạc Việt.