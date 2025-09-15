Mỹ nhân Việt U40 được chồng đại gia tặng biệt thự 100 tỷ ở TP.HCM, chuyển 24 tỷ tiêu vặt, chiều như em bé

Từ hot girl đời đầu đến "chị đẹp" được yêu thích

Nhắc đến thế hệ hot girl đời đầu tại Hà Nội, nhiều người nhớ ngay đến cái tên Huyền Baby. Mỹ nhân sinh năm 1989 từng ghi dấu khi tham gia Miss Teen 2008 và nhanh chóng trở thành gương mặt nổi bật nhờ gương mặt trong sáng, đôi mắt to tròn cùng thần thái cuốn hút. Những năm 2010, cùng với Chi Pu, Emily, Hạnh Sino, Huyền Baby trở thành ngọc nữ trong lòng nhiều khán giả trẻ.

Huyền Baby được biết đến là một trong những hot girl Hà thành đình đám

Không dừng lại ở hình ảnh hot girl, năm 2011, Huyền Baby cùng Emily và Hạnh Sino thành lập nhóm nhạc B.Sily, hướng đến hình ảnh hiện đại, trẻ trung. Dù nhóm chỉ hoạt động trong thời gian ngắn và không tạo được cú nổ lớn trong làng nhạc, nhưng sự xuất hiện của Huyền Baby trên sân khấu đã khiến cô thêm phần nổi bật.

Bên cạnh ca hát, cô còn thử sức trong vai trò MC, người mẫu ảnh và tham gia một số dự án truyền hình, để lại nhiều dấu ấn trong giai đoạn đầu của showbiz Việt thời kỳ bùng nổ hot girl.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp nghệ thuật đang trên đà phát triển, Huyền Baby bất ngờ rút lui. Cô kết hôn, chuyển hướng sang kinh doanh và dành thời gian chăm sóc gia đình. Sự biến mất khỏi showbiz của Huyền Baby từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Năm 2023, mỹ nhân 8X tái xuất showbiz bằng việc tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" và để lại nhiều ấn tượng cho khán giả

Năm 2024, Huyền Baby bất ngờ tái xuất showbiz khi tham gia chương trình thực tế Chị đẹp đạp gió rẽ sóng . Sự trở lại của cô khiến khán giả chú ý bởi nhan sắc trẻ đẹp, thần thái sang trọng. Dù đã bước sang ngưỡng tuổi 36, thế nhưng nhan sắc của Huyền Baby vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng vì trông chẳng nào thiếu nữ đôi mươi.

Trên trang cá nhân, mỹ nhân Hà thành thường xuyên chia sẻ hình ảnh diện bikini, trang phục gợi cảm khoe vóc dáng nuột nà, làn da trắng mịn không tì vết. Cuộc sống giàu có, sang chảnh cùng diện mạo trẻ trung khiến cô trở thành biểu tượng “hot mom” mà nhiều người yêu thích và ngưỡng mộ.

Nhan sắc trẻ đẹp, gợi cảm của Huyền Baby ở tuổi U40 khiến nhiều người trầm trồ

Được chồng đại gia cưng chiều như em bé, tặng biệt thự 100 tỷ

Huyền Baby kết hôn với doanh nhân Quang Huy vào năm 2013. Ông xã của người đẹp là doanh nhân thành đạt, sở hữu chuỗi khách sạn nổi tiếng ở TP.HCM. Đã gắn bó hơn 10 và có chung 2 con, nhưng cặp đôi vẫn giữ được sự lãng mạn như thuở ban đầu.

Với Huyền Baby, chồng chính là chỗ dựa vững vàng cho cô trong cả công việc lẫn đời sống thường ngày. Cô thường được anh tháp tùng trong những chuyến du lịch, chiều chuộng bằng việc đưa đi mua sắm hay chăm sóc sắc đẹp.

Huyền Baby được ông xã đại gia cưng chiều hết mực

Chồng đại gia còn quan tâm Huyền Baby từ những điều nhỏ nhất. Mỹ nhân 8X từng tự hào chia sẻ: "Nếu ai thấy tôi giống em bé cũng đúng thôi. Vì anh ấy chăm tôi 11 năm qua như em bé. Như váy tôi đang mang, cũng là anh ấy ủi cho tôi".

Sự chiều chuộng mà doanh nhân Quang Huy dành cho vợ không chỉ thể hiện trong cách cư xử hàng ngày, mà còn được chứng minh bằng những món quà có giá trị “khủng”, trong số đó nổi bật nhất là căn biệt thự 100 tỷ đồng tráng lệ tọa lạc ngay giữa trung tâm TPHCM. Đây là quà mà doanh nhân Quang Huy tặng Huyền Baby vào dịp Valentine năm 2020.

Biệt thự có diện tích khoảng 1000m2 với 3 mặt tiền hiếm có. Nội thất bên trong được thiết kế theo phong cách tân cổ điển sang trọng, từng chi tiết đều toát lên sự xa hoa. Phòng khách rộng lớn với trần cao, đèn chùm pha lê, hệ thống rèm cửa cao cấp, khu bếp và phòng ăn rộng rãi, hiện đại.

Nàng hot girl một thời đang tận hưởng cuộc sống xa hoa như bà hoàng trong biệt thự có trị giá lên đến 100 tỷ đồng

Đặc biệt, phòng thay đồ của Huyền Baby rộng chẳng khác gì một showroom thời trang với nhiều tủ kính trưng bày hàng hiệu từ túi xách, giày dép đến trang sức khiến bất cứ ai khi bước vào cũng phải choáng ngợp.

Ngoài biệt thự xa hoa, Huyền Baby từng tiết lộ khi cô thấy buồn chán, ông xã đại gia đã lập tức chuyển 24 tỷ đồng để vợ “giải khuây bằng cách mua sắm”. Điều này khẳng định mức độ hào phóng và chiều vợ hết mực của chồng Huyền Baby.