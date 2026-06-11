Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn

| | Lifestyle

Mỹ nhân này được nhận xét đang bước vào thời kỳ đỉnh cao nhan sắc.

Jihyo đang là một trong những mỹ nhân Kpop được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Không theo đuổi hình tượng da trắng, vóc dáng mảnh mai vốn thường được xem là chuẩn mực sắc đẹp quen thuộc của Kpop, trưởng nhóm TWICE lại ghi dấu ấn bằng làn da nâu khỏe khoắn, thân hình săn chắc cùng thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng.

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 1.
Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 2.

Nguồn: TIkTok

Chính vẻ đẹp phóng khoáng và gợi cảm này cũng giúp Jihyo tạo nên màu sắc thời trang rất riêng. Từ sân khấu đến đời thường, cô nàng luôn biết cách lựa chọn trang phục tôn lợi thế hình thể: khi cá tính, cool ngầu với street style, lúc lại quyến rũ, sang chảnh trong những thiết kế ôm dáng. Nhờ vậy, mọi outfit của Jihyo đều mang vibe cuốn hút khó rời mắt.

Khi tham gia sự kiện mới đây, Jihyo "đốt mắt" dân tình khi diện váy hai dây màu đen đính đá nhỏ nổi bật. Thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong khỏe khoắn của nữ idol nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng phù hợp không gian sự kiện.

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 3.

Nơi mua: AMIRI

Những outfit màu đen luôn là "vũ khí" giúp Jihyo khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ. Với áo sát nách phối cùng quần jeans ống rộng đồng màu, nữ idol tạo nên tổng thể tối giản nhưng vẫn đầy khí chất. Phom đồ rộng vừa phải giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, đồng thời giữ được nét phóng khoáng. Đây cũng là công thức dễ ứng dụng cho những cô nàng yêu thích phong cách sang xịn nhưng không muốn quá cầu kỳ.

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 4.
Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 5.

Nơi mua: Áo - Quần jeans

Hưởng ứng phong cách sporty-chic đang "làm mưa làm gió" mùa hè năm nay, Jihyo diện áo phông oversized phối cùng quần short thể thao. Nữ idol khéo léo lựa chọn kính râm, giày cá tính để tăng độ "chất" cho tổng thể. Chính vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin giúp những set đồ basic của Jihyo luôn có sức hút riêng.

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 6.

Nơi mua: Áo - Quần short

Một trong những điểm thú vị ở phong cách của Jihyo là cô không ngại thử nghiệm các item có phom dáng mạnh mẽ. Set áo đen tối giản phối cùng quần short dáng bermuda và loafer mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Cách phối tất trắng, kính râm và túi xách tối màu giúp tổng thể thêm phần thời trang. Dù không khoe dáng quá nhiều, outfit này vẫn thể hiện rõ khí chất tự tin, trưởng thành của trưởng nhóm TWICE.

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 7.
Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 8.

Nơi mua: Áo babytee - Quần short

Với outfit đời thường, Jihyo tiếp tục ghi điểm nhờ công thức đơn giản nhưng cực tôn dáng. Nữ idol lựa chọn áo baby tee trắng ôm sát phối cùng quần jeans trắng ống rộng, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa mang hơi hướng Y2K. Thiết kế áo dáng lửng giúp cô khéo léo khoe vòng eo săn chắc cùng vóc dáng khỏe khoắn. Điểm nhấn của set đồ nằm ở chiếc thắt lưng nâu và họa tiết trên quần jeans, giúp outfit trắng toàn tập không bị đơn điệu mà thêm phần cá tính.

Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn- Ảnh 9.

Nơi mua: Áo - Quần jeans


Theo Huyền Trang

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
da nâu, Mỹ nữ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam sẽ có tòa tháp đôi cao 56 tầng, dựng từ 3.000 tấn kết cấu thép, tầng hầm nối trực tiếp với ga metro Bến Thành

Việt Nam sẽ có tòa tháp đôi cao 56 tầng, dựng từ 3.000 tấn kết cấu thép, tầng hầm nối trực tiếp với ga metro Bến Thành Nổi bật

Bãi biển ở Việt Nam tên rất lạ, ít người biết, vào top đẹp nhất thế giới

Bãi biển ở Việt Nam tên rất lạ, ít người biết, vào top đẹp nhất thế giới Nổi bật

Chỉ 30 phút ở Việt Nam mà khiến khách Tây "nghiện", đi cả thế giới cũng không tìm được cảm giác này

Chỉ 30 phút ở Việt Nam mà khiến khách Tây "nghiện", đi cả thế giới cũng không tìm được cảm giác này

15:45 , 11/06/2026
Ông Nguyễn Tử Quảng là ai?

Ông Nguyễn Tử Quảng là ai?

15:09 , 11/06/2026
Việt Nam có một Hoa hậu đứng chung khung hình với mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan nhưng không hề thua kém

Việt Nam có một Hoa hậu đứng chung khung hình với mỹ nhân đẹp nhất Thái Lan nhưng không hề thua kém

15:06 , 11/06/2026
Hoa khôi cải lương Mộng Tuyền nói quan hệ với 1 minh tinh ở Mỹ tuổi U90

Hoa khôi cải lương Mộng Tuyền nói quan hệ với 1 minh tinh ở Mỹ tuổi U90

14:50 , 11/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên