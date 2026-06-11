Mỹ nữ da nâu hot nhất châu Á: Body bốc lửa, mặc gì cũng cuốn

Jihyo đang là một trong những mỹ nhân Kpop được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội nhờ nhan sắc ngày càng thăng hạng. Không theo đuổi hình tượng da trắng, vóc dáng mảnh mai vốn thường được xem là chuẩn mực sắc đẹp quen thuộc của Kpop, trưởng nhóm TWICE lại ghi dấu ấn bằng làn da nâu khỏe khoắn, thân hình săn chắc cùng thần thái tự tin, tràn đầy năng lượng.

Nguồn: TIkTok

Chính vẻ đẹp phóng khoáng và gợi cảm này cũng giúp Jihyo tạo nên màu sắc thời trang rất riêng. Từ sân khấu đến đời thường, cô nàng luôn biết cách lựa chọn trang phục tôn lợi thế hình thể: khi cá tính, cool ngầu với street style, lúc lại quyến rũ, sang chảnh trong những thiết kế ôm dáng. Nhờ vậy, mọi outfit của Jihyo đều mang vibe cuốn hút khó rời mắt.

Khi tham gia sự kiện mới đây, Jihyo "đốt mắt" dân tình khi diện váy hai dây màu đen đính đá nhỏ nổi bật. Thiết kế ôm sát tôn trọn đường cong khỏe khoắn của nữ idol nhưng vẫn giữ vẻ sang trọng phù hợp không gian sự kiện.

Nơi mua: AMIRI

Những outfit màu đen luôn là "vũ khí" giúp Jihyo khoe trọn vẻ đẹp quyến rũ. Với áo sát nách phối cùng quần jeans ống rộng đồng màu, nữ idol tạo nên tổng thể tối giản nhưng vẫn đầy khí chất. Phom đồ rộng vừa phải giúp vóc dáng trông thanh thoát hơn, đồng thời giữ được nét phóng khoáng. Đây cũng là công thức dễ ứng dụng cho những cô nàng yêu thích phong cách sang xịn nhưng không muốn quá cầu kỳ.

Nơi mua: Áo - Quần jeans

Hưởng ứng phong cách sporty-chic đang "làm mưa làm gió" mùa hè năm nay, Jihyo diện áo phông oversized phối cùng quần short thể thao. Nữ idol khéo léo lựa chọn kính râm, giày cá tính để tăng độ "chất" cho tổng thể. Chính vóc dáng săn chắc cùng thần thái tự tin giúp những set đồ basic của Jihyo luôn có sức hút riêng.

Nơi mua: Áo - Quần short

Một trong những điểm thú vị ở phong cách của Jihyo là cô không ngại thử nghiệm các item có phom dáng mạnh mẽ. Set áo đen tối giản phối cùng quần short dáng bermuda và loafer mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Cách phối tất trắng, kính râm và túi xách tối màu giúp tổng thể thêm phần thời trang. Dù không khoe dáng quá nhiều, outfit này vẫn thể hiện rõ khí chất tự tin, trưởng thành của trưởng nhóm TWICE.

Nơi mua: Áo babytee - Quần short

Với outfit đời thường, Jihyo tiếp tục ghi điểm nhờ công thức đơn giản nhưng cực tôn dáng. Nữ idol lựa chọn áo baby tee trắng ôm sát phối cùng quần jeans trắng ống rộng, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa mang hơi hướng Y2K. Thiết kế áo dáng lửng giúp cô khéo léo khoe vòng eo săn chắc cùng vóc dáng khỏe khoắn. Điểm nhấn của set đồ nằm ở chiếc thắt lưng nâu và họa tiết trên quần jeans, giúp outfit trắng toàn tập không bị đơn điệu mà thêm phần cá tính.

Nơi mua: Áo - Quần jeans



