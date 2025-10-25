Mỹ rút hầu bao chi hơn 2 tỷ USD cho một 'kho báu' của Việt Nam: thuế nhập khẩu 25%, thay thế Trung Quốc thành trung tâm sản xuất

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu mặt hàng phương tiện vận tải và phụ tùng ô tô của Việt Nam vừa thu về hơn 1,3 tỷ USD trong tháng 6. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm, mặt hàng này đã thu về hơn 12,7 tỷ USD, tăng 13,3%. Đây là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ 6 của nước ta.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với hơn 2,6 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ đó, thị phần của Mỹ đang tăng dần qua từng tháng, chiếm khoảng 20,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam.

Đứng thứ 2 là thị trường Nhật Bản, với hơn 2,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của Việt Nam với hơn 1,3 tỷ USD, tăng trưởng tích cực 17%.

Thống kê của Cục Hải quan chỉ ra rằng kim ngạch xuất khẩu phụ tùng ô tô của Việt Nam đã duy trì nhịp độ tăng trưởng hai con số trong thời gian gần đây. Các chuyên gia nhận định đây là kết quả của quá trình chuyển dịch sản xuất từ các thị trường lớn như Trung Quốc sang các thị trường tiềm năng hơn tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Dù ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang gặp khó khăn, xuất khẩu phụ tùng từ Việt Nam vẫn tăng, cho thấy vị thế của nước ta trong chuỗi sản xuất ô tô thế giới. Trong đó, sự vươn mình của thương hiệu xe nội địa VinFast ra thế giới đang tăng trưởng mạnh mẽ. VinFast hiện đã có mặt tại nhiều quốc gia như Philippines, Indonesia, Lào, Ấn Độ,... và được người tiêu dùng tại đây đón nhận.

Hiện Việt Nam có khoảng 2.000 doanh nghiệp sản xuất linh kiện, tạo việc làm cho hơn 600.000 người, trong đó khoảng 300 doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Tỷ lệ thu mua linh kiện của các công ty Nhật Bản tại Việt Nam đã tăng từ 28% lên 37% trong 10 năm qua.

Đặc biệt, theo chuyên gia của Tổ chức Phát triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO), các doanh nghiệp Việt Nam sở hữu thế mạnh lớn trong sản xuất dây điện cho ô tô. Các trung tâm ô tô lớn như Nhật Bản, Mỹ, EU và ngay cả Thái Lan cũng đang nhập khẩu dây cáp điện ô tô từ Việt Nam, điều này khẳng định vị thế của Việt Nam là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng vật tư lắp ráp ô tô toàn cầu.

Đến năm 2045, Bộ Công Thương kỳ vọng ngành này sẽ tập trung vào sản xuất xe điện, xe hybrid, xe sử dụng năng lượng tái tạo và nhiên liệu xanh. Mục tiêu cụ thể là đạt khoảng 14 tỷ USD xuất khẩu phương tiện và phụ tùng vào năm 2030, và con số này sẽ tăng lên 36 tỷ USD vào năm 2045.

Bộ Công Thương cho rằng, đà tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ của Việt Nam thời gian qua không chỉ nhờ vào sự phục hồi của các ngành hàng chủ lực, mà còn đến từ nhiều yếu tố thuận lợi như: nhu cầu tăng tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, cùng chính sách điều hành linh hoạt của Chính phủ trong việc ổn định tỷ giá, kiểm soát chi phí logistics và thúc đẩy sản xuất trong nước.

Song song đó, chiến lược đa dạng hóa thị trường và chuỗi cung ứng đã giúp hàng hóa Việt Nam duy trì sức cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn điều chỉnh chính sách thương mại và phục hồi sản xuất.

Bước sang những tháng cuối năm 2025, triển vọng xuất khẩu tiếp tục tích cực, khi doanh nghiệp Việt Nam chủ động tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do và làn sóng dịch chuyển đơn hàng toàn cầu sang Việt Nam.