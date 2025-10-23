Lynk & Co 08 sắp ra mắt và câu hỏi: Món mới đủ vị khác biệt trong “bữa tiệc” PHEV tại Việt Nam?

Sự dịch chuyển trong thói quen di chuyển đang khiến người dùng ô tô tại Việt Nam xem xét lại cách họ chọn phương tiện. Khi xu hướng điện hóa lan rộng, các lựa chọn giữa xe xăng, hybrid, plug-in hybrid và điện thuần túy xuất hiện song song, tạo nên giai đoạn chuyển tiếp rõ rệt. Trong bối cảnh đó, plug-in hybrid (PHEV) dần trở thành lựa chọn trung gian, phù hợp với xu hướng và hành vi sử dụng mới hiện nay.

Sau HEV và EV, các dòng xe PHEV đang được xem là xu hướng mới trong năm tới.

Sự phát triển của dòng xe này phản ánh quá trình tìm điểm cân bằng giữa xu hướng công nghệ đổi mới mà vẫn giữ trải nghiệm thực tế. Tại các thành phố lớn, người sử dụng bắt đầu hình thành thói quen sạc điện thường xuyên, song vẫn muốn giữ lựa chọn truyền thống cho những chuyến đi dài. PHEV mang lại phương thức di chuyển mới nhưng không yêu cầu thay đổi hoàn toàn thói quen cũ, linh hoạt tạo điều kiện cho người dùng tiếp cận công nghệ điện hóa theo lộ trình phù hợp.

Thị trường Việt Nam trong hai năm gần đây chứng kiến sự gia tăng của các mẫu PHEV, trải dài từ phân khúc phổ thông tới hạng sang. Trong tuần này, thị trường tiếp tục đón nhận thêm một mẫu PHEV mới là Lynk & Co 08 vào ngày 24/10.

Đây là mẫu Lynk & Co duy nhất tại Việt Nam sử dụng nền tảng khung gầm CMA Evo, cùng họ với Volvo XC70, phát triển riêng cho hệ truyền động plug-in hybrid và gia cố cấu trúc cho độ cứng vững cao hơn so với nền tảng CMA tiêu chuẩn. Lynk & Co 08 đồng thời là mẫu xe đầu tiên của hãng tại Việt Nam trang bị hệ truyền động Super Hybrid EM-P, dùng pin 39,6 kWh, cho phép vận hành thuần điện khoảng 200 km. Mức di chuyển này hiện là xa nhất trong các mẫu PHEV đang bán tại Việt Nam.

Hệ thống truyền động của xe tích hợp hộp số 3 cấp (3DHT) cũng là một sự khác biệt so với các đối thủ. Hộp số này hoạt động theo ba dải: số thấp dùng khi đề-pa, số trung cho vận hành thông thường và số cao cho chế độ tiết kiệm. Lynk & Co 08 đạt tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm, tăng tốc 0–100 km/h trong 6,75 giây. Mẫu xe này nằm trong nhóm PHEV có khả năng tăng tốc mạnh trong phân khúc.

Về thiết kế, Lynk & Co 08 theo đuổi phong cách thời thượng và hiện đại, luôn là điểm mạnh của những mẫu xe Trung Quốc. Ngoại hình mang DNA Scandinavia kết hợp ngôn ngữ “Urban Fusion”, đủ khác biệt để khẳng định phong cách và cá tính chủ xe. Khoang lái trang bị hệ thống âm thanh Harman Kardon 23 loa, công suất 1.600 W, trong đó có loa đặt trong tựa đầu ghế trước, cấu hình hiếm ở mức giá dưới 2 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 08 được kỳ vọng đem đến cho tệp khách hàng mới có xu hướng tìm kiếm phương tiện mang lại trải nghiệm vận hành linh hoạt, thể hiện cá tính thông qua công nghệ và cách tiếp cận khác biệt so với mô hình xe truyền thống.

Dưới góc nhìn thị trường, Lynk & Co 08 tham gia phân khúc PHEV ở tầm giá dự kiến khoảng 1.5 tỷ đồng sẽ là sự lựa chọn thú vị cho người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa hiệu quả sử dụng điện trong đô thị và tính ổn định khi vận hành đường dài bằng động cơ xăng. Với tầm hoạt động thuần điện dài hơn mức trung bình, hiệu suất cao và trang bị thiên về trải nghiệm, mẫu xe này tạo ra một cấu hình đáng chú ý trong phạm vi so sánh với các mẫu PHEV có định vị tương tự.

Việc Lynk & Co 08 có trở thành lựa chọn đáng cân nhắc trong dài hạn hay không sẽ phụ thuộc vào cách thị trường đánh giá mức độ hiệu quả thực tế giữa chi phí sử dụng – hiệu suất vận hành – độ bền sản phẩm, cùng mức giá chính thức sẽ được công bố vào ngày 24/10 tới. Dù vậy, có thể thấy những khách hàng lựa chọn Lynk & Co 08 sẽ là nhóm người đặt ưu tiên vào xu hướng, trải nghiệm, sự thú vị, cá tính và khác biệt trong cách họ di chuyển và tiếp cận công nghệ.