Chi tiết Lynk & Co 01 bản 'base' vừa ra mắt: Giá rẻ hơn 80 triệu đồng, bỏ một số tính năng nhưng vẫn còn ADAS

Ngày 9/8, Lynk & Co 01 Hyper (bản tiêu chuẩn) đã được giới thiệu tới người tiêu dùng trong nước. Đây là bản có giá bán dễ tiếp cận hơn bản cao cấp mang tên Hyper Pro. Mức giá niêm yết được công bố là 919 triệu đồng. Mức giá này vẫn cao hơn đáng kể so với giá khởi điểm của Mazda CX-5 (749 triệu đồng) và Ford Territory (759 triệu đồng) chưa tính khuyến mãi.

Xét trong phân khúc gầm cao hạng C tại Việt Nam, mức giá của Lynk & Co 01 Hyper ngang ngửa với bản cận cao cấp của Mazda CX-5 (959 triệu), bản giữa của Kia Sportage (919 triệu).

So với bản Hyper Pro có giá niêm yết là 999 triệu, Lynk & Co 01 Hyper rẻ hơn 80 triệu đồng. Thực chất, đây là phiên bản đầu tiên được hãng đưa về Việt Nam vào cuối năm 2023, nay lại quay trở lại. Hồi tháng 8/2024, phiên bản này được thế chỗ bằng bản Hyper Pro, thêm tính năng trang bị nhưng giữ nguyên giá niêm yết 999 triệu đồng.

Lynk & Co 01 Hyper có thể dễ dàng phân biệt được từ ngoại hình. Bản tiêu chuẩn mới này sẽ dùng bộ mâm 19 inch, khác với 20 inch trên bản cao. Hệ thống đèn chiếu sáng LED không có công nghệ thích ứng và cân chỉnh tự động.

Sự khác biệt lớn của bản Hyper nằm ở tiện nghi bên trong. Bản này có thể chỉ còn ghế lái chỉnh điện 8 hướng (bản Hyper Pro là 12 hướng), ghế phụ chỉnh cơ, không có sưởi/làm mát và nhớ ghế, không còn đèn trang trí nội thất, lược bỏ kính cách âm ở hàng trước. Hệ thống âm thanh là 8 loa thường, không phải 10 loa Harman Kardon như các bản cao hơn.

Mặc dù vậy, tiện nghi cơ bản của xe vẫn khá hiện đại, với màn hình trung tâm 12,8 inhc hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây, điều hòa tự động 2 vùng, phanh điện tử, ghế thể thao và cửa sổ trời lớn.

Ngoài ra, bản Hyper còn có thể lược bớt một số tính năng an toàn so với bản Hyper Pro, bao gồm cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến đỗ xe phía trước, hỗ trợ đỗ xe tự động, cảnh báo lệch làn... Mặc dù vậy, khá nhiều tính năng ADAS khác vẫn có trên bản Hyper, bao gồm phanh tự động khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn đường dù không có cảnh báo lệch làn... Đặc biệt nhỉnh hơn các đối thủ ở tính năng hỗ trợ lái khi ùn tắc, kiểm soát phanh khi vào cua, ga tự động thích ứng với tính năng xếp hàng.

Động cơ xe vẫn là máy 2.0L tăng áp, công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 325 Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động cầu trước.

Một số hình ảnh chi tiết của Lynk & Co 01 Hyper: