Mỹ sắp công bố gói hỗ trợ lớn cho nông dân chịu tác động từ chiến tranh thương mại

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Mỹ sẽ công bố một gói hỗ trợ “đáng kể” dành cho nông dân vào tuần tới, đặc biệt là những người trồng đậu tương, khi họ đang phải đối phó với hậu quả từ các xung đột thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Trong nhiều tuần, giới chức và công chúng lo ngại về một cú sốc lớn đối với nông dân - một bộ phận quan trọng trong cơ sở chính trị của ông Trump - khi xuất khẩu sang Trung Quốc sụt giảm nghiêm trọng vì nước này áp thuế trả đũa lại các khoản thuế của Mỹ.

Bộ trưởng Bessent cho biết, người dân nên chờ đợi thông tin về khoản hỗ trợ đáng kể cho nông dân, nhất là người trồng đậu tương. Tờ The Wall Street Journal cũng đưa tin rằng Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc một gói hỗ trợ trị giá 10 tỷ USD hoặc hơn cho nông dân Mỹ khi căng thẳng thương mại bắt đầu gây thiệt hại. Tờ báo cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét sử dụng nguồn thu từ các khoản thuế do Tổng thống áp đặt để tài trợ phần lớn cho gói hỗ trợ này và số tiền này có khả năng được phân phối trong những tháng sắp tới.

Khi được hỏi về vấn đề này, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho biết, ông Trump và Bộ trưởng Nông nghiệp Brooke Rollins thường xuyên trao đổi về nhu cầu của nông dân, lực lượng đã góp phần quan trọng vào chiến thắng bầu cử của Tổng thống. Bà nói với AFP rằng Tổng thống đã nói rõ ý định sử dụng nguồn thu thuế để hỗ trợ ngành nông nghiệp, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng về nội dung chi tiết của kế hoạch.

Nông dân Mỹ bị mắc kẹt khi Mỹ và Trung Quốc áp thuế trả đũa lên hàng hóa của nhau. Ngày 1/10/2025 ông Trump cho biết ông dự định hối thúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mua đậu tương của Mỹ khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau trong những tuần tới. Nhà lãnh đạo của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ đối thoại vào khoảng bốn tuần nữa, bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Hàn Quốc.

Hiệp hội Đậu tương Mỹ đưa ra cảnh báo hồi tháng 8/2025 rằng việc Trung Quốc áp thuế quan trả đũa đang ngăn cản nông dân Mỹ tiếp cận thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ trong vụ thu hoạch năm 2025 - vì Trung Quốc là nước mua đậu tương hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, các khoản thuế đối ứng của Trung Quốc được đưa ra sau khi ông Trump áp thêm thuế lên hàng hóa Trung Quốc, đã làm giảm doanh thu xuất khẩu sang nước này. Thay vào đó, người mua Trung Quốc ngày càng dựa vào các nhà xuất khẩu khác như Brazil và Argentina.

Theo Jonathan Driver, một nông dân trồng đậu tương tại bang Arkansas, hiện không ai muốn mua hàng của họ. Ông cho hay nông dân dù vẫn bán được nông sản nhưng nhiều người phải chấp nhận bán lỗ. Ông lo ngại điều này sẽ đẩy một số người vào cảnh phá sản, trong khi chi phí vẫn tiếp tục đội lên.